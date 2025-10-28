https://ukraina.ru/20251028/ischenko-o-tselyakh-rossii-na-ukraine-kontrol-nad-predpolem-protiv-zamorozki-ot-ssha-1070761821.html

Ищенко о целях России на Украине: "Контроль над предпольем" против "заморозки" от США

Коренное различие в подходах Москвы и Вашингтона к урегулированию кризиса на Украине делает достижение договоренностей в ближайшее время невозможным, поскольку стороны исходят из взаимоисключающих интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

По словам эксперта, видение компромисса у России и США остается принципиально различным. "Без уступок с чьей-то стороны достижение договорённости в принципе сейчас невозможно", — констатировал Ищенко.По словам политолога, Россия исходит из того, что для обеспечения своей безопасности, она должна контролировать своё предполье на западе хотя бы в пределах границ бывшего СССР, при этом "не обязательно все это включить в себя". В то же время, как отметил Ищенко, США предлагают такой вариант: "Давайте заморозим, и будем вести долгие и нудные переговоры о том, как нам жить дальше. Но большая часть Украины будет находиться под западным контролем". Эксперт указал: "Повторяю, эти позиции пока не сблизились ни на йоту".При этом, по его словам, российской стороне спешить некуда на фоне успешного наступления. "Украина реально уже погружается в состояние военной катастрофы. То есть через некоторое время украинская армия потеряет способность сопротивляться, это даст, безусловно, нам преимущество в любых переговорах", — подытожил политолог.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр на сайте Украина.ру.

