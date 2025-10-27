https://ukraina.ru/20251027/tramp-prokommentiroval-ispytanie-rossiyskoy-rakety-1070734348.html

Трамп прокомментировал испытание российской ракеты

Трамп прокомментировал испытание российской ракеты

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской ракеты "Буревестник", соответствующую запись опубликовала пресс-служба Белого дома

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у их берегов", — сказал Трамп, добавив, что заявление России о "Буревестнике" якобы "неуместно", учитывая конфликт на Украине.По его мнению, вместо военных испытаний нужно завершать боевые действия.Также говоря о "Буревестнике", Трамп подчеркнул, что Россия и США не играют друг с другом в игры.При этом, за несколько дней до этого он заявлял, что США опережают Россию и Китай по запасам ядерного оружия. Кроме того, Трамп утверждал, что у США есть оружие, о котором "многие люди даже не знают".На прошлой неделе Россия провела испытание крылатой ракеты "Буревестник" на ядерной энергоустановке. Ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов. Это не предел, заверил глава Генштаба Валерий Герасимов. Минувшим летом Трамп сообщил, что приказал разместить две атомные подводные лодки "в соответствующих регионах" из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп объяснил, что принял такое решение на случай, если "безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами".Тогда в Кремле подчеркнули, что "достаточно спокойно" относятся к ужесточению риторики Трампа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

