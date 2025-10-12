https://ukraina.ru/20251012/khochesh-mira--gotovsya-k-voyne-ekspert-prizval-izbavitsya-ot-illyuziy-posle-zayavleniy-nato-1069944034.html

"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО

"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО - 12.10.2025 Украина.ру

"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО

Заявления Североатлантического альянса о готовности к конфликту с Россией являются закономерным итогом недооценки ранее озвученных предупреждений. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Отвечая на вопрос о том, означают ли заявления НАТО о готовности к войне, что России тоже стоит серьезно готовиться к столкновению с Западом, эксперт напомнил, что об этой необходимости говорят давно. Для наглядности Краснов процитировал высказывания президента РФ Владимира Путина разных лет.2012 год: "Мы не сможем укреплять наши международные позиции, развивать экономику, демократические институты, если будем не в состоянии защитить Россию. Если не просчитаем риски возможных конфликтов, не обеспечим военно-технологическую независимость и не подготовим достойный, адекватный военный ответ в качестве крайней меры реагирования на те или иные вызовы", — привел слова президента эксперт.Он также напомнил о цитатах 2019 и 2023 годов, где российский лидер ссылался на древний принцип "хочешь мира — готовься к войне". По словам Краснова, некоторые предпочитали думать, что это всего лишь риторика."И плоды этого благодушия и расслабленности мы сейчас пожинаем. И мне удивительно, что ещё кому-то что-то не понятно сейчас, когда на международно признанной территории России от натовского оружия гибнут мирные люди", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТО" на сайте Украина.ру.О том, как Запад провоцирует расширение украинского конфликта на всю Европу — в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

