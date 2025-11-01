https://ukraina.ru/20251101/prodvizhenie-po-planu-shturmovye-podrazdeleniya-vs-rf-zachischayut-kurilovku-1071029603.html

Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку

Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку - 01.11.2025 Украина.ру

Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку

Российская армия демонстрирует эффективность на оперативных направлениях, успешно отражая воздушные атаки и развивая наступление на земле. Краткую фронтовую сводку 1 ноября приводит телеграм-канал Украина.ру

2025-11-01T14:38

2025-11-01T14:38

2025-11-01T14:47

россия

украина

курская область

новости

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_0:129:2416:1487_1920x0_80_0_0_db131b0dcb8e42e29eadf25545cd97c7.jpg

Воздушное пространство над российскими территориями надёжно защищено. С 09:00 до 14:00 мск расчётами ПВО уничтожены три украинских беспилотника самолётного типа по одному над Белгородской и Курской областями, а также над Республикой Крым.Параллельно на Богуславском направлении российские войска развивают тактический успех. Как сообщают источники, населённый пункт Куриловка взят под контроль после интенсивных ударов бомбардировочной и армейской авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, которые обеспечили уничтожение противника.Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группы войск "Запад" успешно продвигаются вдоль реки Лозоватка и участка железной дороги Куриловка – Песчаное Верхнее. Мощное огневое воздействие также позволило улучшить тактическое положение южнее Петропавловки в районе автомобильной трассы Н-26.В то же время, по данным украинских СМИ, взрыв прогремел в Сумах, где местные власти сообщили об атаке беспилотника.Главные темы к этому часу в материале Красноармейск в кольце: как успехи РФ на фронте ломают планы Запада. Хроника событий на 13:00 1 ноября на сайте Украина.ру

россия

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, курская область, новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво