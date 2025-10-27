Трамп прокомментировал испытание российской ракеты - 27.10.2025 Украина.ру
Трамп прокомментировал испытание российской ракеты
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской ракеты "Буревестник", соответствующую запись опубликовала пресс-служба Белого дома
2025-10-27T12:48
2025-10-27T12:48
Трамп прокомментировал испытание российской ракеты

12:48 27.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Public domain
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской ракеты "Буревестник", соответствующую запись опубликовала пресс-служба Белого дома
"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов", — сказал Трамп, добавив, что заявление России о "Буревестнике" якобы "неуместно", учитывая конфликт на Украине.
По его мнению, вместо военных испытаний нужно завершать боевые действия.
Также говоря о "Буревестнике", Трамп подчеркнул, что Россия и США не играют друг с другом в игры.
При этом, за несколько дней до этого он заявлял, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия. Кроме того, Трамп утверждал, что у США есть оружие, о котором "многие люди даже не знают".
На прошлой неделе Россия провела испытание крылатой ракеты "Буревестник" на ядерной энергоустановке. Ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Это не предел, заверил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Минувшим летом Трамп сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах" из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп объяснил, что принял такое решение на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами".
Тогда в Кремле подчеркнули, что "достаточно спокойно" относятся к ужесточению риторики Трампа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
