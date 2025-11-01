Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку - 01.11.2025 Украина.ру
Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку
Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку
Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку
Российская армия демонстрирует эффективность на оперативных направлениях, успешно отражая воздушные атаки и развивая наступление на земле. Краткую фронтовую сводку 1 ноября приводит телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T14:38
2025-11-01T14:47
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067035642_0:129:2416:1487_1920x0_80_0_0_db131b0dcb8e42e29eadf25545cd97c7.jpg
Воздушное пространство над российскими территориями надёжно защищено. С 09:00 до 14:00 мск расчётами ПВО уничтожены три украинских беспилотника самолётного типа по одному над Белгородской и Курской областями, а также над Республикой Крым.Параллельно на Богуславском направлении российские войска развивают тактический успех. Как сообщают источники, населённый пункт Куриловка взят под контроль после интенсивных ударов бомбардировочной и армейской авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, которые обеспечили уничтожение противника.Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группы войск "Запад" успешно продвигаются вдоль реки Лозоватка и участка железной дороги Куриловка – Песчаное Верхнее. Мощное огневое воздействие также позволило улучшить тактическое положение южнее Петропавловки в районе автомобильной трассы Н-26.В то же время, по данным украинских СМИ, взрыв прогремел в Сумах, где местные власти сообщили об атаке беспилотника.Главные темы к этому часу в материале Красноармейск в кольце: как успехи РФ на фронте ломают планы Запада. Хроника событий на 13:00 1 ноября на сайте Украина.ру
Продвижение по плану: штурмовые подразделения ВС РФ зачищают Куриловку

14:38 01.11.2025 (обновлено: 14:47 01.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Российская армия демонстрирует эффективность на оперативных направлениях, успешно отражая воздушные атаки и развивая наступление на земле. Краткую фронтовую сводку 1 ноября приводит телеграм-канал Украина.ру
Воздушное пространство над российскими территориями надёжно защищено. С 09:00 до 14:00 мск расчётами ПВО уничтожены три украинских беспилотника самолётного типа по одному над Белгородской и Курской областями, а также над Республикой Крым.
Параллельно на Богуславском направлении российские войска развивают тактический успех.
Как сообщают источники, населённый пункт Куриловка взят под контроль после интенсивных ударов бомбардировочной и армейской авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, которые обеспечили уничтожение противника.
Штурмовые подразделения 1-й танковой армии группы войск "Запад" успешно продвигаются вдоль реки Лозоватка и участка железной дороги Куриловка – Песчаное Верхнее.
Мощное огневое воздействие также позволило улучшить тактическое положение южнее Петропавловки в районе автомобильной трассы Н-26.
В то же время, по данным украинских СМИ, взрыв прогремел в Сумах, где местные власти сообщили об атаке беспилотника.
Главные темы к этому часу в материале Красноармейск в кольце: как успехи РФ на фронте ломают планы Запада. Хроника событий на 13:00 1 ноября на сайте Украина.ру
