Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу

Закрыты шесть аэропортов, "красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 20 октября

2025-10-20T00:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областях, в Краснодарском крае (азовское побережье).Кроме того, в Крыму, Херсонской и Белгородской областях объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Новгородской, Владимирской, Ульяновской, Московской, Самарской, Херсонской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму, в Татарстане и Мордовии.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Ранее временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани."Аэропорт Тамбов (Донское).. Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин).. Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Ульяновск (Баратаевка).. Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

