https://ukraina.ru/20251023/timur-syrtlanov-rossiya-gotova-k-tomu-chto-kiev-mozhet-ispolzovat-dalnoboynye-rakety-bez-vedoma-ssha-1070524360.html

Тимур Сыртланов: Россия готова к тому, что Киев может использовать дальнобойные ракеты без ведома США

Тимур Сыртланов: Россия готова к тому, что Киев может использовать дальнобойные ракеты без ведома США - 23.10.2025 Украина.ру

Тимур Сыртланов: Россия готова к тому, что Киев может использовать дальнобойные ракеты без ведома США

Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов прокомментировал изданию Украина.ру введение санкций против России и потенциальную угрозу ударов по РФ дальнобойными ракетами со стороны Киева.

2025-10-23T00:42

2025-10-23T00:42

2025-10-23T00:48

интервью

дональд трамп

россия

украина

тайвань

владимир путин

the wall street journal

министерство финансов

санкции

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/05/1045987215_180:40:673:317_1920x0_80_0_0_9d8dbc71f15c34be2b6ba96937b82d42.jpg

Американский лидер Дональд Трамп 22 октября заявил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.Также The Wall Street Journal сообщил 22 октября о том, что США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит Киеву наносить удары вглубь России. Позже Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что информация является ложной. Он также отметил, что Украина якобы использует только европейские ракеты для ударов вглубь России.— Тимур, The Wall Street Journal достаточно авторитетное издание, чтобы писать фальшивки. Но Трамп опровергает сообщение издания о снятии ограничений на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет. Тем не менее, каковы риски для нас в случае, если будет реализован такой сценарий?— Всегда существует угроза применения Киевом таких вооружений, даже без согласия со стороны Запада, потому что украинский режим использует террористические методы, которые мы не знаем, в том числе запугивание населения России. Но нас этим не сломить, у нас всегда есть чем ответить. Как мы видим, ежедневно усиливаются удары по критической, энергетической инфраструктуре противника: сотни ракет, беспилотников посещают территорию бывшей Украины, бьют по выявленным целям и решают поставленные задачи. Работа по достижению цели специальной военной операции продолжится до нашей победы.— США объявят усиление санкций против России, сообщил Бессент. Уже появилась информация, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит дополнительные санкции против "Роснефти" и "Лукойла" в связи с "отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе", о чем сообщает пресс-служба ведомства. Может ли такая риторика быть связана с нашими успехами на фронте, и Запад готов на все, чтобы остановить нас?— Несомненно, западная коалиция учитывает успехи Вооруженных сил России, которые они демонстрируют в рамках проведения специальной военной операции. А также обращают внимание на истинное положение дел на земле, на фронте. Это не может не сказываться на формировании повестки предстоящего саммита лидеров России и США.— Тайвань запускает "дипломатию дронов" для поставки БПЛА союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, заявил представитель внешнеполитического ведомства острова Цзян Чжэньвэй. Могут эти дроны попасть Украине?— Несомненно, дроны производства Тайваня могут попасть на Украину. Думаю, что они уже там находятся, возможно, что и собираются на Украине, в Польше, Германии и иных странах.Но здесь, в первую очередь, необходимо говорить о том, что Тайвань старается не отступать в плане развития беспилотных летательных аппаратов от материкового Китая — с учетом их тяжелых отношений. Возможный конфликт между Китаем и Тайванем диктует свои условия в плане того, что необходимо развивать уже сейчас на опыте российско-украинского конфликта свои беспилотные системы, испытывать их в боевых условиях. Это позволяет нам использовать китайские разработки, а нашему противнику тайваньские. И, конечно, сейчас это поле для апробации, испытаний различных вооружений, военной техники, в том числе и БПЛА, что Тайвань и другие страны не могут не использовать.

https://ukraina.ru/20230507/1046014341.html

россия

украина

тайвань

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, россия, украина, тайвань, владимир путин, the wall street journal, министерство финансов, санкции, переговоры, дроны, бпла, дальнобойные ракеты, сша