https://ukraina.ru/20251012/gde-mozhet-byt-novaya-stolitsa-ukrainy-i-pochemu-lyudi-ne-vosstayut-protiv-zelenskogo-i-ttsk--murzina-1069998683.html
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина - 12.10.2025 Украина.ру
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её статью "Зеленский — Шевченко сегодня. Зрада в... Украина.ру, 12.10.2025
2025-10-12T17:16
2025-10-12T17:16
2025-10-12T17:16
украина
запад
владимир зеленский
елена мурзина
трамп и зеленский
россия
украина.ру
тцк
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069998494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7f5bfa19d95cd4cf8c7844038dad3923.jpg
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её статью "Зеленский — Шевченко сегодня. Зрада в бандеровском крае под бой барабанов. О чём говорят на Украине". Узнали, что обсуждают местные блогеры, политики, журналисты и обычные люди. 00:59 – Почему Запад закрывает глаза на мобилизацию на Украине; 04:06 – Об изменении в общественном сознании украинцев; 07:50 – Почему украинцы не бунтуют против власти и ТЦК? 10:18 – На что надеется киевский режим? 12:26 – Где будет новая украинская столица? 15:27 – Коррупция киевского режима.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069998494_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08e619e8cb3cc03115b5dbbcac0cfafa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, запад, владимир зеленский, елена мурзина, трамп и зеленский, россия, украина.ру, тцк, видео, видео
Украина, Запад, Владимир Зеленский, Елена Мурзина, Трамп и Зеленский, Россия, Украина.ру, ТЦК, Видео
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её статью "Зеленский — Шевченко сегодня. Зрада в бандеровском крае под бой барабанов. О чём говорят на Украине". Узнали, что обсуждают местные блогеры, политики, журналисты и обычные люди.
00:59 – Почему Запад закрывает глаза на мобилизацию на Украине;
04:06 – Об изменении в общественном сознании украинцев;
07:50 – Почему украинцы не бунтуют против власти и ТЦК?
10:18 – На что надеется киевский режим?
12:26 – Где будет новая украинская столица?
15:27 – Коррупция киевского режима.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру