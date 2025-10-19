https://ukraina.ru/20251019/politolog-pro-otnosheniya-s-zapadom-esli-ne-poluchaetsya-razreshit-protivorechiya-my-vstupaem-v-konflikt-1070148275.html

Политолог про отношения с Западом: "Если не получается разрешить противоречия, мы вступаем в конфликт"

Внешняя политика России и США является абсолютно суверенной и руководствуется исключительно национальными интересами, что объясняет текущую конфронтацию между державами — сотрудничество возможно лишь там, где эти интересы объективно совпадают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о мотивах действий американской администрации, эксперт заявил, что внешняя политика сильных государств не зависит от симпатий. "Внешняя политика Соединённых Штатов суверенна абсолютно. Так же, как и внешняя политика России", — подчеркнул Ищенко.По его словам, и президент США Дональд Трамп, и российский лидер Владимир Путин действуют исходя из прагматичных целей своих стран. Он пояснил, что в точках совпадения интересов стороны сотрудничают, а в зонах расхождений — пытаются договориться."Там, где не совпадают интересы, мы пытаемся разрешить противоречие. Если не получается, мы вступаем в конфликт. Вот сейчас мы, по большей части, в конфликте", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему кризиса на Украине: "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.

