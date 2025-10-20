Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу - 20.10.2025 Украина.ру
Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу - 20.10.2025
Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
Закрыты шесть аэропортов, "красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 20 октября
2025-10-20T00:15
2025-10-20T00:37
новости
россия
угроза
бпла
всу
росавиация
аэропорты
саратовская область
липецк
воронежская область
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областях, в Краснодарском крае (азовское побережье).Кроме того, в Крыму, Херсонской и Белгородской областях объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Новгородской, Владимирской, Ульяновской, Московской, Самарской, Херсонской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму, в Татарстане и Мордовии.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Ранее временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани."Аэропорт Тамбов (Донское).. Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин).. Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Ульяновск (Баратаевка).. Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
саратовская область
липецк
воронежская область
белгородская область
краснодарский край
ульяновская область
московская область
самара
херсонская область
пенза
ростовская область
рязанская область
волгоградская область
лнр
днр
крым
татарстан
Украина.ру
Новости
новости, россия, угроза, бпла, всу, росавиация, аэропорты, саратовская область, липецк, воронежская область, белгородская область, краснодарский край, ульяновская область, московская область, самара, херсонская область, пенза, ростовская область, оренбургская область, нижегородская область, рязанская область, волгоградская область, лнр, днр, крым, татарстан
Новости, Россия, угроза, БПЛА, ВСУ, Росавиация, аэропорты, Саратовская область, Липецк, Воронежская область, Белгородская область, краснодарский край, Ульяновская область, Московская область, Самара, Херсонская область, Пенза, Ростовская область, Оренбургская область, Нижегородская область, Рязанская область, Волгоградская область, ЛНР, ДНР, Крым, Татарстан

Шесть аэропортов закрыты для полётов из-за опасности БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу

00:15 20.10.2025 (обновлено: 00:37 20.10.2025)
 
Закрыты шесть аэропортов, "красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов на 0:00 20 октября
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областях, в Краснодарском крае (азовское побережье).
Кроме того, в Крыму, Херсонской и Белгородской областях объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Новгородской, Владимирской, Ульяновской, Московской, Самарской, Херсонской, Пензенской, Ростовской, Оренбургской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Волгоградской областях, в ЛНР и ДНР, в Крыму, в Татарстане и Мордовии.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Ранее временные ограничения на полёты самолётов были введены в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Казани.
"Аэропорт Тамбов (Донское).. Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин).. Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Ульяновск (Баратаевка).. Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия угроза БПЛА ВСУ Росавиация аэропорты Саратовская область Липецк Воронежская область Белгородская область краснодарский край Ульяновская область Московская область Самара Херсонская область Пенза Ростовская область Оренбургская область Нижегородская область Рязанская область Волгоградская область ЛНР ДНР Крым Татарстан
 
