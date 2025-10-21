Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/povrezhdeny-doma-lep-postradal-podrostok-vsu-nochyu-atakovali-rossiyskie-regiony-1070408778.html
Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы
Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы - 21.10.2025 Украина.ру
Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь разделались с 55 украинскими дронами над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-21T07:57
2025-10-21T08:03
новости
ростовская область
александр богомаз
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 34 сбили над территорией Ростовской области, шесть - над Воронежской, по три над Краснодарским краем и Липецкой областью, два над Крымом и семь над акваторией Черного моря.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале указал, что ночью "укронацисты с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы".В результате пострадал подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил он.Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, осколками также побило три гражданских автомобиля.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, ранен мирный житель.В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, туда выдвинулись дежурные службы.Также ночью Слюсарь информировал, что из-за атаки ВСУ в Батайске была частично разрушена стена многоквартирного дома. Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Из дома выведены 20 человек.Подробнее - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской и Воронежской областях на сайте Украина.ру.
ростовская область
краснодарский край
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ростовская область, александр богомаз, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Ростовская область, Александр Богомаз, краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы

07:57 21.10.2025 (обновлено: 08:03 21.10.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь разделались с 55 украинскими дронами над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 21 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 34 сбили над территорией Ростовской области, шесть - над Воронежской, по три над Краснодарским краем и Липецкой областью, два над Крымом и семь над акваторией Черного моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале указал, что ночью "укронацисты с помощью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы".
В результате пострадал подросток 2010 года рождения. Бригадой скорой медицинской помощи мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь, заверил он.
Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление, осколками также побило три гражданских автомобиля.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, ранен мирный житель.
В хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения дрона повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, туда выдвинулись дежурные службы.
Также ночью Слюсарь информировал, что из-за атаки ВСУ в Батайске была частично разрушена стена многоквартирного дома. Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Из дома выведены 20 человек.
Подробнее - в материале Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской и Воронежской областях на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРостовская областьАлександр Богомазкраснодарский крайРоссияВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29"Мелони все дальше от Киева": пресса Италии присмотрелась к правительству
09:11Штурм Купянска: Армия России продвигается в кварталах города
09:08ВС РФ продвинулись и закрепляются на Запорожском направлении
08:40Чернигов обесточен после прилетов по энергетической инфраструктуре
08:11Главное за ночь 21 октября
08:00Сериал "Ликвидация": развесистая клюква на Приморском бульваре
07:57Повреждены дома, ЛЭП, пострадал подросток. ВСУ ночью атаковали российские регионы
07:20ВС РФ ударили ракетами и бомбами по целям на Украине
07:00Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск
06:46Старые песни о выборах. Как культурный пул Зеленского шантажирует Запад
06:24Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон
06:10Бумеранг вернулся: как США принудили Нидерланды к "отжиму" производителя полупроводников
06:00"Ужин с придурком": эксперт о том, почему встреча Трампа и Зеленского была похожа на спектакль
05:57Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти
05:50На Украине заканчиваются людоловы: Павлив рассказал о тотальной нехватке сотрудников ТЦК
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
Лента новостейМолния