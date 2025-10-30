https://ukraina.ru/20251030/tramp-otpravlyaetsya-za-gribami-yadernymi-1070912765.html

Президент США Дональд Трамп объявил, что американцы начинают готовиться к ядерным испытаниям. Эти слова - повод к тому, чтобы вспомнить, кто, когда и что испытывал и задуматься о том, к чему все это может привести

"Солнечному миру – Да! Да! Да! Ядерному взрыву – Нет! Нет! Нет!" Вряд ли Трамп слышал когда-нибудь эту советскую песню, заклинающую человечество беречь планету "наш общий дом" от "ужаса разрывов грозных", а зря. Возможно, что проникновенные слова Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой сподвигли бы его поумерить свою "ядерную" риторику.Первые и последние ядерные испытанияПо историческим меркам человечество располагает ядерным оружием совсем недолгий срок – от первого испытания до создания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний прошло чуть более полувека.В боевых действиях его применяли лишь однажды – американцы сделали это в Хиросиме и Нагасаки, зато испытаний за 50 лет провели достаточно – порядка 2 тыс. Первенство здесь также принадлежит США, которые испытывали ядерное оружие более 1050 раз. Затем идет СССР (715), Франция (210), далее следуют Китай и Великобритания (по 45). Индия и Пакистан провели от 3 до 6 ядерных испытаний (не все испытания были официально подтверждены, поэтому реальные цифры могут незначительно отличаться).Это что касается "ядерного клуба", то есть держав, которые признаются странами, владеющими соответствующим оружием. КНДР и Израиль такого статуса не имеют, но считается, что такое оружие ими было в свое время разработано. Предположительно, Северная Корея провела 6 испытаний, а Израиль – одно.В 1996 году был создан Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который к настоящему моменту подписали 187 государств, из которых 9 не стали его ратифицировать (как США) или отозвали ратификацию (как РФ в 2023 году).Индия и Пакистан к этому соглашению присоединяться не стали. Считается, что именно эти две страны провели последние к настоящему моменту документально зафиксированные ядерные испытания, произошло это в 1998 году. После них подобные испытания проводила только КНДР, но Пхеньян этого не подтверждает.От Семипалатинска до БикиниПришедшим из английского языка словом "гаджет" мы сегодня привыкли называть привычные нам смартфоны и прочие изделия из мира высоких технологий. В 1945-м "Гаджетом" назвали совсем другое "изделие", а именно плутониевую бомбу, подрыв которой 16 июля того года на полигоне Аламогордо в Нью-Мексико стал первым испытанием оружия этого типа.Именно такой бомбой был тот самый "Толстяк", которого Соединенные Штаты сбросили на Нагасаки спустя месяц после испытания (за три дня до этого на Хиросиму американцы сбросили урановую бомбу "Малыш").Ядерная монополия США продолжалась еще 4 года, пока Советский Союз не испытал на Семипалатинским полигоне (ныне территория Казахстана) свою первую атомную бомбу РДС-1.Полигон близ Семипалатинска долгие годы был одним из крупнейших советских и мировых полигонов, где испытывалось ядерное оружие. Для американцев "любимым" аналогичным объектом стал полигон в штате Невада, именно там в 1992 году был произведен подземный подрыв бомбы, что считается последним на сегодняшний день испытанием ядерного оружия Соединенными Штатами.По официальным данным, в Неваде было испытано 928 зарядов, лишь 100 из них были приведены в действие не под землей.Другим излюбленным местом таких испытаний стал атолл Бикини. Он входит в состав Маршалловых островов, которыми в середине прошлого века управляли США. Именно этому крохотному кусочку суши в Тихом океане "посчастливилось" стать площадкой для самого мощного ядерного испытания в истории Соединенных Штатов, которое называлось "Касл Браво".Мощность взрывы, устроенного 1 марта 1954 года, составила 15 мегатонн. По воспоминаниям очевидцев, расположенный в 32 км от эпицентра взрыва ближайший наблюдательный хорошо укрепленный бункер буквально ходил ходуном из-за землетрясения. Уже через минуту после взрыва грибовидное облако поднялось на высоту 15 км, а через 6 минут – на 40 км. Шапка этого "гриба" растянулась на сотню километров, а "ножка" в толщине составила 7 км.Последствия этого взрыва в плане влияния на людей и окружающий мир оказались огромны. Моряки на судне, которое в тот день оказалось в 55,5 км от атолла Бикини получили дозу радиации в 5 рентген в час, что в 10 тыс. раз выше допустимой нормы.На необитаемом северном краю атолла Ронгелапп в 192 км от Бикини уровень радиации был зафиксирован на уровне 1 тыс. рентген в час (!), при этом сам атолл был обитаемым, на другом его конце жили более 60 человек, они получили дозу до 100 рентген.Ужас ситуации в том, что американцы не только не стали отселять этих людей, хотя по прогнозам движения ветра было понятно, что они находятся в зоне риска, но и даже не предупредили их об испытаниях и опасности радиоактивной пыли.В СССР крупнейшим ядерным испытанием является взрыв 50-мегатонной "Царь-бомбы" АН602, который был осуществлен 30 октября 1961 года на Новой Земле. Ее сбросили с самолета Ту-95В и привели в действие на высоте в 4 тыс. м над целью. Это стало самым мощным испытанием такого оружия в мире.Что стоит за заявлением ТрампаТрамп говорит, что его распоряжение возобновить испытания ядерного оружия является ответом на аналогичные испытания других стран, но если оставить за скобками КНДР, то такие испытания уже несколько десятков лет никем не проводились.Возможно, он имеет в виду новейшие российские системы "Буревестник" и "Посейдон", но это, как говорится, две большие разницы. Эти системы используют ядерную энергию для движения и могут нести на себе ядерный боезаряд, но не являются ядерным оружием сами по себе.Получается, что Трамп либо передергивает и сознательно повышает ставки, либо же имеет в виду не испытания ядерного оружия как такового, а средств его доставки, то есть ракет и прочих систем. Если последний вариант верен, то неясно тогда, что имеется ввиду, ведь такие гиперзвуковые ракеты испытываются американцами регулярно по сей день."Кое-кто готовит эти испытания, мы это видим, знаем, и, если они произойдут, мы сделаем то же самое", - заявлял в начале текущего месяца президент РФ Владимир Путин.По оценкам экспертов, для возобновления ядерных испытаний США потребуется от 2 до 3 лет, но если такая подготовка уже идет, то теоретически это можно провести быстрее.Долгие годы считалось, что страх перед применением ядерного оружия является основой сдерживания, то есть гарантированное взаимное уничтожение в случае обмена ядерными ударами удерживает обладателей этого оружия от его использования и является гарантией мира.Сегодня эта казавшаяся незыблемой максима начинает размываться. Из стана противников России звучат голоса, что не нужно бояться российских ядерных ракет, так как в Кремле никогда не решаться нажать на красную кнопку, а нанести РФ поражение можно и не доводя до этой черты.В этих условиях испытание ядерного оружия со стороны России могло бы отрезвить носителей такой точки зрения, полагают некоторые.Опасные разговоры"Однажды ранним утром я проснулся от страшного грохота. Небо в моем окне было кроваво-красным. Я вскочил, ужасаясь, что на Москву обрушились ядерные бомбы, подбежал к окну и увидел, как по моему переулку катится поливальная машина, стучит по мостовой, а небо — все в ранней алой майской заре. Я пережил кошмар, и он воскресает, когда я слышу сегодня легковесные суждения о ядерных ударах".Данная цитата принадлежит перу писателя Александра Проханова. В ней - весь ужас и страх человека перед ядерной войной. Усиливающиеся разговоры о ядерном оружии и та беспечность, с которой призывающие "бахнуть ядеркой" стали об этом рассуждать, заставляет задуматься, не замаячила ли уже на горизонте та самая последняя черта.Легкомысленное отношение к войне вообще и ядерному сдерживанию в частности и руководит коллективным Западом в экспериментах и прокси-войнах на континенте - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Учите классику: что принесет "Буревестник"? Почему Запад легкомысленно не верит в ядерный ответ России.

