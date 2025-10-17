Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья - 17.10.2025 Украина.ру
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья
Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Расположено на берегу реки Песчаной у границы с ЛНР в 22 километрах к юго-востоку от Купянска. 🟥 Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено на берегу реки Волчья в пяти километрах к востоку от Волчанска. По данным военкора, этот участок фронта долгое время оставался статичным. Однако последние успехи российских войск на данном направлении могут говорить о том, что бои за Волчанск в скором времени возобновятся. А значит российское командование возобновляет создание буферной зоны в российском приграничье.🟥 Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в пяти километрах к юго-западу от ранее освобожденного Вербового и в двух километрах к северу от границы с Запорожской областью. На сегодняшний день под контроль российской армии перешло почти 20 километров границы между Запорожьем и Днепропетровщиной, а также уже 18 населенных пунктов на территории противника.Подробнее об освобожденных территориях - в материале Минобороны России рассказало об освобождённых населённых пунктах на сайте Украина.ру.
Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья

14:29 17.10.2025 (обновлено: 14:59 17.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
🟥 Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Расположено на берегу реки Песчаной у границы с ЛНР в 22 километрах к юго-востоку от Купянска.
"Группировка "Запад" расширяет зону контроля к востоку от реки Оскол, что позволит обезопасить фланги и тылы группировки, наступающей на Купянск. В настоящий момент бои идут уже в городской черте", - написал Коц в своем паблике.
🟥 Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено на берегу реки Волчья в пяти километрах к востоку от Волчанска.
По данным военкора, этот участок фронта долгое время оставался статичным. Однако последние успехи российских войск на данном направлении могут говорить о том, что бои за Волчанск в скором времени возобновятся. А значит российское командование возобновляет создание буферной зоны в российском приграничье.
🟥 Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в пяти километрах к юго-западу от ранее освобожденного Вербового и в двух километрах к северу от границы с Запорожской областью.
На сегодняшний день под контроль российской армии перешло почти 20 километров границы между Запорожьем и Днепропетровщиной, а также уже 18 населенных пунктов на территории противника.
Подробнее об освобожденных территориях - в материале Минобороны России рассказало об освобождённых населённых пунктах на сайте Украина.ру.
НовостиХарьковская областьВолчанскАлександр КоцЛНРгруппировкиКупянскОсколвоенкорфронтЗапорожская областьДнепропетровская областьУкраина.ру
 
Лента новостейМолния