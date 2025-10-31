Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет - 31.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251031/norvezhskie-istrebiteli-f-35-v-polshe-vpervye-sovershili-boevoy-vylet-1070953408.html
Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет
Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет - 31.10.2025
Норвежские истребители F-35 в Польше впервые совершили "боевой" вылет
Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на 30 октября впервые поднялись по боевой тревоге на фоне якобы активности России на Украине. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости
О первом "боевом" вылете журналу Forsvarets forum, издаваемому Вооружёнными силами Норвегии, рассказал командующий группы норвежских F-35 в Познани Мортен Ханке."С начала октября норвежские истребители F-35 находятся в боеготовности в польском городе Познань для защиты Польши от дронов и ракетных ударов. В ночь на четверг два самолета F-35 впервые встали на крыло в рамках этой задачи после крупной ракетной атаки России по западной Украине", — говорится в материале издания.Отмечается, что во время вылета истребители огонь не открывали.6 октября радиостанция RMF FM сообщила, что истребители F-35 ВВС Норвегии заступают на боевое дежурство в Польше, на аэродроме Познань-Кшесины.Прибалтийские члены НАТО регулярно жалуются на активность ВКС РФ вблизи своего воздушного пространства. В частности, командование польской армии заявила о совершённом двумя истребителями МиГ-29 ВВС Польши 28 октября перехвате российского разведывательный самолета Ил-20 над Балтийским морем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Норвежские истребители F-35, базирующиеся в польской Познани, в ночь на 30 октября впервые поднялись по боевой тревоге на фоне якобы активности России на Украине. Об этом 31 октября сообщает РИА Новости
О первом "боевом" вылете журналу Forsvarets forum, издаваемому Вооружёнными силами Норвегии, рассказал командующий группы норвежских F-35 в Познани Мортен Ханке.
"С начала октября норвежские истребители F-35 находятся в боеготовности в польском городе Познань для защиты Польши от дронов и ракетных ударов. В ночь на четверг два самолета F-35 впервые встали на крыло в рамках этой задачи после крупной ракетной атаки России по западной Украине", — говорится в материале издания.
Отмечается, что во время вылета истребители огонь не открывали.
6 октября радиостанция RMF FM сообщила, что истребители F-35 ВВС Норвегии заступают на боевое дежурство в Польше, на аэродроме Познань-Кшесины.
Прибалтийские члены НАТО регулярно жалуются на активность ВКС РФ вблизи своего воздушного пространства. В частности, командование польской армии заявила о совершённом двумя истребителями МиГ-29 ВВС Польши 28 октября перехвате российского разведывательный самолета Ил-20 над Балтийским морем.
Международная выставка Aero India 2025 - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
12 октября, 04:15
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
