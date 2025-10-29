https://ukraina.ru/20251029/lockheed-martin-i-rtx-soobschili-o-rekordnom-roste-prodazh-raket-v-evropu-1070826068.html

Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу

Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу - 29.10.2025 Украина.ру

Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу

Крупнейшие американские производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года. Об этом со ссылкой на данные финансовой отчётности компаний 29 октября сообщает РИА Новости

2025-10-29T04:02

2025-10-29T04:02

2025-10-29T04:05

новости

украина.ру

сша

европа

украина

дональд трамп

нато

ракеты

впк

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_68:90:865:538_1920x0_80_0_0_55a6fa32943a745531213b540dd1a552.jpg

Отмечается, что эти результаты были получены на фоне политики президента США Дональда Трампа, предусматривающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Киева.Подразделение Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin, производящее системы HIMARS и ракеты для комплекса Patriot, увеличило продажи в Европу на 49% — до 1,18 миллиарда долларов. Годом ранее сумма за аналогичный период составляла 788 миллионов долларов.Подобная тенденция и у компании RTX: ее подразделение Raytheon нарастило поставки почти на 49% — до 3,07 миллиарда долларов. Компания производит системы Patriot, переносные комплексы Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.В третьем квартале рост продолжился: продажи Raytheon в Европу увеличились на 34%, до 1,3 миллиарда долларов, а у Lockheed Martin — на 20%, до 401 миллиона.Напомним, что созданная США и НАТО инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) не предполагает оказания Штатами прямой военной помощи Украине — американское оружие для киевского режима должны закупать европейские страны.Ранее сообщалось, что в Белоруссии активно завершаются работы по созданию необходимой инфраструктуры для размещения новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", который планируется поставить на боевое дежурство уже в декабре текущего года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251028/tekhnologicheskiy-proryv-burevestnik-sposoben-preodolet-amerikanskuyu-sistemu-pro-zolotoy-kupol-1070820876.html

сша

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, европа, украина, дональд трамп, нато, ракеты, впк, зрк patriot, himars