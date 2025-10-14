https://ukraina.ru/20251014/pozyvnoy-libra-zhizn-spaslo-to-chto-u-vrazheskogo-drona-konchalsya-zaryad-a-ya-uspel-dobezhat-do-blindazha-1070082875.html

Позывной "Либра": Жизнь спасло то, что у вражеского дрона кончался заряд, а я успел добежать до блиндажа

Боец интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Либра" рассказал изданию Украина.ру, как попадал под обстрелы, и почему захотел книгу Захара Прилепина с его автографом в подарок

2025-10-14T17:58

интервью

сво

захар прилепин

пятнашка

донбасс

новосибирск

александр чаленко

- Либра, когда ты пришел на СВО?-В 2024 году. Сам я из Новосибирска. Не мобилизованный, а контрактник. Просто понял, что надо идти. Психологически подготовился: отключил страх в голове, и пошел. Матери сказал об этом в последнюю очередь. Она меня проводила…- А жена?- У меня была гражданская жена, но она, к сожалению, умерла…- Извини. Кем ты был на гражданке?- Плавильщиком. Металлургом.- Получается, что сибирский металлург решил помочь донбасским металлургам.- Получается. Подписал контракт. Нас для обучения отправили на полигон. Именно там предварительно многому научился. Все остальное пришло с военным опытом. Если ты идешь на войну за деньги либо психологически неподготовленным, с тобой всегда будут происходить какие-то казусы. Надо осознанно, рационально подходить к решению идти на войну. Ты должен знать, на что идешь: что можешь быть ранен, или убит. Надо быть психологически преданным своей стране, своей Родине.- Под обстрелы попадал?- Конечно. Шли как-то с товарищем в блиндаж. Было уже темно. За нами увязалась "птичка". Мы шли не прямо, а "козьими тропами": между кустарниками, деревьями, каким-то тропами. Вдруг мы услышали выход из украинского миномета. Разрыв был в 30 метрах от нас. Мы сразу поняли, что это по нашу душу. "Птичка" передавала наши координаты врагу. После этого вторая мина легла в 15 метрах от нас. То, что мы остались тогда живы, было благодаря двум факторам. Первый, у дрона кончался заряд, и ему пришлось улететь. Поэтому враг больше не знал наших координат. Второй, мы благодаря этому все-таки успели добежать до блиндажа и там укрыться от обстрела.Как-то в другой раз шли с товарищем на задание. Расстояние между нами 10-15 метров, как учили на полигоне. Это нужно для того, что, если кого-то из нас ранят, другой смог на себе притащить его к своим. Тут начинается сильный обстрел из 120 миномета. Я товарищу говорю: бежим скорее вперед. Он возражает: ты что, надо бежать обратно в блиндаж. Я: ни в коем, бежим вперед. И побежали. И тем самым спаслись. В нас ракета летела. Слава Богу, она пролетела мимо нас, потому что ушли в того места.- Ты воевал в Часов Яре. Почему его так долго брали?- Он находился на высоте. К тому же мы должны были работать филигранно, чтобы не попасть в гражданских, которые там находились, а бандеровцы ими прикрывались. К тому же по нам работало все, что могло долететь: и снаряды, и мины, и ракеты. Трудно было.Ты мог выйти из блиндажа, а вокруг него рассыпаны густо "лепестки" и "колокольчики". Трогать нельзя. Ступню или руку запросто оторвет. Просто чем-то обозначаешь их на местности – палочкой, например. Приходит сапер и их убирает. Как? Не знаю, видеть не приходилось.- Мины часто встречались?- Как-то мы группой шли на боевое задание, а другая группа нас обогнала – пошла укороченным путем. Один из бойцов не заметил растяжку и задел ее. В итоге – один двести, другой – триста.- Как тебе в Донбассе?- Нормально. Только климат мягкий. Тут зима начинается в феврале, а у нас – в октябре. Полгода – зима, полгода весна-осень, лета совсем немного.- Долго еще будешь воевать?- Думаю, еще пятилетку – не меньше.- С иностранцами, которые воюют у вас в "Пятнашке" сталкивался? Как с ними общаешься, если они почти не говорят по-русски?- Конечно. У нас тут колумбийцы есть. Отважные и смелые ребята. Хорошо воюют. А общаюсь по-английски с тем словарным запасом, что запомнил из школьной программы.- А если я тебя спрошу: "Would you like to drink some vodka?", ты поймешь, о чем идет речь?- (смеется) Конечно, пойму - о водке.- Какое у тебя желание?- Получить книгу Захара Прилепина с его автографом. Мы с бабушкой очень любили смотреть его программу "Уроки русского". Старались не пропустить ни одной его передачи. В общем, хочу передать ему привет. Он мой кумир. Сильно его уважаю. Так что хотелось бы получить ваш автограф, Захар Прилепин.P.S. Об этом пожелании "Либры" мы попросили сообщить Захару его друга - писателя и адвоката Сергея Беляка. Он очень оперативно исполнил нашу просьбу. В свою очередь через него Прилепин передал "Либре" свою книгу "Собаки и другие люди" со своим автографом "Бойцу родной и легендарной "Пятнашки" Либра – братски от автора. 2025 год. Удачи, веры, сил!".Смотрите видеоинтервью Александра Чаленко с Сергеем Кепиным: Как изменилась армия России за годы СВО — "Близнец", заместитель командира интербригады "Пятнашка"

интервью, сво, захар прилепин, пятнашка, донбасс, новосибирск, александр чаленко