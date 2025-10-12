https://ukraina.ru/20251012/ssha-pomogayut-bit-po-rossii-udary-i-nalty-glavnoe-na-1300-12-oktyabrya-1069990083.html

США помогают бить по России, удары и налёты. Главное на 13:00 12 октября

США помогают бить по России, удары и налёты. Главное на 13:00 12 октября - 12.10.2025 Украина.ру

США помогают бить по России, удары и налёты. Главное на 13:00 12 октября

Соединённые Штаты Америки уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары вглубь России, сообщили американские СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-10-12T13:00

2025-10-12T13:00

2025-10-12T13:02

хроники

эксклюзив

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/22/1033712279_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8eee26b22bd208cfc266a9892d5febf5.jpg

США уже несколько месяцев помогают ВСУ бить по российским энергетическим объектам, сообщило издание The Financial Times."По словам американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов", — сообщила газета со ссылкой на источники.По данным собеседников издания, разведданные якобы позволили поразить "важные объекты, включая нефтеперерабатывающие заводы. Так, разведка США помогает Украине определять маршрут, высоту и время для атак.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину 12 октября прокомментировал информацию о поставке Украине американского оружия, в т.ч. ракет Tomahawk."Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность и об этом уже говорил президент Путин. Оружие это особенное: оно может быть безъядерным, может быть в ядерном исполнении. Оружие это серьёзное, но при этом оно не может изменить положения дел на фронтах", — отметил Песков.Он также указал, что "сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения, что со всех сторон нагнетается напряжённость"."Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к урегулированию и мы также слышим, что Трамп всё-таки всё время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делам вывод, что он всё-таки сохраняет политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать", — указал Песков.Пресс-секретарь президента РФ напомнил и о способности Украины изготовить грязную ядерную бомбу, отметив, что Киев может применить эту боеголовку и c Tomahawk.Обстрелы и налётыУтром 12 октября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей, 2 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации телеграм-канала оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 09:40 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба министерства обороны РФ,Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 11 атак по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ совершили 8 вооружённых атак, на донецком — 2 вооружённые атаки, выпустив в общей сложности 15 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, легковые автомобили, автобус городского маршрута, 4 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 8; Великие Копани — 3; Алёшки — 5; Каховка — 3; Песчановка — 3", — отмечалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Горностаевка, Каховка, Каменка и Чернянка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один БПЛА. Повреждены социальный и коммерческий объекты, 2 частных дома, хозпостройка и 8 автомобилей", — указывалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Северный, сёла Зеленая Поляна, Красная Нива, Крестовое, Лозовое, Стрелецкое, Толоконное, Ясные Зори и хутор Церковный подверглись атакам 14 БПЛА, 9 из которых подавлены и сбиты."На участке автодороги Ясные Зори — Бочковка от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован. Машина повреждена. В посёлке Октябрьский при атаке БПЛА на частный дом пострадал мужчина. Лечение продолжает амбулаторно. Повреждены кровля и соседний дом", — сообщил Гладков.От ударов дронов в селе Лозовое сгорел частный дом, в хуторе Церковный повреждён корпус предприятия. В результате падения обломков в посёлке Дубовое повреждены 2 частных дома, надворная постройка и 7 автомобилей, в селе Стрелецкое — 2 квартиры в МКД и автомобиль, в селе Таврово — 2 надворные постройки, дом и машина, в селе Репное — 2 частных дома. Ночью в посёлке Северный повреждены 4 частных дома, одна единица спецтехники и 5 машин.В Борисовском районе по посёлку Борисовка и селу Грузское совершены атаки 9 беспилотников. В посёлке Борисовка повреждены коммерческий объект и 6 автомобилей, в селе Грузское — 2 машины."В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка и хутору Леоновка нанесены удары 11 БПЛА, 5 из которых сбиты и подавлены. В селе Казинка повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, в хуторе Леоновка — линия электропередачи, в селе Кукуевка — ангар, автомобиль, одна единица сельхозтехники, частный дом и надворная постройка", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе село Борисовка, хутора Плотвянка и Ульяновка атакованы по одному беспилотнику, один из которых подавлен. В хуторе Плотвянка повреждены 2 частных дома, в селе Борисовка в двух частных домах разрушены крыши и выбиты окна.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Мощёное, Новостроевка-Вторая, Смородино и Сподарюшино выпущено 15 снарядов и совершены атаки 38 БПЛА, из которых 3 подавлены."В селе Головчино при падении обломков сбитого FPV-дрона пострадал мужчина. Лечение продолжает амбулаторно", — писал губернатор.В городе Грайворон повреждены 2 коммерческих объекта, хозпостройка, дом и 9 транспортных средств, в селе Дунайка — машина и линия электропередачи, в селе Смородино — частный дом и машина, в селе Мокрая Орловка — автомобиль, в селе Мощёное — частный дом, в селе Гора-Подол — автомобиль, 2 дома и хозпостройка, в селе Замостье — коммерческий объект и 2 автомобиля, в селе Головчино — транспортное средство.В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Вязовое, Графовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье, Теребрено и хутор Первомайский подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 19 боеприпасов, и атакам 19 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Информация о последствиях уточняется.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Без последствий."В Ракитянском районе посёлок Пролетарский атакован 3 беспилотниками. В результате удара БПЛА по грузовому автомобилю погиб мирный житель. Кабина транспортного средства уничтожена. Также повреждены 2 грузовых автомобиля", — сообщил Гладков.Чернянский район подвергся атакам 3 беспилотников. Повреждён объект инфраструктуры.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 24 БПЛА, 18 были сбиты и подавлены. В селе Муром повреждён автомобиль, в селе Мешковое — 2 частных дома, гараж и автомобиль, в селе Новая Таволжанка — домовладение.Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник. Повреждён частный дом.Позднее Гладков сообщил о новых атаках."ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. В посёлке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", — отметил Гладков.Он также сообщил, что в Белгородском районе в селе Чайки при атаке FPV-дрона повреждены автомобиль и частный дом.В городе Шебекино три беспилотника ударили по предприятию — в двух помещениях повреждены кровли, окна и фасады."В городе Грайворон в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА выбиты окна в частном доме, а также повреждены остекление, фасад и входная группа коммерческого объекта. Перебита газовая труба. В селе Дорогощь Грайворонского округа от ударов FPV-дронов посечены навес здания сельхозпредприятия и КамАЗ. В селе Мокрая Орловка дроном атакован автомобиль — у транспортного средства разбита передняя часть кузова", — сообщал губернатор.В хуторе Леоновка Валуйского округа в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в частном доме выбиты окна, пробиты крыша и потолок. В посёлке Уразово в результате детонации БПЛА повреждено остекление частного дома.Информация о последствиях уточняется.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Об удививших на этой неделе людях — в статье Сергея Зуева "Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и глава МФС Кикоть".

https://ukraina.ru/20251012/chetvert-milliona-dezertirov-glavnoe-na-utro-12-oktyabrya-1069984326.html

https://ukraina.ru/20251011/razgovor-zelenskogo-i-trampa-ugroza-rossii-ili-kitayu-itogi-11-oktyabrya-1069980895.html

https://ukraina.ru/20251011/smert-kriptoinvestora-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-11-oktyabrya-1069972971.html

https://ukraina.ru/20251011/ukraina-vmeshivaetsya-v-politiku-vengrii-glavnoe-na-utro-11-oktyabrya-1069968683.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия, украина, сша