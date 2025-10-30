"Бусик" перевернули, жертву освободили. В Одессе отбивают горожан у ТЦК

К чему готовят Одессу? Мэра "ушли", чтобы пришли британцы Мэра города Одесса Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Неожиданное решение Владимира Зеленского градоначальник будет оспаривать в суде, и даже в европейском. Вместе с украинским паспортом Труханов автоматически лишился и должности.