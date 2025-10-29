Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу - 29.10.2025 Украина.ру
Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу
Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу
Крупнейшие американские производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года. Об этом со ссылкой на данные финансовой отчётности компаний 29 октября сообщает РИА Новости
2025-10-29T04:02
2025-10-29T04:05
Отмечается, что эти результаты были получены на фоне политики президента США Дональда Трампа, предусматривающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Киева.Подразделение Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin, производящее системы HIMARS и ракеты для комплекса Patriot, увеличило продажи в Европу на 49% — до 1,18 миллиарда долларов. Годом ранее сумма за аналогичный период составляла 788 миллионов долларов.Подобная тенденция и у компании RTX: ее подразделение Raytheon нарастило поставки почти на 49% — до 3,07 миллиарда долларов. Компания производит системы Patriot, переносные комплексы Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.В третьем квартале рост продолжился: продажи Raytheon в Европу увеличились на 34%, до 1,3 миллиарда долларов, а у Lockheed Martin — на 20%, до 401 миллиона.Напомним, что созданная США и НАТО инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) не предполагает оказания Штатами прямой военной помощи Украине — американское оружие для киевского режима должны закупать европейские страны.Ранее сообщалось, что в Белоруссии активно завершаются работы по созданию необходимой инфраструктуры для размещения новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", который планируется поставить на боевое дежурство уже в декабре текущего года.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Lockheed Martin и RTX сообщили о рекордном росте продаж ракет в Европу

04:02 29.10.2025 (обновлено: 04:05 29.10.2025)
 
Крупнейшие американские производители вооружений Lockheed Martin и RTX сообщили о почти 50-процентном росте продаж ракетных систем в Европу в первые девять месяцев 2025 года. Об этом со ссылкой на данные финансовой отчётности компаний 29 октября сообщает РИА Новости
Отмечается, что эти результаты были получены на фоне политики президента США Дональда Трампа, предусматривающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Киева.
Подразделение Missiles and Fire Control компании Lockheed Martin, производящее системы HIMARS и ракеты для комплекса Patriot, увеличило продажи в Европу на 49% до 1,18 миллиарда долларов. Годом ранее сумма за аналогичный период составляла 788 миллионов долларов.
Подобная тенденция и у компании RTX: ее подразделение Raytheon нарастило поставки почти на 49% до 3,07 миллиарда долларов. Компания производит системы Patriot, переносные комплексы Stinger и ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM.
В третьем квартале рост продолжился: продажи Raytheon в Европу увеличились на 34%, до 1,3 миллиарда долларов, а у Lockheed Martin на 20%, до 401 миллиона.
Напомним, что созданная США и НАТО инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) не предполагает оказания Штатами прямой военной помощи Украине — американское оружие для киевского режима должны закупать европейские страны.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии активно завершаются работы по созданию необходимой инфраструктуры для размещения новейшего российского ракетного комплекса "Орешник", который планируется поставить на боевое дежурство уже в декабре текущего года.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Вчера, 23:54
Технологический прорыв: "Буревестник" способен преодолеть американскую систему ПРО "Золотой купол"Новая российская крылатая ракета "Буревестник" обладает техническими характеристиками, позволяющими ей успешно преодолевать создаваемую Соединенными Штатами Америки систему противоракетной обороны "Золотой купол", сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal. Об этом сообщил 28 октября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Украина.ру США Европа Украина Дональд Трамп НАТО ракеты ВПК ЗРК Patriot HIMARS
 
