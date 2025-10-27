Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году
16:30 27.10.2025 (обновлено: 16:55 27.10.2025)
Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для "репарационного кредита" в качестве помощи киевскому режиму. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
Хватит ли теперь у Украины денег на войну и в первую очередь на зарплаты ВСУ, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Завершившийся на прошлой неделе без принятия решения о конфискации российских золотовалютных резервов для их последующей передачи Украине в виде "репарационного кредита" саммит ЕС заокеанское издание The New York Times назвало серьёзным ударом по Украине.
