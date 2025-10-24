https://ukraina.ru/20251024/sanktsii-zapada-protiv-rossiyskoy-nefti-mogut-navredit-samim-ssha--eksperty-1070599124.html

Санкции Запада против российской нефти могут навредить самим США — эксперты

Как сообщает британское издание Financial Times, новые санкции США, направленные против российских нефтяных компаний, способны нанести ущерб в первую очередь самим Соединенным Штатам

По мнению управляющего партнера инвестиционной компании TWG Global Амоса Хохштейна, резкий рост цен на нефть может компенсировать России любые потери от ограничительных мер. "А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники", — отметил эксперт.Другой специалист, эксперт нефтяной отрасли Скотт Шеффилд, добавил, что, вводя новые санкции, США решили не обострять конфликт на Украине поставками ракет "Томагавк".23 октября Дональд Трамп заявил, что пока не планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но намерен провести ее в будущем. По словам американского лидера, он всегда полагал, что Путин "хочет получить все целиком, а не какую-то часть". Президент США также ввел ограничительные меры против компаний "Лукойл" и "Роснефт", что в свою очередь спровоцировало рост цен на нефть.Новые санкции против России приблизили более выгодную для Москвы сделку по Украине, такое мнение выразила британская The Guardian.Газета отмечает, что арест замороженных российских активов за рубежом и многочисленные санкции, к которым РФ смогла приспособиться, не оказывают ощутимого давления. При этом гипотетические поставки ракет "Томагавк" Украине также не изменят ситуацию на фронте.Больше важных новостей в публикации: Главное за ночь 24 октября на сайте Украина.ру.

