Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/u-ukrainy-mozhet-ne-khvatit-deneg-dazhe-na-2025-y-god--1070749152.html
Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году
Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году - 27.10.2025 Украина.ру
Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году
Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для "репарационного кредита" в качестве помощи киевскому режиму. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
2025-10-27T16:30
2025-10-27T16:55
украина
россия
иван лизан
ес
bloomberg
вооруженные силы украины
всу
сво
экономика
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070748285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4179a26c89f71d243923585efc812405.png
Хватит ли теперь у Украины денег на войну и в первую очередь на зарплаты ВСУ, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
https://ukraina.ru/20251027/zarazitelnaya-degradatsiya-kak-evropa--ukrainiziruetsya--1070718191.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070748285_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b019647ef50a525843173ee0c576e04.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, иван лизан, ес, bloomberg, вооруженные силы украины, всу, сво, экономика, видео
Украина, Россия, Иван Лизан, ЕС, bloomberg, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, экономика, Видео

Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году

16:30 27.10.2025 (обновлено: 16:55 27.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для "репарационного кредита" в качестве помощи киевскому режиму. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
Хватит ли теперь у Украины денег на войну и в первую очередь на зарплаты ВСУ, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Зеленский и глава ЕС в Берлине накануне встречи Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
04:57
Заразительная деградация. Как Европа украинизируется Завершившийся на прошлой неделе без принятия решения о конфискации российских золотовалютных резервов для их последующей передачи Украине в виде "репарационного кредита" саммит ЕС заокеанское издание The New York Times назвало серьёзным ударом по Украине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияИван ЛизанЕСbloombergВооруженные силы УкраиныВСУСВОэкономикаВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Бойцы 25 ОА разрезали дорогу Красный Лиман - Ямполь, сообщает канал "Краснолиманский фронт"
17:08Спецслужбы Польши задержали двух граждан Украины
17:06ФСБ РФ задержан житель Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены
16:51Вскоре на Украине может обостриться проблема обеспечения углём - нардеп
16:51"Насильникам, грабителям, мучителям детей". В Одессе воспитатели издевались над детсадовцами
16:42"Технологическая проблема": "Фламинго" взлетит не скоро, но расслабляться не надо
16:30Решительный натиск: российские войска зачищают ключевые узлы обороны ВСУ
16:30Украина может остаться без денег уже в нынешнем 2025-ом году
16:27Армия России окружает ВСУ в Покровске и Мирнограде: подробности
16:22Дипломатия с кулаками в карманах. Как Россия упредила войну внятными доводами
16:00Польша усилила контроль за денежными переводами украинцев
16:00Зугрэсский рубеж: шашки против "эдельвейсов"
16:00"Могилизация" на глазах у Запада: как Киев похищает тех, кто его пиарит
15:52Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве
15:40Россия и КНДР выстраивают новый порядок. Санкции Запада против самой Европы. Главное к этому часу
15:35"Мертвые души" в ВСУ: стало известно, за что пойман начальник финслужбы
15:30Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой
15:25Украинские боевики хотят устроить на Белгородчине экологическую катастрофу
15:17Принца гонят в шею. Британская королевская семья оказалась в центре новых секс-скандалов
15:15Не по контракту: грузинские наемники узнали цену украинским обещаниям
Лента новостейМолния