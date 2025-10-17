https://ukraina.ru/20251017/voenkor-rasskazal-o-vazhnosti-osvobozhdeniya-peschanogo-tikhogo-i-privolya-1070255479.html
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья - 17.10.2025 Украина.ру
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья
Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-17T14:29
2025-10-17T14:29
2025-10-17T14:59
новости
харьковская область
волчанск
александр коц
лнр
группировки
купянск
оскол
военкор
фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_079fe0275f472c8422fc412fd691eddf.jpg
🟥 Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Расположено на берегу реки Песчаной у границы с ЛНР в 22 километрах к юго-востоку от Купянска. 🟥 Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено на берегу реки Волчья в пяти километрах к востоку от Волчанска. По данным военкора, этот участок фронта долгое время оставался статичным. Однако последние успехи российских войск на данном направлении могут говорить о том, что бои за Волчанск в скором времени возобновятся. А значит российское командование возобновляет создание буферной зоны в российском приграничье.🟥 Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в пяти километрах к юго-западу от ранее освобожденного Вербового и в двух километрах к северу от границы с Запорожской областью. На сегодняшний день под контроль российской армии перешло почти 20 километров границы между Запорожьем и Днепропетровщиной, а также уже 18 населенных пунктов на территории противника.Подробнее об освобожденных территориях - в материале Минобороны России рассказало об освобождённых населённых пунктах на сайте Украина.ру.
харьковская область
волчанск
лнр
купянск
оскол
запорожская область
днепропетровская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066145194_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_dcd1aebe1d9759b4b1ce131b4df31826.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, волчанск, александр коц, лнр, группировки, купянск, оскол, военкор, фронт, запорожская область, днепропетровская область, украина.ру
Новости, Харьковская область, Волчанск, Александр Коц, ЛНР, группировки, Купянск, Оскол, военкор, фронт, Запорожская область, Днепропетровская область, Украина.ру
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья
14:29 17.10.2025 (обновлено: 14:59 17.10.2025)
Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Расположено на берегу реки Песчаной у границы с ЛНР в 22 километрах к юго-востоку от Купянска.
"Группировка "Запад" расширяет зону контроля к востоку от реки Оскол, что позволит обезопасить фланги и тылы группировки, наступающей на Купянск. В настоящий момент бои идут уже в городской черте", - написал Коц в своем паблике.
🟥 Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено на берегу реки Волчья в пяти километрах к востоку от Волчанска.
По данным военкора, этот участок фронта долгое время оставался статичным. Однако последние успехи российских войск на данном направлении могут говорить о том, что бои за Волчанск в скором времени возобновятся. А значит российское командование возобновляет создание буферной зоны в российском приграничье.
🟥 Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в пяти километрах к юго-западу от ранее освобожденного Вербового и в двух километрах к северу от границы с Запорожской областью.
На сегодняшний день под контроль российской армии перешло почти 20 километров границы между Запорожьем и Днепропетровщиной, а также уже 18 населенных пунктов на территории противника.
Подробнее об освобожденных территориях - в материале Минобороны России рассказало об освобождённых населённых пунктах на сайте Украина.ру.