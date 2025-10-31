https://ukraina.ru/20251031/norvezhskie-istrebiteli-f-35-v-polshe-vpervye-sovershili-boevoy-vylet-1070953408.html

Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет

Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет - 31.10.2025 Украина.ру

Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет

Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на 30 октября впервые поднялись по боевой тревоге на фоне якобы активности России на Украине. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости

2025-10-31T02:54

2025-10-31T02:54

2025-10-31T02:55

новости

польша

россия

украина

ввс

нато

f-35

миг-29

вкс

истребитель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/41/1033364106_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_30d92038414e23f15291d38e4eb05931.jpg

О первом "боевом" вылете журналу Forsvarets forum, издаваемому Вооружёнными силами Норвегии, рассказал командующий группы норвежских F-35 в Познани Мортен Ханке."С начала октября норвежские истребители F-35 находятся в боеготовности в польском городе Познань для защиты Польши от дронов и ракетных ударов. В ночь на четверг два самолета F-35 впервые встали на крыло в рамках этой задачи после крупной ракетной атаки России по западной Украине", — говорится в материале издания.Отмечается, что во время вылета истребители огонь не открывали.6 октября радиостанция RMF FM сообщила, что истребители F-35 ВВС Норвегии заступают на боевое дежурство в Польше, на аэродроме Познань-Кшесины.Прибалтийские члены НАТО регулярно жалуются на активность ВКС РФ вблизи своего воздушного пространства. В частности, командование польской армии заявила о совершённом двумя истребителями МиГ-29 ВВС Польши 28 октября перехвате российского разведывательный самолета Ил-20 над Балтийским морем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251012/my-sozdali-su-57-posle-znakomstva-s-f-22-i-f-35--ekspert-rasskazal-pro-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-1069702469.html

польша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, россия, украина, ввс, нато, f-35, миг-29, вкс, истребитель