Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина - 12.10.2025
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её статью "Зеленский — Шевченко сегодня. Зрада в бандеровском крае под бой барабанов. О чём говорят на Украине". Узнали, что обсуждают местные блогеры, политики, журналисты и обычные люди. 00:59 – Почему Запад закрывает глаза на мобилизацию на Украине; 04:06 – Об изменении в общественном сознании украинцев; 07:50 – Почему украинцы не бунтуют против власти и ТЦК? 10:18 – На что надеется киевский режим? 12:26 – Где будет новая украинская столица? 15:27 – Коррупция киевского режима.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Где может быть новая столица Украины и почему люди не восстают против Зеленского и ТЦК — Мурзина

17:16 12.10.2025
 
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – публицист, автор нашего издания Елена Мурзина. Обсудили её статью "Зеленский — Шевченко сегодня. Зрада в бандеровском крае под бой барабанов. О чём говорят на Украине". Узнали, что обсуждают местные блогеры, политики, журналисты и обычные люди.
00:59 – Почему Запад закрывает глаза на мобилизацию на Украине;
04:06 – Об изменении в общественном сознании украинцев;
07:50 – Почему украинцы не бунтуют против власти и ТЦК?
10:18 – На что надеется киевский режим?
12:26 – Где будет новая украинская столица?
15:27 – Коррупция киевского режима.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
