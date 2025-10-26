https://ukraina.ru/20251026/putin-vyslushal-komanduyuschikh-i-rasskazal-o-burevestnike-glavnoe-na-utro-26-oktyabrya-1070685018.html

Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября

26.10.2025

Путин выслушал командующих и рассказал о "Буревестнике". Главное на утро 26 октября

Президент России Владимир Путин вечером 25 октября посетил пункт управления объединённой группировкой войск

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что верховный главнокомандующий посетил один из пунктов управления объединённой группировки войск."Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили Верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", — заявил он.Путину предоставили отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Ему сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а в районе Красноармейска — до 5,5 тыс..Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.Песков добавил, что верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.Позднее на сайте Кремля появилось видео посещения Путиным этого пункта управления объединённой группировкой войск."Добрый вечер, уважаемые товарищи. Сегодня в ходе совещания рассмотрим текущую обстановку, сложившуюся в зоне специальной военной операции, на отдельных её направлениях. Заслушаем командующих группировками войск о выполнении задач подчинёнными ими группировками. Кроме того, на этой неделе российскими Вооружёнными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которых выполнены учебно-боевые пуски всех трёх компонентов стратегических ядерных сил Российской Федерации, а также осуществлены испытания перспективных образцов вооружений", — начал совещание Путин.Затем слово взял начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. Он рассказал о ситуации на фронтах.Президент России поздравил личный состав объединенной группировки войск с результатами их боевой работы.Российский лидер отметил, что успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму российских солдат."Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа", — заявил Путин.Россия всегда будет исходить из военной целесообразности и ставить во главу угла сохранность жизни военнослужащих, также указал Путин."Приоритетной задачей является обеспечение безопасности сохранности жизни наших военнослужащих… Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих", — сказал глава государства.Кроме того, Путин заявил, что украинским солдатам стреляют в спину, им непросто сдаваться в плен."В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих - тех, которые, конечно, пожелают это сделать. Мы знаем с вами, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это для военнослужащих армии Украины не так просто, потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен", — отметил Путин.Он призвал обращаться с пленными ВСУ в рамках международного права."Естественно, нужно действовать и с пленными, обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации", — указал Путин.Также президент России заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены."Сейчас решающие испытания [крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой] завершены",— отметил Путин.Он заявил, что "это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет".Также Путин указал, что ключевые задачи по испытаниям ракеты "Буревестник" достигнуты."Предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты", — указал Путин.Также он поручил начальнику Генштаба ВС РФ генералу армии Валерию Герасимову определить, к какому классу относится ракета "Буревестник" и готовить инфраструктуру для размещения."Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооружённых силах", — заявил Путин.Герасимов же рассказал об успешном обходе ракетой средств ПВО."В ходе полёта ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", — указал Герасимов.Он рассказал об испытании 21 октября."Испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний - что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров, и это не предел", — отметил Герасимов.Он подчеркнул, что полёт прошёл "на ядерной силовой установке".По словам Герасимова, тактико-технические характеристики ракеты "Буревестник" позволяют применять её "с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии". Полёт длился около 15 часов, добавил начальник Генштаба.Подробнее об испытаниях — в статье ""Наш бронепоезд на запасном пути". РФ провела испытания новых образцов ядерных вооружений".

