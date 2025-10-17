https://ukraina.ru/20251017/voenkor-rasskazal-o-vazhnosti-osvobozhdeniya-peschanogo-tikhogo-i-privolya-1070255479.html

Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья

Военкор рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья

Военкор Александр Коц рассказал о важности освобождения Песчаного, Тихого и Приволья, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру

🟥 Песчаное – село в Купянском районе Харьковской области с населением около 520 человек. Расположено на берегу реки Песчаной у границы с ЛНР в 22 километрах к юго-востоку от Купянска. 🟥 Тихое – село в Волчанском районе Харьковской области с населением около 160 человек. Расположено на берегу реки Волчья в пяти километрах к востоку от Волчанска. По данным военкора, этот участок фронта долгое время оставался статичным. Однако последние успехи российских войск на данном направлении могут говорить о том, что бои за Волчанск в скором времени возобновятся. А значит российское командование возобновляет создание буферной зоны в российском приграничье.🟥 Приволье – село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 40 человек. Расположено на берегу реки Янчур в пяти километрах к юго-западу от ранее освобожденного Вербового и в двух километрах к северу от границы с Запорожской областью. На сегодняшний день под контроль российской армии перешло почти 20 километров границы между Запорожьем и Днепропетровщиной, а также уже 18 населенных пунктов на территории противника.Подробнее об освобожденных территориях - в материале Минобороны России рассказало об освобождённых населённых пунктах на сайте Украина.ру.

