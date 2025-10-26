Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября - 26.10.2025 Украина.ру
Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября
Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября - 26.10.2025 Украина.ру
Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября
Президент России Владимир Путин вечером 25 октября посетил пункт управления объединённой группировкой войск
2025-10-26T10:19
2025-10-26T10:26
эксклюзив
хроники
владимир путин
валерий герасимов
дмитрий песков
купянск
донецкая народная республика
россия
генштаб
вооруженные силы украины
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что верховный главнокомандующий посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск."Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", — заявил он.Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до 5,5 тыс..Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.Песков добавил, что верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.Позднее на сайте Кремля появилось видео посещения Путиным этого пункта управления объединённой группировкой войск."Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня в ходе совещания рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции, на отдельных её направлениях. Заслушаем командующих группировками войск о выполнении задач подчинёнными ими группировками. Кроме того, на этой неделе российскими Вооружёнными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которых выполнены учебно-боевые пуски всех трёх компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений", — начал совещание Путин.Затем слово взял начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. Он рассказал о ситуации на фронтах.Президент России поздравил личный состав объединенной группировки войск с результатами их боевой работы.Российский лидер отметил, что успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму российских солдат."Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа", — заявил Путин.Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих, также указал Путин."Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих… Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", — сказал глава государства.Кроме того, Путин заявил, что украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен."В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих - тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен", — отметил Путин.Он призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права."Естественно, нужно действовать и с пленными, обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", — указал Путин.Также президент России заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены."Сейчас решающие испытания [крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой] завершены",— отметил Путин.Он заявил, что "это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет".Также Путин указал, что ключевые задачи по испытаниям ракеты "Буревестник" достигнуты."Предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты", — указал Путин.Также он поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения."Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооружённых силах", — заявил Путин.Герасимов же рассказал об успешном обходе ракетой средств ПВО."В ходе полёта ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", — указал Герасимов.Он рассказал об испытании 21 октября."Испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний - что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел", — отметил Герасимов.Он подчеркнул, что полёт прошёл "на ядерной силовой установке".По словам Герасимова, тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять её "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полёт длился около 15 часов, добавил начальник Генштаба.Подробнее об испытаниях — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".
купянск
донецкая народная республика
россия
Перейти в фотобанк
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин вечером 25 октября посетил пункт управления объединённой группировкой войск
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что верховный главнокомандующий посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск.
"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", — заявил он.
Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до 5,5 тыс..
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Песков добавил, что верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.
Позднее на сайте Кремля появилось видео посещения Путиным этого пункта управления объединённой группировкой войск.
"Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня в ходе совещания рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции, на отдельных её направлениях. Заслушаем командующих группировками войск о выполнении задач подчинёнными ими группировками. Кроме того, на этой неделе российскими Вооружёнными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которых выполнены учебно-боевые пуски всех трёх компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений", — начал совещание Путин.
Затем слово взял начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. Он рассказал о ситуации на фронтах.
Президент России поздравил личный состав объединенной группировки войск с результатами их боевой работы.
Российский лидер отметил, что успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму российских солдат.
"Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа", — заявил Путин.
Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих, также указал Путин.
"Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих… Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", — сказал глава государства.
Кроме того, Путин заявил, что украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен.
"В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих - тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен", — отметил Путин.
Он призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права.
"Естественно, нужно действовать и с пленными, обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", — указал Путин.
Также президент России заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.
"Сейчас решающие испытания [крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой] завершены",— отметил Путин.
Он заявил, что "это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет".
Также Путин указал, что ключевые задачи по испытаниям ракеты "Буревестник" достигнуты.
"Предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты", — указал Путин.
Также он поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения.
"Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооружённых силах", — заявил Путин.
Герасимов же рассказал об успешном обходе ракетой средств ПВО.
"В ходе полёта ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", — указал Герасимов.
Он рассказал об испытании 21 октября.
"Испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний - что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел", — отметил Герасимов.
Он подчеркнул, что полёт прошёл "на ядерной силовой установке".
По словам Герасимова, тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять её "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полёт длился около 15 часов, добавил начальник Генштаба.
Подробнее об испытаниях — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".
