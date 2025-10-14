https://ukraina.ru/20251014/padenie-v-neorabstvo-eksperty-ukrainy-obnaruzhili-chto-prostoy-narod-ukrainy-neschadno-obmanyvayut-1070034915.html

"Падение в неорабство". Эксперты Украины обнаружили, что простой народ Украины нещадно обманывают

"Падение в неорабство". Эксперты Украины обнаружили, что простой народ Украины нещадно обманывают - 14.10.2025 Украина.ру

"Падение в неорабство". Эксперты Украины обнаружили, что простой народ Украины нещадно обманывают

В украинском экспертном сообществе обсуждают, что делать простым людям в сложившихся условиях, куда бежать и есть ли такая возможность.

2025-10-14T09:51

2025-10-14T09:51

2025-10-14T09:51

эксклюзив

вооруженные силы украины

украина

россия

западная украина

снежана егорова

янош лазар

федор достоевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060967571_0:0:759:427_1920x0_80_0_0_41a7091d24e35fcc20e5a8f6a7f5a582.png.webp

Вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире канала политолога Александра Лазарева отметила, что надо говорить прямо: нынешнее Украинское государство — "это не государство, а преступная группировка, это мафия, которая занимается ограблением народа и уничтожением народа"."На эту власть люди рассчитывать не могут и не должны", - сказала она, добавив, что часть украинцев по-прежнему остаются обманутыми — и они должны понять, что сейчас надо спасать свою жизнь, пусть уже без света, без интернета, должны понять, что эта власть пришла не спасать их, а уничтожать.Власть продолжает зарабатывать на крови и горе простого народа, а народ, если хочет сохранить себя, не должен верить ни одному слову, которое несется из "зеленого" телемарафона и из уст всяких журналистов-блогеров, которые "находятся в привилегированном бараке".В общем, нельзя верить своим собственным палачам в концлагере, пора включать мозги, пора осознать, что происходит, посоветовала Егорова согражданам. По её мнению, осознающие и осознавшие - в меньшинстве, иначе Украина не оказалась бы сейчас в том плачевном положении, в каком находится. Разносчиками болезни являются украинские СМИ.Лазарев с этим согласился, отметив, что абсолютное зло подаётся сегодня под видом чего-то "доброго и светлого", и это происходит не только на Украине. Не все читали Достоевского…В свою очередь, Снежана Егорова сказала, что не все на Украине воспитывались в одном ключе, страна, по её словам, "соткана из разных кусочков бабушкиного одеяла". И где-то на Западной Украине родители убеждают детей воевать, чтобы на Украине было "как в Италии". А Достоевского та же печально известная Ирина Фарион читать не рекомендовала.По словам бывшей ведущей, сейчас украинская земля скуплена через "БлэкРок" королевскими домами, земля эта на какое-то время останется "под паром" - будет безлюдной. А потом эту землю либо заселят кем-то, кого-то завезут, либо оставят там украинцев, но уже лишённых исторической памяти, это будет практически "падение в неорабство".Если учесть поведение военкомов, отлавливающих людей на улицах украинских городов, то это падение происходит на наших глазах.Вообще от многих благ цивилизации придётся отказаться уже в скором будущем, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* назвал недавние удары ВС РФ по энергообъектам киевского режима "цветочками" и предостерёг: "Ягодки - впереди".В случае продолжения системных ударов многие на Украине могут остаться зимой без света, без водоснабжения и без тепла, а зиму обещают аномально холодную. Нынешних властителей это не очень-то волнует, многие из них живут в ином социальном измерении, их семьи, их дети находятся за границей, а сами они работают на Украине "вахтовым методом", просто приезжают снимать ренту, сказал эксперт, посоветовав согражданам заранее подумать о такой перспективе и самим позаботиться о себе — государство не поможет.Зато нынешнее Украинское государство охотно помогает своим гражданам пораньше завершить свои дни. Снова заговорили о необходимости снижения призывного возраста — в украинской армии всё острее ощущается нехватка личного состава. Что делать? Как заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, уже сейчас необходимо мобилизовать 16-18-летних и готовить их к войне, поскольку для качественной подготовки штурмовика требуется пять лет."Стратегический план разработан, его уже передали высшему руководству", - приводят слова военного украинские паблики."Все вот такие заявления - мощный мотиватор для мужчин 18-22 лет валить из страны и не возвращаться. При этом ОП таких спикеров не затыкает. Есть над чем задуматься", - пишет в связи с этим популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Нацисты тем временем продолжают "крепить единство" украинского общества. Методы сплочения предлагают своеобразные. Так, бывший вице-спикер парламента от партии "Свобода" Руслан Кошулинский рекомендует не давать русскоязычным образования и работы, вообще уголовно их преследовать — только таким образом можно заставить людей забыть русский язык.Мы бы добавили, что тогда не следует гнать русскоязычных в ВСУ, но в таком случае - долго ли украинские нацисты будут наслаждаться властью и безнаказанностью за свои преступления? Ответ очевиден.Между тем опасность украинским "ультра-патриотам" грозит не только с Востока. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что некоторые "одуревшие" соседи Украины с Запада готовы "оттяпать" часть страны. Об этом он сказал журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.Лукашенко дал Зеленскому совет: кроме славянских государств, счастья Украину никто не принесёт - "потому надо сесть и договориться".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — статья Егора Леева "Домобилизировались до котов: новые безумства ТЦКшников на Украине" И в материале Сергея Зуева "Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

украина

россия

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, вооруженные силы украины, украина, россия, западная украина, снежана егорова, янош лазар, федор достоевский