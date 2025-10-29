Учите классику: что принесет "Буревестник"? Почему Запад легкомысленно не верит в ядерный ответ России

https://ukraina.ru/20251029/uchite-klassiku-chto-prineset-burevestnik-pochemu-zapad-legkomyslenno-ne-verit-v-yadernyy-otvet-rossii-1070859737.html

28 октября мир вспоминал окончание Карибского кризиса. В этот день в 1962 году в Нью-Йорке начались советско-американские переговоры при участии представителей Кубы и генерального секретаря ООН.

Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с территории Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова, гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. Уже 2 ноября президент США Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе, а 21 ноября США отменили морскую блокаду. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США о том, что Кубинский кризис исчерпан. Его уроки актуальны и сегодня. Да и участники те же. Накануне Россия провела успешные испытания новейшей ракеты "Буревестник". Это событие обратило на себя внимание, ведь впервые ракета работает на ядерном топливе, а значит может находиться в воздухе долго, обходя системы ПВО и поражать любые цели на планете. Но во времена информационного фаст-фуда и эта новость прожила пару дней, что, конечно, не отменяет её значения. Именно такое легкомысленное отношение к войне вообще и ядерному сдерживанию в частности и руководит коллективным Западом в экспериментах и прокси-войнах на континенте. Почему? Разбирались эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоУспешное испытание Россией крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем еще пару десятилетий назад стало бы международной сенсацией и сподвигло бы Соединённые Штаты к большей гибкости в переговорах с Москвой. Сегодня же оно не произвело особого впечатления ни на американские, ни на европейские политические элиты. Почему такое стало возможным? Причина одна - колоссальный подрыв доверия к ядерному сдерживанию. Никто ни в администрации Трампа, ни в британском, французском и немецком высшем политическом истеблишменте просто не верит, что Россия рискнёт применить оружие массового уничтожения иначе как в ответ на ядерную атаку по своей территории, либо в случае сокрушительного разгрома её сухопутных сил с использованием обычных вооружений.Поколение западных политиков, которые помнили про Хиросиму и Нагасаки, давно ушло. Их преемники ни в грош не ставят ядерный потенциал Москвы, полагая, что политическая воля на его применение у её руководства отсутствует. Ни тренировки стратегических ядерных сил, ни успешные испытания гиперзвуковых ракет и уже упомянутого "Буревестника" уже не помогут.Единственное, что может отрезвить - это реальный ядерный гриб. Возможно, испытания ядерного оружия, которые на территории России не проводились с 1990 года, способны решить эту задачу. Применение в боевых условиях тактического ядерного оружия точно её выполнят, но данное решение приведёт к непредсказуемым последствиям в военно-политическом плане.Однако, в конечном итоге, военная операция на Украине, которая является прокси-войной России и НАТО, может привести именно к таком результату. После чего и начнутся реальные переговоры о новом мировой порядке и архитектуре безопасности в Европе. В нынешних условиях другие методы уже могут не сработать. Иными словами, ограниченная ядерная война с каждым годом нарастания противостояния Москвы и Запада становится всё более вероятной.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаДействительно, на Западе признавали и признают, что ракета "Буревестник" обладает уникальными характеристиками и представляет серьёзную угрозу. Как и "Орешник". Но какое время длился эффект от применения "Орешника" в инертном исполнении по "Южмашу"? Привело ли это к капитуляции киевского режима? Или к остановке западных военных поставок Киеву? Не привело.Эффект от испытаний "Буревестника" может быть аналогичным. Пока Россия, образно говоря, по-настоящему не бабахнет, никакого сдерживающего эффекта на США и коллективный Запад это не окажет. Иметь уникальное оружие и применить его — разные вещи. С учётом долготерпения России, на Западе с каждым годом всё меньше верят, что мы ударим по заказчикам и спонсорам войны с нашей страной через Украину. А удары по украинской территории их не сдерживают.Общественный деятель Александр СкубченкоНа западе активно обсуждают успешные испытания российской ракеты "Буревестник".Трамп, например, сделал вид, что ничего важного не произошло: "Они же знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов. Так что, я имею в виду, ей не нужно пролетать 12 000 километров. И они с нами не в игры играют. Мы тоже с ними не в игры играем".Российские АПЛ тоже лучшие в мире, и тоже несут боевое дежурство где-то у берегов США и Европы, но дело-то не в этом.Вот The New York Times ближе к истине: "Новая российская ракета "Буревестник" сможет обойти американскую систему ПВО "Золотой купол", о разработке которой заявлял Трамп".Понимаете, да? Для всего Запада новейшая российская ракета — это научная фантастика, как они сами о ней выразились. Трамп ещё даже не начал строительство своего "Золотого купола", но он уже бесполезен против "Буревестника".Один французский "учёный" пошёл дальше и решил высмеять новейшее российское оружие, назвав его "бесполезным": "Я хотел бы напомнить, что даже американцы, которые в 1960-е годы были ведущей ядерной державой, в 1969 году позволили северокорейцам захватить их корабль Pueblo, и, несмотря на весь свой ядерный арсенал, США ничего не смогли сделать, чтобы освободить экипаж".Это целый академик, между прочим, который даже не понимает основы ядерного сдерживания. Разве стратегическое ядерное оружие о том, чтобы корабли освобождать? Нет, конечно.Давайте представим, что у НАТО есть ядерное оружие, а у России — нет. Или, что НАТО гарантированно защищено от ударов ядерных ракет России, а Россия — уязвима. Была бы сегодня Россия? Но когда Запад гарантированно уязвим для ядерных ракет России, он вряд ли посмеет пойти на прямой конфликт с Россией, который может закончиться фатально для самого Запада. Так что "Буревестник" — это о том, что на многие годы вперёд Запад теперь может только мечтать о победе над Россией.Как Трамп шутит по поводу Хиросимы и что из этого следует - в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа"

