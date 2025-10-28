https://ukraina.ru/20251028/protivnik-ne-gotov-stoyat-nasmert-kak-vs-rf-shturmuyut-poslki-i-goroda-1070786940.html

Противник не готов стоять насмерть: как ВС РФ штурмуют посёлки и города

Ефрейтор, командир взвода Руслан Азизов объяснил журналисту издания Украина.ру Игорю Гомольскому, как и чем воюет противник, какие новые технологии применяет и что самое сложное в общении со школьниками на уроке мужества.

Также он в подробностях рассказал, как проходил штурм Ивановки в Днепропетровской области.

