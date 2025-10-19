Политолог про отношения с Западом: "Если не получается разрешить противоречия, мы вступаем в конфликт"
Фото: Россия и США
Внешняя политика России и США является абсолютно суверенной и руководствуется исключительно национальными интересами, что объясняет текущую конфронтацию между державами — сотрудничество возможно лишь там, где эти интересы объективно совпадают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о мотивах действий американской администрации, эксперт заявил, что внешняя политика сильных государств не зависит от симпатий. "Внешняя политика Соединённых Штатов суверенна абсолютно. Так же, как и внешняя политика России", — подчеркнул Ищенко.
По его словам, и президент США Дональд Трамп, и российский лидер Владимир Путин действуют исходя из прагматичных целей своих стран.
"Трамп проводит политику в интересах Соединенных Штатов так же, как Путин проводит политику в интересах России. Там, где она совпадает, там мы пожимаем друг другу руки, улыбаемся и работаем вместе", — констатировал обозреватель.
Он пояснил, что в точках совпадения интересов стороны сотрудничают, а в зонах расхождений — пытаются договориться.
"Там, где не совпадают интересы, мы пытаемся разрешить противоречие. Если не получается, мы вступаем в конфликт. Вот сейчас мы, по большей части, в конфликте", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Также на тему кризиса на Украине: "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.
15 октября, 15:00Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получитсяПодготовка европейцев к отражению так называемой российской агрессии ускорит крах Евросоюза. Нам в этой ситуации нужно сохранять выдержку и терпение, не распалять силы и ждать, пока по реке проплывет труп врага — коллективной западной русофобии.
Подписывайся на