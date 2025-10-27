https://ukraina.ru/20251027/vykruchivanie-ruk-belomu-domu-provaly-vsu-zhaloby-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-27-oktyabrya-1070725365.html

"Выкручивание рук" Белому дому, провалы ВСУ, жалобы Зеленского. Хроника событий на утро 27 октября

Лавров назвал призыв о прекращении огня на Украине выкручиванием рук Белому дому Европой. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский жалуется на тяжелую ситуацию в Красноармейске и другие проблемы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4b2fe8a98607755c29335bd726caa6d8.jpg

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу "Ультраханг" отметил, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону.Он напомнил, что после российско-американского саммита на Аляске лидер США Дональд Трамп прямо высказался в поддержку долгосрочного урегулирования на Украине.По его словам, Европа меняет свою риторику по украинскому конфликту в зависимости от того, что происходит на линии фронта.При этом российская сторона не хочет вмешиваться во внутренние дискуссии по поводу украинского урегулирования в руководстве США."С дипломатической точки зрения мы не хотим вмешиваться в их внутренние обсуждения и создавать какие-либо неудобства для США, которые находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских "ястребов", Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению", - сказал российский министр.Он подчеркнул, что и так достаточно людей, навязывающих себя американским политикам и пытающихся подорвать прогресс по урегулированию.Министр отметил, что Москва уверена в необходимости спасти от нацистского режима тех людей, которые всегда были частью русской культурыПервая и основная причина спецоперации – это НАТО, потому что задумывалось втянуть Украину в альянс и построить военные базы в Крыму на Азовском море, напомнил Лавров."Но еще одной первопричиной является уничтожение всего русского – истории, языка, СМИ, культуры, образования, снос и уничтожение памятников представителям русского народа, которые являются основателями нынешних восточных и южных областей Украины, снос памятников тем, кто спас Украину и Европу от Гитлера и фашистских полчищ", - перечислил министр.В то же время призывы к прекращению огня на Украине, звучащие сейчас, — это очевидная попытка выиграть время в логике Владимира Зеленского.Однако ключом к пониманию на Украине должно быть устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо киевских политиков.В интервью Лавров также отметил, что нечестно спрашивать, когда Россия остановит военные действия на Украине."Честным будет, если вы скажете украинцам, чтобы они, прежде всего, восстановили языковые права, все права национальных меньшинств, потому что это закреплено в их конституции. А вы в нарушение конституции принимаете столько законодательных актов, в том числе, кстати, и законодательство, которое дискриминирует венгерское нацменьшинство на Западной Украине", - сказал Лавров."Поэтому, я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье? На самом деле, мы уже контролируем и другие территории за пределами регионов, включенных в нашу Конституцию. Причина проста. Нам необходима буферная зона. Потому что украинцы по-прежнему обстреливают, бомбят и засылают беспилотники на территорию России, включая территории, которые никогда никем не оспаривались, например, Брянскую, Белгородскую, Курскую области", - объяснил министр.Он заверил, что Россия, несомненно, признаёт независимость Украины, но жители регионов, вошедших в состав РФ, подвергались шокирующей дискриминации со стороны Киева.Лавров подчеркнул, что для России важны не сами территории, а люди, живущие на этих землях.Провалы ВСУВ ночь на понедельник взрывы гремели в Конотопе Сумской области, заявил мэр города Артем Семенихин. Также их слышали в подконтрольном ВСУ Херсоне и других регионах. Больше всего сообщений поступало о работе российских беспилотников по объектам в Сумской области. Несколько раз БПЛА наносили удары по Конотопу. Различные паблики заявляют, что удары наносились по местной железнодорожной станции. Мощный пожар вспыхнул после прилётов в столице региона Сумах. "Герани" также поразили цели в районе города Кролевец.Без внимания ВС РФ не осталась и Днепропетровская область. По данным местных каналов, ещё вечером "Герани" нанесли мощный удар по железнодорожной инфраструктуре в Павлограде.Кроме того, российская авиация нанесла бомбовый удар по целям в Харьковской области.Журнал The Economist пишет, что Россия проводит "молниеносную операцию по погружению Украины во тьму" в преддверии зимы.В статье говорится, что Вооруженные силы России наносят удары по электросетям и системам газоснабжения.Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что Украине может не хватить электричества и газа зимой. В российских силовых структурах рассказали, что овостиВСУ провалили контратаку в Сумской области, потеряв 80 процентов штурмовой группы 225-го полка. Остальные отступили на исходные позиции.На этом направлении, а также в Харьковской области действует группировка войск "Север". Только за последние сутки ее бойцы поразили украинские позиции в нескольких населенных пунктах. Потери ВСУ превысили 190 солдат.В целом, военнослужащие подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют.Немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что основными причинами бегства солдат является истощение, недостаточная подготовка, неопределенность во времени службы. Кроме того, дополнительными мотивами для самовольного оставления своих частей стали разочарование, дефицитная экономика, низкая оплата и коррупция.По ее оценке, массовое дезертирство также происходит из-за слабого военного руководства Украины, весомой утраты доверия к начальникам, приказы которых рискованны и "часто ведут к большим потерям".Газета отмечает, что на Украине было возбуждено порядка 300 тысяч уголовных дел против военнослужащих, дезертировавших со своих постов. При этом журналисты предполагают, что цифры сильно занижены, поскольку командование обычно боится сообщать о сбежавших солдатах. Бывшие бойцы ВСУ, перешедшие на сторону России и вступившие в отряд имени Александра Матросова, называют главным врагом Украины и ее народа — Владимира Зеленского.По его мнению, если бы Зеленский действительно желал блага для своего народа, он бы давно закончил "это сумасшествие".Боец с позывным Эстонец, насильно мобилизованный на Украине, рассказал, что был отправлен на передовую через неделю без достаточной подготовки. Он также выразил несогласие с политикой Зеленского, целенаправленно уничтожающего собственный народ.По его словам, "весь мир" видел, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) забирают граждан и сажают их в автобусы."Пора бы задуматься — надо что-то менять. Иначе от Украины очень скоро ничего не останется", — предупредил он.Жалобы ЗеленскогоЗеленский в обращении в телеграм-канале посетовал на тяжелую ситуацию, сложившуюся для Вооруженных сил Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск)."Россияне сосредоточили [в районе Покровска] свою основную ударную группу, <...> это создает сложную ситуацию и в Покровске, и во всех соседних районах. Жесткие бои в городе, на подступах к городу, есть ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) в городе. Тяжело с логистикой", — признал он.Незавидное положение ВСУ на этом направлении накануне подтвердил и Кремль, сообщавший о посещении российским лидером Владимиром Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск и совещании с главой Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировок в зоне военной операции.На совещании стало известно, что на Красноармейском направлении в окружении оказались 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ."Блокирована крупная группировка Вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, в том числе соединения 25-й воздушно-десантной, 79-й десантно-штурмовой и 68-й егерских бригад, а также 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 425-го отдельного штурмового полка и 153-й и 155-й механизированных бригад", — перечислил Герасимов.В октябре группировка заняла несколько населенных пунктов в непосредственной близости от Красноармейска — это, в частности, пригородные Новопавловка и Чунишино, а также несколько поселений возле расположенного по соседству города Мирнограда (Димитрова) — например, Балаган и Московское.Посетовал Зеленский и на "технологическую проблему", выявленную при производстве ракет "Фламинго".Он не уточнил, в чем заключалась проблема.Помимо этого, Зеленский пожаловался на задержку финансирования проекта со стороны западных партнеров.Ранее в силовых структурах РФ рассказывали, что средства, которые выделялись Украине на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО), присвоила связанная с Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком фирма. Она заявила о старте разработок новейшей украинской ракеты "Фламинго", а в итоге просто выкупила лицензию на производство британской ракеты FP-5.В то же время Зеленский поблагодарил Британию и Францию за помощь в затягивании конфликта. По его словам, эти страны поставят Киеву дополнительные истребители Mirage. Он также заверил, что Лондон и дальше будет помогать Киеву с противовоздушной обороной, включая передачу ракет и производство дронов-перехватчиков.Подробнее о затягивании конфликта через "помощь" Киеву - в материале Затягивание конфликта, провалы ВСУ и успехи россиян. Хроника событий на 13:00 24 октября на сайте Украина.ру.

