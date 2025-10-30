"Бусик" перевернули, жертву освободили. В Одессе отбивают горожан у ТЦК - 30.10.2025 Украина.ру
"Бусик" перевернули, жертву освободили. В Одессе отбивают горожан у ТЦК
В Одессе в районе рынка "7-й километр" произошла массовая драка местных жителей с сотрудниками ТЦК. Горожане перевернули микроавтобус, на котором приехали украинские военнослужащие.
2025-10-30T16:47
2025-10-30T16:55
О том, что происходит в Одессе и каковы перспективы у местного сопротивления режиму, рассказал участник одесского подполья, ветеран СВО Руслан Долгошея.
"Бусик" перевернули, жертву освободили. В Одессе отбивают горожан у ТЦК

16:47 30.10.2025 (обновлено: 16:55 30.10.2025)
 
В Одессе в районе рынка "7-й километр" произошла массовая драка местных жителей с сотрудниками ТЦК. Горожане перевернули микроавтобус, на котором приехали украинские военнослужащие.
О том, что происходит в Одессе и каковы перспективы у местного сопротивления режиму, рассказал участник одесского подполья, ветеран СВО Руслан Долгошея.
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
15 октября, 06:25
К чему готовят Одессу? Мэра "ушли", чтобы пришли британцыМэра города Одесса Геннадия Труханова лишили украинского гражданства. Неожиданное решение Владимира Зеленского градоначальник будет оспаривать в суде, и даже в европейском. Вместе с украинским паспортом Труханов автоматически лишился и должности.
