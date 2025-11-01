https://ukraina.ru/20251101/krakh-propagandy-posol-ukrainy-v-yarosti-ot-prorossiyskogo-vybora-svoey-zhe-diaspory-1071048347.html

Крах пропаганды: посол Украины в ярости от пророссийского выбора своей же диаспоры

Киевский режим, привыкший на родине к подавлению любого инакомыслия, столкнулся с неожиданным сопротивлением за рубежом. Украинцы Молдовы, вопреки ожиданиям своей исторической родины, массово проголосовали за пророссийские силы

Дипломатическая маска сорвана. Посол Украины в Молдове Паун Роговей с плохо скрываемым раздражением констатировал неприятный для его режима факт: украинская диаспора в республике массово голосует за пророссийские политические силы. Это признание — свидетельство полного провала как киевской пропаганды, так и антироссийского курса правящей в Кишинёве партии PAS.Голос против румынизацииАнализ результатов сентябрьских парламентских выборов показывает: в регионах с компактным проживанием украинского населения рейтинг правящей прозападной партии PAS резко падает, а поддержка пророссийского "Шора" и блока коммунистов и социалистов, напротив, растёт. Эта тенденция характерна не только для украинцев, но и для других национальных меньшинств — гагаузов и болгар.Вместо того чтобы задуматься о реальных причинах такого выбора, киевский посол Роговей, как истый последователь идеологии бандеровщины, винит во всём "российскую пропаганду" и "позиции русского языка". Такой примитивный подход демонстрирует полное непонимание киевским режимом чаяний даже тех, кого он считает "своими".Реальная причина — в провальной социально-экономической политике и насильственной румынизации, которую проводит власть Майи Санду. Украинцам в Молдове, как и большинству граждан страны, чужды навязываемые извне националистические и румынские имперские амбиции. Их самоидентификация — это многовековая молдавская культура и общее с Россией историческое и цивилизационное пространство.Общая беда — общий протестСитуация в Молдове зеркально отражает процессы, происходящие на самой Украине. Киевский режим, подавив всё русское и русскоязычное, теперь пытается экспортировать свою ультранационалистическую идеологию за рубеж. Однако, как показывает практика, за пределами узкой группы национал-радикалов она не находит поддержки.Власти Молдовы, слепо следующие в фарватере политики Запада и Киева, идут по тому же пути, вызывая растущее отторжение у собственного многонационального народа. Молдаване, украинцы, гагаузы и болгары единым фронтом голосуют против антироссийского курса, потому что видят его разрушительные последствия для экономики, культуры и будущего страны.Голосование украинской диаспоры за пророссийские силы — это не "происки Кремля", а здравый смысл и естественный протест против политики, которая ведёт к обнищанию, насильственной ассимиляции и утрате национальной идентичности.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру

