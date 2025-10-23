Война за чужой счет с признаками мошенничества. О чем говорит бюджет Украины на 2026 год - 23.10.2025 Украина.ру
Война за чужой счет с признаками мошенничества. О чем говорит бюджет Украины на 2026 год
Война за чужой счет с признаками мошенничества. О чем говорит бюджет Украины на 2026 год - 23.10.2025 Украина.ру
Война за чужой счет с признаками мошенничества. О чем говорит бюджет Украины на 2026 год
В среду, 22 октября, Верховная Рада в первом чтении поддержала проект бюджета на 2026 год, предполагающий новое увеличение военных расходов. Однако с источниками для финансирования таких непомерных расходов в Киеве пока нет определенности. Зеленский и Кабмин уповают исключительно на европейцев, от которых буквально требуют платить еще больше.
2025-10-23T17:14
2025-10-23T17:27
Анализируя проект бюджета-2026, украинский политолог Руслан Бортник отмечает, что он сохраняет военный характер. При этом по его словам, растет зависимость от внешнего финансирования, которое остается ключевым источником покрытия дефицита. На военные цели будут направлены почти все доходы самой Украины, а остальные расходы должны покрываться за счет западных союзников.Как пишет издание РБК-Украина, бюджет подготовлен по так называемому "второму сценарию", который предусматривает, что война продлится весь 2026 год.В проект заложены планируемые доходы на уровне 2,4 триллиона гривен, а расходы — 4,8 триллиона, то есть расходов в два раза больше чем доходов. При этом расходы на оборону и безопасность - 2,8 триллиона гривен или 27,2 % ВВП, что на 168,6 млрд грн (+6,4 %) больше, чем в 2025 году.Планируется также рост доходов общего фонда на 19% без учета западной финансовой помощи, что предполагает рост налоговой нагрузки на украинцев при общем ухудшении положения украинских предприятий из-за мобилизации.Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что бюджет 2026 года никто не собирается выполнять. "Это обязательство компании "МММ", которого просто не будет", - резюмирует Дубинский.Испанская El Pais сообщала на днях, что Украина входит в фазу не военного, а финансового истощения, так как ресурсы Киева позволяют ему существовать лишь до конца первого квартала 2026 года. Основной посыл таких воззваний в западной прессе: "дайте больше денег Киеву".В этом году все государственные расходы, помимо военных, и без того тянули западные партнёры, взяв на себя финансирование даже государственного аппарата, включая премии всем вороватым чиновникам. В следующем году от европейцев требуют взять на себя и финансирование армии, включая зарплаты военнослужащих. В сущности, это значит, что ВСУ уже и формально становятся наёмниками западных стран.Кроме того, даже в поточных годах Украина никогда не вписывалась в ранее одобренный бюджет, регулярно пересматривая его в сторону увеличения расходов (в первую очередь военных). Проще говоря, требования и расходная часть бюджета будут расти весь следующий год.Буквально на днях Рада одобрила увеличение расходов госбюджета на 324,7 млрд. на остаток текущего года. Большую часть этих дополнительных средств на 2025 должен будет предоставить Евросоюз, к которому относятся по принципу: "взялся за гуж – не говори, что не дюж". Окончательного решения на этот счёт еще не принято. Однако Кабмин Украины уже хочет закрывать дыру в этом году за счет средств Евросоюза, запланированных на 2026 год, хотя тот еще не одобрил "хотелки" Киева.Для понимания наглости и беспардонности Киева достаточно представить чисто гипотетически, что какой-нибудь союзник России, допустим, Венесуэла или КНДР, заранее вписали еще невыделенную помощь от РФ в свой бюджет и уже распоряжались бы этими средствами.Бывший спикер Дмитрий Разумков, играющий сейчас в карманного оппозиционера, отмечает, что бюджетная дыра в 800 миллиардов только в этом году "бьёт рекорд безответственности перед ВСУ". Однако деньги он предлагает взять из сокращения финансирования телемарафона, политических партий и зарплат чиновников, что явно не покроет образовавшуюся уже в этом году дыру.В бюджете-2026 предполагается некоторое увеличение социальных расходов, но нужно понимать, что они целиком и полностью заранее возлагаются на западных доноров. Если люди не получат социальную помощь уже в феврале, то в этом обвинят французов и немцев, поскольку расходную часть бюджета "рисовали" в расчете на их взносы.Кроме того, как сообщало на прошлой неделе агентство Bloomberg, Международный валютный фонд настоятельно рекомендует Киеву девальвировать гривну, чтобы закрывать дыры в бюджете. Следовательно, даже то повышение социальных расходов, которое оплатят европейцы, с лихвой съест инфляция.К тому же, как сообщает украинское издание "Страна", если гривну придется опускать до 100 за доллар, то это может означать коллапс критически зависимой от импорта украинской экономики, что также создаст огромные проблемы с покупкой на мировом рынке вооружений, включая закупку БПЛА.Украинские экономисты и эксперты еще на этапе подготовки бюджета в сентябре отмечали, что большинство цифр "не бьются", словно их сочиняли без какой-либо привязки к реалиям. Однако реалистичности от чиновников украинского Кабмина давно не требуется, поскольку не они определяют судьбу страны и её экономики.О других экономических проблемах Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: место для апгрейда, Краснодарский край в тени и жизнь на перетоках"
Война за чужой счет с признаками мошенничества. О чем говорит бюджет Украины на 2026 год

17:14 23.10.2025 (обновлено: 17:27 23.10.2025)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Дмитрий Ковалевич
В среду, 22 октября, Верховная Рада в первом чтении поддержала проект бюджета на 2026 год, предполагающий новое увеличение военных расходов. Однако с источниками для финансирования таких непомерных расходов в Киеве пока нет определенности. Зеленский и Кабмин уповают исключительно на европейцев, от которых буквально требуют платить еще больше.
Анализируя проект бюджета-2026, украинский политолог Руслан Бортник отмечает, что он сохраняет военный характер. При этом по его словам, растет зависимость от внешнего финансирования, которое остается ключевым источником покрытия дефицита. На военные цели будут направлены почти все доходы самой Украины, а остальные расходы должны покрываться за счет западных союзников.
Как пишет издание РБК-Украина, бюджет подготовлен по так называемому "второму сценарию", который предусматривает, что война продлится весь 2026 год.
В проект заложены планируемые доходы на уровне 2,4 триллиона гривен, а расходы — 4,8 триллиона, то есть расходов в два раза больше чем доходов. При этом расходы на оборону и безопасность - 2,8 триллиона гривен или 27,2 % ВВП, что на 168,6 млрд грн (+6,4 %) больше, чем в 2025 году.
Планируется также рост доходов общего фонда на 19% без учета западной финансовой помощи, что предполагает рост налоговой нагрузки на украинцев при общем ухудшении положения украинских предприятий из-за мобилизации.
Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что бюджет 2026 года никто не собирается выполнять. "Это обязательство компании "МММ", которого просто не будет", - резюмирует Дубинский.
Испанская El Pais сообщала на днях, что Украина входит в фазу не военного, а финансового истощения, так как ресурсы Киева позволяют ему существовать лишь до конца первого квартала 2026 года. Основной посыл таких воззваний в западной прессе: "дайте больше денег Киеву".
В этом году все государственные расходы, помимо военных, и без того тянули западные партнёры, взяв на себя финансирование даже государственного аппарата, включая премии всем вороватым чиновникам. В следующем году от европейцев требуют взять на себя и финансирование армии, включая зарплаты военнослужащих. В сущности, это значит, что ВСУ уже и формально становятся наёмниками западных стран.
Кроме того, даже в поточных годах Украина никогда не вписывалась в ранее одобренный бюджет, регулярно пересматривая его в сторону увеличения расходов (в первую очередь военных). Проще говоря, требования и расходная часть бюджета будут расти весь следующий год.
Буквально на днях Рада одобрила увеличение расходов госбюджета на 324,7 млрд. на остаток текущего года. Большую часть этих дополнительных средств на 2025 должен будет предоставить Евросоюз, к которому относятся по принципу: "взялся за гуж – не говори, что не дюж". Окончательного решения на этот счёт еще не принято. Однако Кабмин Украины уже хочет закрывать дыру в этом году за счет средств Евросоюза, запланированных на 2026 год, хотя тот еще не одобрил "хотелки" Киева.
Для понимания наглости и беспардонности Киева достаточно представить чисто гипотетически, что какой-нибудь союзник России, допустим, Венесуэла или КНДР, заранее вписали еще невыделенную помощь от РФ в свой бюджет и уже распоряжались бы этими средствами.
Бывший спикер Дмитрий Разумков, играющий сейчас в карманного оппозиционера, отмечает, что бюджетная дыра в 800 миллиардов только в этом году "бьёт рекорд безответственности перед ВСУ". Однако деньги он предлагает взять из сокращения финансирования телемарафона, политических партий и зарплат чиновников, что явно не покроет образовавшуюся уже в этом году дыру.
В бюджете-2026 предполагается некоторое увеличение социальных расходов, но нужно понимать, что они целиком и полностью заранее возлагаются на западных доноров. Если люди не получат социальную помощь уже в феврале, то в этом обвинят французов и немцев, поскольку расходную часть бюджета "рисовали" в расчете на их взносы.
Кроме того, как сообщало на прошлой неделе агентство Bloomberg, Международный валютный фонд настоятельно рекомендует Киеву девальвировать гривну, чтобы закрывать дыры в бюджете. Следовательно, даже то повышение социальных расходов, которое оплатят европейцы, с лихвой съест инфляция.
К тому же, как сообщает украинское издание "Страна", если гривну придется опускать до 100 за доллар, то это может означать коллапс критически зависимой от импорта украинской экономики, что также создаст огромные проблемы с покупкой на мировом рынке вооружений, включая закупку БПЛА.
Украинские экономисты и эксперты еще на этапе подготовки бюджета в сентябре отмечали, что большинство цифр "не бьются", словно их сочиняли без какой-либо привязки к реалиям. Однако реалистичности от чиновников украинского Кабмина давно не требуется, поскольку не они определяют судьбу страны и её экономики.
О других экономических проблемах Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: место для апгрейда, Краснодарский край в тени и жизнь на перетоках"
