Станция Ляплава*. Злая судьба места гибели Аркадия Гайдара

26 октября 1941 года у станции Ляплава, на окраине села Лепляво под Каневом в Черкасской области, погиб Аркадий Гайдар. Этот факт из жизни писателя был известен каждому советскому школьнику, однако не каждый взрослый мог на карте показать затерявшуюся среди приднепровских лесов маленькую станцию и тем более – рассказать зачем эта линия строилась

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070537480_133:0:1168:582_1920x0_80_0_0_6fd88486c12c7201cd7f752049a89f97.jpg

Между тем, место гибели Гайдара имеет чрезвычайно драматичную, может быть даже с некоторым налётом мрачного мистицизма, историю…"Трижды прокатится война…"Четверть века назад мне довелось участвовать в конференции, посвящённой творчеству Константина Паустовского, и среди приглашённых на неё было достаточно много гайдароведов. Это неудивительно: оба писателя являлись лучшими друзьями и страстными рыболовами, для обоих Мещёра стала Кастальским источником.Во время неформального общения в перерыве между заседаниями кто-то попросил рассказать подробности гибели Гайдара – как всё было на самом деле: тогда, в постперестроечные годы, шло активное очернение всего советского, поэтому вокруг столь яркой фигуры ходило много откровенных измышлений. Услышанное из уст специалиста не оставило сомнений в геройской смерти автора книг, которыми мы зачитывались в детстве, но почему-то меня зацепили слова рассказчика о "проклятых рельсах, на которые упал прошитый автоматной очередью писатель".Не постеснялся задать вопрос, на что получил следующий ответ:- Видите ли, эта железнодорожная линия у жителей Каневщины пользуется дурной славой. Люди считают её проклятой: на чужих слезах счастья не построишь. Старожилы рассказывали, как сто лет назад подрядчики, прокладывавшие железную дорогу, пустили по миру бедняка, вынудив того за бесценок продать под насыпь участок, кормивший большую семью. И тогда разорённый грабительской сделкой крестьянин в сердцах произнёс что по его земле трижды прокатится война прежде, чем дорога будет построена, и каждый раз, когда примутся за прерванное предыдущей войной дело – пусть снова ждут войну…Потом продолжил после небольшой паузы:- Похоже, что так оно и есть: перед Первой Мировой еле успели отсыпать насыпь – и началась такая свистопляска, что вспомнили о дороге аж после постройки Днепрогэса… Снова начали тянуть рельсы, только успели проложить ветку от Золотоноши на Фастов через Канев, мост-красавец над Днепром возвели – и тут 1941 год грянул… Мост в войну взорвали, да так и не восстановили после неё, а недавно каневские коллеги сообщили что и станцию Ляплаву закрыли, и ветку в металлолом хотят сдать… Вот разве что новой войны не ожидается…Эта история забылась на несколько лет, пока не услышал её второй раз в Павлограде на Днепропетровщине. Там тоже была похожая ситуация: построенную в годы сталинской индустриализации линию на тот самый Красноармейск, из которого сейчас выбивают бандеровцев, разрушили гитлеровцы, и восстановили её спустя дюжину лет по причине начала освоения угольных месторождений Западного Донбасса.От Приазовья до СилезииДважды услышанная при разных обстоятельствах легенда – повод начать поиск. И вскоре я узнал, что участки Золотоноша-Ляплава и Красноармейск-Павлоград-Новомосковск действительно являются звеньями одной большой цепи, которой должна была стать Домбровско-Донецкая железная дорога. Планировался объект двойного назначения: как воинские перевозки в направлении границ России с Австро-Венгрией и Германией, так и прямая связь двух крупнейших каменноугольных районов Европейской части – Донецкого кряжа в Приазовье и Домбровской котловины в российском секторе Верхней Силезии.По сути эта линия становилась прообразом единой энергосистемы страны, но с поправкой не на электричество, а на уголь, позволяя оперативно перебрасывать энергоноситель в нужном направлении. Конечно, добыча Домбровского бассейна в три раза уступала показателям Донбасса, но у него имелась своя ниша – северо-западные регионы страны. К тому же энергетический баланс – вещь очень хрупкая, и события последующих лет это наглядно продемонстрировали: после Великого отступления 1915 года и потери Царства Польского вместе с домбровским углём в России разразился жесточайший топливный кризис, вслед за которым последовал транспортный коллапс, нарушивший снабжение продовольствием крупных городов. Поэтому то, что называется выделенной линией для обеспечения логистики двух мощных промышленных районов, являлось насущной необходимостью.Автором проекта был железнодорожный инженер, предприниматель и государственный деятель Александр Бубликов, впоследствии сыгравший одну из ключевых ролей в свержении Николая II. Согласно замыслу, линия должна была начинаться в нынешнем Красноармейске (тогда – Гришино, позднее – Постышево) и проходить через Павлоград, Новомосковск (переименованный бандеровцами в Самар), Царичанку, Глобино, Золотоношу, Фастов, Житомир, Ровно и заканчиваться в польском городе Кельцы. Дорога предусматривалась с огромным заделом: штатная суточная пропускная способность при минимальном развёртывании инфраструктуры составляла девять пар поездов, из них три пары пассажирских, а при максимальном – двадцать пять пар, что много даже в наши дни.Долгострой векаПроект одобрили в 1909 года на XXXIV Съезде горнопромышленников Юга России, правление которого впоследствии даже настояло на выделении государственного финансирования для его реализации, однако встретил скептические замечание со стороны военных и дипломатов. Их обеспокоенность была понятна: магистраль, связывавшая районы сосредоточения ВПК и военных резервов с приграничьем, могла вызвать на Западе жёсткую реакцию. Поэтому проект разделили на две очереди: вначале строился участок Гришино – Ровно, а после – вторая часть в Кельцы.После согласований и изысканий работы по прокладке первой очереди начались весной 1914 года. По сохранившимся свидетельствам отмечались многочисленные конфликты между строителями дороги и местным населением. Но главной их причиной становилось то, что люди успели оценить пользу железной дороги, поэтому в каждом селе хотели, чтобы линия проходила поближе к ним и не хотели уступать это право соседям.Из-за военного лихолетья и смуты земляные работы, а также возведение малых и средних искусственных сооружений удалось завершить лишь к началу 1919 года. Первый участок от Павлограда до Новомосковска был сдан в 1921 году, ещё через полтора десятилетия сдали перегон в направлении бывшей станции Гришино, которая теперь именовалась Постышево. На остальных участках всё это время дела шли ни шатко, ни валко: имелись и более первостатейные издержки, тем более что конечный пункт – город Ровно – отошёл к Польше.Новый импульс к строительству дало воссоединение Западной Украины. Именно тогда и был проложен участок Золотоноша-Канев-Мироновка-Фастов с той самой станцией Ляплава, возле которой в 1941 году погиб Гайдар.В послевоенные годы восстановили лишь то, что обеспечивало насущные интересы народного хозяйства, а именно начало добычи угля под Павлоградом и строительство Каневской ГЭС. От станции Ляплава проложили подъездной путь к месту строительства электростанции, зато Канев окончательно лишился железнодорожного сообщения. Руины моста так и остались заброшенными, а по вновь построенной плотине прошла лишь автодорога местного значения.Зато в тех местах, где строительство не успели начать, полоса отвода под железную дорогу существовала вплоть до распада СССР. Понятно, что такое богатство не могло пройти мимо внимания рачительных председателей колхозов, которые активно занялись самовольным освоением пребывавшего в запустении и срыли значительную часть земляных сооружений. Впрочем, никаких санкций за это не последовало.Весьма интересна судьба несостоявшейся второй очереди в направлении города Кельцы. В 1970-е годы в находящийся в сотне километров от него силезский город Славкув по заповедным угодьям Польши была проложена Ширококолейная металлургическая линия из Владимира-Волынского. Понятно, что главной её целью было обслуживание Организации Варшавского договора, но, помимо военных перевозок, по ней в Польшу поставлялась криворожская руда, а в СССР – домбровский уголь. Эта магистраль существует и сейчас, но используется отнюдь не во благо России.Спираль историиСтанции Ляплава уже много лет как не существует: железнодорожную ветку из Золотоноши в начале 2000-х годов перевели в разряд подъездного пути, обслуживающего стратегический объект Днепровского каскада ГЭС и местный леспромхоз. Ныне её жизнь еле теплится: разъезды и станции закрыты, разворовано всё, что можно было украсть, а что нельзя – превратилось в руины.Неподалёку от горловины бывшей станции сохранился памятный знак на месте последнего боя Аркадия Гайдара. Судя по информации в интернете ещё несколько месяцев назад монумент был цел, хотя и в сильно запущенном состоянии: скорее всего декоммунизаторам просто лень посещать такую глухомань.Наш рассказ был бы неполным без упоминания указа Президента Украины №128/2013 от 12 марта 2013 года. Подписанный Виктором Януковичем документ касался реализации очередного этапа программы экономических реформ "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство". Среди того, что было поручено правительству страны, значились восстановление, модернизация и электрификация участка Золотоноша-Ляплава-Канев-Мироновка для транзитных грузовых перевозок в обход Киевского железнодорожного узла.Понимаю, что мистика – это плохо и не хочу пропагандировать её, но с фактами не поспоришь: начавшееся спустя полгода в комментариях не нуждается.* Этимология названий села и станции неопределённая. Наиболее логичная версия –от "лепленый" – способа строения глинобитных домов – Ред.

