Трамп прокомментировал испытание российской ракеты

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской ракеты "Буревестник", соответствующую запись опубликовала пресс-служба Белого дома
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской ракеты "Буревестник", соответствующую запись опубликовала пресс-служба Белого дома
"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов", — сказал Трамп, добавив, что заявление России о "Буревестнике" якобы "неуместно", учитывая конфликт на Украине.
По его мнению, вместо военных испытаний нужно завершать боевые действия.
Также говоря о "Буревестнике", Трамп подчеркнул, что Россия и США не играют друг с другом в игры.
При этом, за несколько дней до этого он заявлял, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия. Кроме того, Трамп утверждал, что у США есть оружие, о котором "многие люди даже не знают".
На прошлой неделе Россия провела испытание крылатой ракеты "Буревестник" на ядерной энергоустановке. Ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Это не предел, заверил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Минувшим летом Трамп сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах" из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп объяснил, что принял такое решение на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами".
Тогда в Кремле подчеркнули, что "достаточно спокойно" относятся к ужесточению риторики Трампа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.