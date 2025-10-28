Противник не готов стоять насмерть: как ВС РФ штурмуют посёлки и города - 28.10.2025 Украина.ру
Противник не готов стоять насмерть: как ВС РФ штурмуют посёлки и города
Ефрейтор, командир взвода Руслан Азизов объяснил журналисту издания Украина.ру Игорю Гомольскому, как и чем воюет противник, какие новые технологии применяет и что самое сложное в общении со школьниками на уроке мужества.
Также он в подробностях рассказал, как проходил штурм Ивановки в Днепропетровской области.
Противник не готов стоять насмерть: как ВС РФ штурмуют посёлки и города

12:25 28.10.2025
 
Ефрейтор, командир взвода Руслан Азизов объяснил журналисту издания Украина.ру Игорю Гомольскому, как и чем воюет противник, какие новые технологии применяет и что самое сложное в общении со школьниками на уроке мужества.
Также он в подробностях рассказал, как проходил штурм Ивановки в Днепропетровской области.
Вчера, 06:40
Командир взвода: После взятия Ивановки, подвозить боеприпасы и личный состав ВСУ будет намного сложнееО значении освобожденного ВС РФ н.п. Ивановка в Днепропетровской области, специфике штурма, скрытном перемещении под носом у противника, огневых контактах с боевиками ВСУ изданию "Украина.ру" рассказал командир взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, группировки войск "Центр", ефрейтор Руслан Азизов
