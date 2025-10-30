"Бусик" перевернули, жертву освободили. В Одессе отбивают горожан у ТЦК
16:47 30.10.2025 (обновлено: 16:55 30.10.2025)
В Одессе в районе рынка "7-й километр" произошла массовая драка местных жителей с сотрудниками ТЦК. Горожане перевернули микроавтобус, на котором приехали украинские военнослужащие.
О том, что происходит в Одессе и каковы перспективы у местного сопротивления режиму, рассказал участник одесского подполья, ветеран СВО Руслан Долгошея.
