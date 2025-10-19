https://ukraina.ru/20251019/katastrofa-na-gore-avala-gibel-marshala-biryuzova-1070253585.html

Катастрофа на горе Авала. Гибель маршала Бирюзова

Катастрофа на горе Авала. Гибель маршала Бирюзова - 19.10.2025 Украина.ру

Катастрофа на горе Авала. Гибель маршала Бирюзова

19 октября 1964 года в Кремле чествовали экипаж космического корабля "Восход". Во время торжественного приёма начальника отряда космонавтов генерала Николая Каманина просят срочно пройти в комнату спецсвязи – в авиакатастрофе под Белградом погибла делегация во главе с начальником Генштаба, первым замминистра обороны СССР маршалом Сергеем Бирюзовым

Вокруг этой катастрофы до сих пор не прекращаются дискуссии: нет однозначного ответа на многие вопросы касательно того, что же стало её причиной.Беды не ждалиГотовится вылет советской делегации в Белград на празднование двадцатой годовщины освобождения югославской столицы от гитлеровских захватчиков. Помимо самого маршала Бирюзова и его адъютанта подполковника Григория Шелудько в её составе находились генералы Николай Миронов, занимавший должность заведующего Административным отделом ЦК КПСС, начальник Академии бронетанковых войск Владимир Жданов и заместитель начальника Военной академии имени Фрунзе Николай Шкодунович, а также находившиеся на заслуженном отдыхе Иван Кравцов и Леонид Бочаров.Все они, кроме Шелудько – участники совместной операции РККА и НОАЮ по освобождению Белграда. Эти люди сохранили добрые отношения с Тито: Бирюзов и его подчинённые спланировали боевые действия так, чтобы при зачистке городской застройки можно было обойтись без тяжёлой артиллерии и штурмовой авиации, а кроме того югославским подразделениям по просьбе их командиров была предоставлена честь первыми войти в свою столицу.Делегацию должен везти Ил-18, который шестью днями ранее доставил из Кустаная на Байконур побывавших на орбите Владимира Комарова, Бориса Егорова и Константина Феоктистова: более надёжной машины и более опытного экипажа найти сложно. Пассажирам пора проходить на посадку, ведь на половину десятого утра по белградскому времени назначена торжественная встреча высоких гостей, но объявлять вылет не торопятся: вся Европа от Атлантики до Урала находится во власти циклона, аэропорты на Балканах закрыты. По поступившим от синоптиков сводкам улучшение метеоусловий ожидалось через пару часов, поэтому приняли решение сдвинуть график на это время. Никаких тревожных ожиданий ни у вылетающих, ни у провожающих не наблюдается…В этот момент в Кремле завершались последние приготовления к торжественному приёму в честь успешного завершения полёта первого в мире многоместного космического корабля "Восход". В предыдущие разы подобные мероприятия проводились на второй-третий день после посадки, но в октябре 1964 года очень многим в высшем руководстве СССР было совсем не до космических рекордов. 12 октября, в день запуска "Восхода", шла активная часть подготовки к отстранению от власти Хрущёва, на следующий день начал работу Пленум ЦК КПСС, который ещё через сутки вынес соответствующее решение. Занятость политическими рокировками привела к тому, что космонавтам после полёта пришлось провести почти неделю на Байконуре.Вопросы без ответовВ Белграде встречать советскую делегацию прибыл равный по рангу главному из гостей начальник Генерального штаба Югославской Народной Армии Раде Хамович, на лётном поле выстроен почётный караул. Немного распогодилось, но над городом всё равно низкая облачность. Тем не менее ухода на запасной аэродром не планируется и делегация должна прибыть с минуты на минуту.Проходит время, но гул моторов садящегося самолёта не слышен. В без двадцати двенадцать становится известно что где-то в районе юго-восточной окраины Белграда Ил-18 исчез с экранов радара, связь с бортом утеряна. Чуть позже поступает сообщение о сильном взрыве и последовавшем за ним пожаре в районе монумента героям Первой Мировой войны на горе Авала.По результатам официального расследования причиной катастрофы была признана ошибка экипажа, отклонившегося левее и ниже от курса глиссады – траектории захода на посадку. Тем не менее осталось немало вопросов, на которые, к сожалению, нет и не будет ответа. Более того, даже среди привлечённых к расследованию экспертов не имелось консенсуса по очень многим моментам.Главной причиной разночтений и кривотолков стало отсутствие в самолёте "чёрных ящиков". Это неудивительно: тогда эра бортовых аварийных самописцев только начиналась и до их широкого использования оставалось ещё несколько лет.Безусловно что среди версий рассматривался и злой умысел: погибший глава делегации был не просто героем Великой Отечественной войны, освобождавшим Донбасс, Причерноморье и Балканы, а полководцем, владеющим самыми современными для того времени технологиями военного дела. Весной 1962 года Бирюзов стал третьим по счёту Главнокомандующим ракетных войск стратегического назначения и пробыл на этой должности одиннадцать месяцев, и именно на этот момент пришёлся Карибский кризис. А ведь помимо Бирюзова на борту находились два руководителя крупнейших центров военной науки, а также не сильно стремившийся к публичности Николай Романов – куратор силового блока в ЦК КПСС.Среди экспертов, обоснованно поддерживавших версии о злом умысле был участник боёв на Миус-фронте Муса Гареев, ставший после войны асом военно-транспортной авиации, которому доверяли и перевозки космонавтов на Байконур, и миссии по обеспечению интересов государства за рубежом. Благодаря его мастерству дважды удалось избежать катастрофы когда в одной из дружественных к СССР стран часть баков самолёта заправили водой вместо керосина чтобы борт тихо исчез с локаторов над океаном, а в другой – засорили топливопроводы обрезками ткани в надежде что пожар уничтожит улики.Острота моментаСказано, что если случайность может иметь политические последствия, то к ней надо присмотреться.Версия о возможных действиях злоумышленников имеет своих сторонников ещё и потому, что крушение самолёта произошло в очень сложный исторический момент: несколькими днями ранее Хрущёв был отправлен в отставку. Небезынтересно и то, что этот тезис пользуется популярностью в бывшей Югославии, но там вина за инцидент возлагается на Хрущёва и сохранивших должности его сторонников, которые таким вот образом решили отомстить Брежневу.Как известно, при Хрущёве СССР сильно поссорился с Албанией и Китаем, но тогда же началась нормализация пришедших в полное расстройство при Сталине советско-югославских отношений.Первопричиной конфликта между СССР и Югославией стало то, что Тито, будучи сильным и авторитетным лидером, начал формировать в славянском мире третий центр силы в лице Белграда, пошатнув традиционные позиции Москвы и Варшавы.Причём действовал Тито крайне агрессивно и вскоре перешёл к выдвижению территориальных претензий ко всем без исключения соседям, включая страны социалистического блока – Болгарии, Венгрии и Румынии. Обострилась ситуация вокруг города Триест, являвшегося давним предметом спора Югославии с Италией, Белград стал претендовать и на австрийские земли. И даже югославская поддержка коммунистических повстанцев в Греции была не бескорыстной: в качестве уплаты Тито намеревался заполучить Южную Македонию и Додеканес.Но более всего расстроило советско-югославские отношения стремление Тито сделать своим фактическим вассалом албанского лидера Энвера Ходжу. Для этого югославский глава пошёл на навязывание неравноправного договора между странами, ставящего Тирану по отношению к Белграду в полное подчинение. За Ходжу заступился Сталин: международно-правовое положение Албании, находившейся тогда, как, кстати, и КНР, в статусе частично-признанного государства, было очень шатким. Но если для Пекина дипломатическое низвержение Тайбэя было вопросом времени, то Албания вполне могла подвергнуться западной интервенции и тем самым стать полноценным детонатором в балканском пороховом погребе.Новый европейский пожар, который обязательно перерос бы в мировой, совершенно не входил в планы Сталина и об этом Кремль заявил открыто. Из Белграда последовал крайне резкий ответ, начались репрессии и против проживавшей в Югославии белоэмигрантской диаспоры, и против русинов Воеводины, занявших после воссоединения Закарпатья просоветскую позицию. Все попытки СССР настроить югославов против Тито с треском провалились: авторитет маршала был незыблем.Некоторые лидеры соцстран стали проявлять симпатии к Тито, но на откровенную фронду не решились. Зато ссора Белграда и Москвы окончательно погубила находившееся в расцвете популярности панславистское движение.Даже после потепления отношений Югославия не пожелала вновь становиться нашим союзником. Наладивший отношения с Западом Тито выбрал курс на построение славянского аналога Швейцарии, а местный социализм был скорее похож на ленинскую Новую экономическую политику 1920-х годов, чем на привычные многим из нас позднесоветские реалии.И всё же примирение СССР и Югославии на Западе претило очень многим, а тут повод для новой ссоры возник сам собой. Известно, что ряд участников свержения Хрущёва, в частности – бывший председатель КГБ, глава Комитета партийно-государственного контроля Александр Шелепин, активно выступали за свёртывание отношений с Тито, которого считали ревизионистом, в пользу восстановления контактов с истинными по их мнению марксистами Мао Цзэдуном и Энвером Ходжой.В любом случае версия о злом умысле навсегда останется в статусе гипотезы: объективных доказательств, подтверждающих или опровергающих её, вряд ли удастся найти. Но даже если когда-нибудь и будут найдены документы, подтверждающие её истинность, то можно с полным правом утверждать что злоумышленники просчитались. В тот же день праздничное убранство Белграда сменилось на траурное, все памятные мероприятия ограничили возложением цветов к воинским монументам, а погибших в авиакатастрофе Тито удостоил высших югославских наград.

2025

