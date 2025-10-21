https://ukraina.ru/20251021/povrezhdeny-doma-lep-postradal-podrostok-vsu-nochyu-atakovali-rossiyskie-regiony-1070408778.html
Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь разделались с 55 украинскими дронами над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 34 сбили над территорией Ростовской области, шесть - над Воронежской, по три над Краснодарским краем и Липецкой областью, два над Крымом и семь над акваторией Черного моря.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале указал, что ночью "укронацисты с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы".В результате пострадал подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил он.Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, осколками также побило три гражданских автомобиля.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, ранен мирный житель.В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, туда выдвинулись дежурные службы.Также ночью Слюсарь информировал, что из-за атаки ВСУ в Батайске была частично разрушена стена многоквартирного дома. Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Из дома выведены 20 человек.Подробнее - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской и Воронежской областях на сайте Украина.ру.
07:57 21.10.2025
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь разделались с 55 украинскими дронами над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
