В опасности не только российские пенсионеры: как украинцы обманывают и грабят украинцев за рубежом

В опасности не только российские пенсионеры: как украинцы обманывают и грабят украинцев за рубежом - 26.10.2025 Украина.ру

В опасности не только российские пенсионеры: как украинцы обманывают и грабят украинцев за рубежом

Украинские беженцы в Европе зарабатывают на бедах земляков и обманывают приютивших их европейцев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070589293_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4fb23ac706d36da898ed812aef8248dd.jpg

В середине октября украинский проект Bihus.Info сообщил: некоторое время назад к украинским журналистам обратились их шведские коллеги из издания Hem & Hyra. Шведы интересовались живущим у них в стране украинцем — экс-депутатом и предпринимателем Иваном Коробовым. Причина, по которой шведы решили выяснить, кто же такой Коробов, связана с его бизнесом в Швеции. Но не официальным — строительством домов, а продажей почтовых адресов соседей по посёлку, в котором жил Коробов."В Швеции действует целый теневой рынок — торговля почтовыми адресами. Да, просто адресами: без квартиры, без аренды, без ключей, только строчка на бумаге и место в почтовом ящике. Покупатели, чаще всего, беженцы или мигранты из других стран, которым нужно где-то прописаться, чтобы получить помощь, найти работу или просто не выпасть из общей государственной системы. Да, вы правильно подумали, здесь речь об украинских беженцах. Без зарегистрированного адреса ты фактически невидимка: не можешь ни подать документы на выплаты, ни открыть банковский счёт, ни даже получить письмо из миграционной службы", — поясняла шведскую схему для своих соотечественников украинская журналистка проекта Bihus.Info Светлана Стеценко.Они указывали: украинцам в Швеции сразу же предложат временное убежище и, соответственно, временную финансовую помощь. Но чтобы интегрироваться в жизнь общества полноценно, нужно найти постоянное жильё. И только тогда можно рассчитывать на постоянную финансовую помощь. А зарегистрироваться бывает сложно, ведь часто беженцы арендуют жильё "в серую": за наличность и без уплаты налогов, и, соответственно, без регистрации по месту аренды.Тут-то на выручку и приходят такие, как Коробов, который в соцсетях себя позиционирует не только как строитель, но и как "миграционный адвокат".По словам уже шведских журналистов, за год предприимчивый украинец на сдаче чужих почтовых адресов заработал около 2 млн шведских крон (около 17,4 млн руб. — Ред.). В месяц он брал 300–500 крон (около 2,6–4,3 тыс. руб. — Ред.) с человека. Кроме того, нужно было заплатить 1,5 тыс. крон (около 13 тыс. руб. — Ред.) первоначального взноса.При этом Коробов забирал письма клиентов.Когда на него вышли шведские журналисты из Hem & Hyra, Коробов скормил им историю о том, что его заставил продавать чужие почтовые адреса, в т. ч. и адреса своих соседей-шведов по коттеджному посёлку, некий Богдан, который спас его жизнь, когда они вместе воевали. Сам Богдан, по словам Коробова, "погиб под Покровском"."Оказалось, на фото — совсем другой человек. Во-первых, не Богдан, во-вторых, продавец из автосалона в Харькове. Хотя они правда умер, но не на фронте, от проблем с сердцем. В автосалоне, где работал этот не Богдан, вообще не слышали, что их коллега когда-то летал в Швецию", — рассказывала Стеценко.При этом на Родине у Коробова миллионные долги. В Швеции же он живёт неплохо: перед его коттеджем стоит Tesla с украинскими номерами. Дом Коробова находится в районе, где обнаружили сотни писем для украинских беженцев.Дачные коттеджи для фиктивной регистрации подходят лучше всего: их хозяева живут там не круглогодично, а почтовые ящики, как правило, находятся в одном месте. Т. е. их легче незаметно опустошать, вынимая письма для мигрантов.В конце своего расследования Стеценко сокрушалась по поводу соотечественников-мошенников."Пока одна часть общества делает всё, чтобы „украинцы“ звучало гордо, другая сеет мошеннические кол-центры, которые разводят на деньги нет, не только россиян, мутит контрабандные схемы через ту же границу, которую европейцы открыли в самый критический момент для миллионов украинцев. И, к сожалению, эта вторая часть очень хорошо запоминается", — указывала она.Действительно, к этому моменту украинские мошенники прославились по всей Европе.На Родине ШвейкаДесять дней тому назад, 13 октября, чешские СМИ сообщили: Клатовский районный суд Чехии признал украинку Алину Цвигунову виновной в мошенничестве на получении выплат за размещение украинских беженцев. Женщину осудили на два года лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев.С марта 2023 года по февраль 2024 года Цвигунова оформляла фиктивные заявки на получение государственных выплат за якобы бесплатное размещение находившихся под временной защитой украинцев."В своих заявлениях на получение помощи для ведения домашнего хозяйства на одного человека она предоставила ложную информацию о своей правовой связи с 83 объектами недвижимости в Чешской Республике, заявив, что предоставляет бесплатное проживание в них иностранцам, которым предоставлена временная защита в связи с вооружённым конфликтом на Украине", — рассказала прокурор Барбара Марешова.Личную информацию о соотечественниках Цвигунова искала в соцсетях.По информации прокурора Марешовой, Цвигунова направила сотни ложных заявлений и хотела выманить у Чехии около 2,5 млн чешских крон (около 9,7 млн руб. — Ред.). При этом получила она свыше 300 тыс. чешских крон (около 1,17 млн руб. — Ред.).Сама Цвигунова успела к моменту суда переехать в Нидерланды. Она заявила, что сожалеет о содеянном, указав, что на преступление её толкнула сложная жизненная ситуация: Цвигунова переехала в Прагу по работе, но не смогла оплачивать аренду жилья в размере свыше 20 тыс. крон (около 78 тыс. руб. — Ред.) в месяц и другие траты. Также ей нужно было оплачивать 50 тыс. крон (около 194 тыс. руб. — Ред.) за страховку сына. Цвигунова признала себя виновной и выплатила компенсацию.Её случай — не единственный.Так, в январе суд города Острава рассматривал дело украинки Натальи Скарковой и её сына Сергея Ткача, которые по такой же схеме обманули сотрудников местного бюро труда, присвоив свыше 1 млн крон (около 3,9 млн руб. — Ред.), и пытались присвоить ещё около полумиллиона крон (около 2 млн руб. — Ред.). Скаркова и Ткач подали в бюро труда 170 заявок на финансовую компенсацию за предоставление жилья беженцам. В итоге их схема была раскрыта.Но есть и другие пути мошенничества.В конце августа краевой суд в Брно осудил украинцев Ивана Саварина и Кристину Савчин на четыре года заключения и на пять лет выдворения из страны. Также украинцы должны возместить нанесённый Чехии ущерб.Бывший таможенник Саварин и его жена, учительница и фитнес-тренер Савчин, постоянно жили на Украине. В Чехию они приезжали на микроавтобусе с земляками-украинцами. Последним обеспечивали фиктивные подтверждения о месте проживания в Чехии, открывали на их имена банковские счета, которые контролировала сама пара, обращались за гуманитарной помощью для завезённых в Брно и Иглаве, оставляя себе значительную часть полученных денег. Затем же украинцев отвозили обратно домой.Таким образом Саварин и Савчин обобрали Чехию почти на 11 млн крон (около 42,8 млн руб. — Ред.). При этом свою операцию они повторили 830 раз прежде, чем её заметили. Также пара оформила 74 банковские карты и завела 12 телефонов. После задержания у Савчина и Саварина изъяли имущество приблизительно на 2,5 млн крон (около 9,7 млн руб. — Ред.), что будет использовано для частичного возмещения ущерба."На Украине люди живут при постоянной угрозе жизни, а Чехия добровольно им помогает. Это вызывает в чешском обществе социальную напряжённость, которую эта пара, безусловно, повысила", — заявил в ответ на просьбу адвоката украинцев об условном наказании судья Мартин Врбик.Прокурор Петра Голанёва указала, что кроме мошенничества проблема состоит и в том, что такое поведение украинцев ослабляет доверие чехов к системе помощи.В соседней с Чехией Польше украинские мошенники тоже досаждают не только своим соотечественникам, но и местным жителям.Желанный PESEL и "Вам звонят из банка"В субботу, 18 октября, полиция Варшавы сообщила о задержании трёх граждан Украины: двух мужчин и одной женщины. Они по телефону ввели в заблуждение мужчину, заявив, что его банковские счета находятся под угрозой. Ничего не подозревающий мужчина перевёл почти 90 тыс. злотых (около 2 млн руб. — Ред.) на указанные мошенниками счета.Таким же образом мошенники попытались обмануть и двух женщин, однако те предупредили полицейских. Последние устроили засаду. Когда женщины пришли на встречу, к ним подошёл 20-летний украинец и пригласил в ближайший ресторан, где их ждали ещё три человека: два мужчины и одна женщина. В ресторане молодой украинец стал требовать у одной из женщин реквизиты банковского счёта и номер PESEL (аналог ИНН — Ред.).Сотрудники полиции задержали украинцев и украинку. У одного из задержанных — 47-летнего мужчины — изъяли 58 тыс. злотых (около 1,3 млн руб. — Ред.) и блокнот с записями о снятии наличных со счёта, включая даты и суммы. В домах задержанных полиция обнаружила другие предметы, в том числе телефоны с SIM-картами.Во время следствия и выяснилось, что 47-летний украинец, его 25-летняя соотечественница и ещё один гражданин Украины 20-ти лет обманули поляка, заставив перевести его 90 тыс. злотых на их счета. Суд арестовал задержанных на три месяца.Примечательно, что мошенники выманивают PESEL и у украинских беженцев. Украинские сайты регулярно предупреждают соотечественников о недопустимости предоставления этих данных тем, кто называет себя сотрудниками банков, представителями интернет-провайдеров и т. п.Впрочем, не брезгуют украинские мошенники и обкатанными в т. ч. и на россиянах схемами. Так, в сентябре в одном из отелей Кракова задержали 24-летнюю гражданку Украины. Она стала последним задержанным членом преступной группы, действовавшей в разных городах Польши: до этого в апреле в Лодзи задержали 20-летнюю украинку, в Варшаве — 33-летнего украинца, в Бельско-Бялой — 51-летнюю украинку, в феврале в Жирардуве — 40-летнего гражданина Грузии и 19-летнего и 26-летнего граждан Украины. На их след вышли после того, как всё в том же феврале они под видом "сотрудников банка" обманули 42-летнего жителя Мысленицкого повята, выманив у того 400 тыс. злотых (около 8,9 млн руб. — Ред.).Но и эта цифра меркнет перед той, которую озвучил летом этого года премьер-министр Польши Дональд Туск, который заявил, что Фонд социального страхования ведёт 52 тыс. дел о возвращении незаконно полученных выплат 800+ иностранцами. Речь о выплатах на детей в размере 800 злотых (около 17,9 тыс. руб. — Ред.) в месяц. В целом же Польше не вернули около 30 млн злотых (670 млн руб. — Ред.). При этом подавляющее большинство из дел о незаконно полученных выплатах — 51,5 тыс. из 52,3 тыс. — касаются граждан Украины.Выплаты 800+ (ранее 500+) предоставляются только семьям, живущим в Польше. С 1 июня 2025 года, чтобы ограничить мошенничество, украинских детей обязали посещать польское учебное заведение, а не учиться дистанционно. А с 1 февраля 2026 года планируется ввести систему, учитывающую занятость родителей.Но, как видно из заявления Туска, значительное количество украинцев уже воспользовалось польскими выплатами и выехало из Польши. Собственно, "кочёвка" украинцев не только по ЕС, но даже и за океан — например, в Канаду, для того чтобы и там получить выплаты, и вернуться в Евросоюз — давно не секрет в Европе. По мере возможностей европейцы пытаются с этим бороться. Но особо ушлые "беженцы" продолжают и "доить" европейские государства, и обманывать своих соотечественников.Читайте также: Убит во время завтрака. Как складывается судьба украинцев, бежавших с родины на Запад

Егор Леев

Егор Леев

Егор Леев

