Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году

Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году

Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для "репарационного кредита" в качестве помощи киевскому режиму. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070748285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4179a26c89f71d243923585efc812405.png

Хватит ли теперь у Украины денег на войну и в первую очередь на зарплаты ВСУ, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.

