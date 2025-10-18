https://ukraina.ru/20251018/ekspert-pro-peredachu-kievu-tomagavkov-k-vesne-ssha-smogut-obespechit-ukraine-zalp-iz-10-15-raket-1070210304.html

Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"

США к весне могут обеспечить Киеву возможность наносить массированные удары "Томагавками", нарастив производство своих крылатых ракет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

"В каких-то параметрах малозаметности "Томагавк" уступает ракетам британско-французским Storm Shadow или Taurus, хотя и те и другие проигрывают "Томагавку" в дальности", — сравнил тактико-технические характеристики Орлов."Но самое примечательное, что американцы могут увеличить их производство, чтобы выдавать киевскому режиму", — отметил эксперт.Орлов обратил внимание на развитие инфраструктуры для запусков. "Кроме того, США активно развивают наземные пусковые установки для "Томагавков", — добавил он, предположив, что пусковые установки Typhon Украине передавать не станут, отдав предпочтение более простым мобильным решениям."Но есть несколько проектов, которые используют стандартную пусковую корабельную установку, которая ставится на мобильное шасси и позволяет запускать от двух до четырех крылатых ракет", — указал эксперт.Орлов сделал конкретный прогноз по срокам и масштабам угрозы. "Все это говорит о том, что в ближайшем будущем, возможно, к весне американцы смогут обеспечить киевскому режиму минимальный залп из 10-15 ракет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ на разных участках фронта в материале: "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.

