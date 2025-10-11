https://ukraina.ru/20251011/tak-dadut-ssha-ukraine-tomagavki-1069967455.html

Так дадут США Украине "Томагавки"?

Уже не первую неделю идёт множество спекуляций и обсуждений относительно возможной передачи Украине американских ракет "Томагавк", хорошо известных крылатых ракет, по сути дела, под которые ещё в восьмидесятые годы выстраивалась новая система советской ПВО.

Эти ракеты прекрасно изучены, под них проектировались и адаптировались советские зенитные комплексы, а позднее и российские системы ПВО, получившие развитие на базе советских образцов. Вокруг темы очень много домыслов и инсинуаций. Были неоднозначные заявления американских официальных лиц, при этом каждый раз звучала отсылка к позиции Дональда Трампа: решение примет лично президент США. Из Киева также не раз повторялась мантра — передайте нам "Томагавки", обсуждаем этот вопрос, решение вот-вот будет принято. В украинских медиа тема звучит как нечто почти решённое. Вслед за первыми зааявлениями Келлога, Трампа и Вэнса последовала целая волна комментариев и со стороны военных экспертов, и со стороны медийных фигур — российских, украинских, европейских.Я полагаю, что единственный правильный ответ на вопрос о возможности гипотетической передачи "Томагавков" Украине — это ответ "нет". Исключено. Этого быть не может, потому что быть не может. Чтобы охладить перегретые головы, Владимир Путин уже прокомментировал этот вопрос, отметив, что подобный шаг резко ухудшит процесс налаживания новой коммуникации между Вашингтоном и Москвой, Кремлём и Белым домом.При этом со стороны США не прозвучало ни одного однозначного заявления. Всё это остаётся игрой мускулами на переговорах. Дональд Трамп после встречи в Анкоридже демонстрировал интерес к скорейшему решению украинского кризиса, предлагал провести встречу в двустороннем или трёхстороннем формате — Путин, Зеленский и он сам. Но этого так и не произошло. Сегодня внимание Трампа переключено на ближневосточный кризис — сектор Газа, ХАМАС, Израиль.Тем не менее известно, что американские лоббисты и официальные лица активно продвигали тему Нобелевской премии мира для Трампа. Это для него была идея фикс. И ему очень хотелось, что бы и украинский кейс сдвинулся с места. И от Дональда Фредовича снова звучат намёки на трёхстороннюю встречу. А ведь никто в России от этой идеи не отказывался. Скажу крамолу – и в Киеве тоже наверняка готовы обсуждать, только для киевского режима в этих переговорах важны личные гарантии от Трампа по переизбранию Зеленского. А еще и внешние гарантии безопасности, которые можно будет продать избирателям как ключевое личное достижение просроченного недофюрера. И, вот здесь процесс забуксовал. По факту, переговоры остановлены, что подтвердил Песков. Трампу горевшему идеей нобелевской премии это сильно не нравилось. И на этом фоне пробуксовывание переговорного процесса тема "Томагавков" становится для него лишь элементом игры пришедшим на смену не выстрелившей теме вторичных санкций против Китая и Индии. Вот историю про поставки дальнобоя и запустили. Волна пошла, и расходится всё шире.Сейчас, когда вопрос с нобелевской премией отпал - ее получила венесуэльская оппозиционерка, в ситуации с предоставлением "Томагавков" Украине вряд ли что-то поменялось.А вообще, помимо политического аспекта есть и чисто технический. На который следует обратить особое внимание. "Томагавк" — это ракета морского базирования. Пуск возможен только с кораблей. Да, после 2019 года в США была создана сухопутная платформа Typhon, способная запускать эти ракеты, и даже обсуждалась её возможная передача в Польшу к 2027–2028 году. Но сегодня в мире существуют только две такие батареи: одна на Филиппинах и одна тестовая, которая находилась в Саудовской Аравии, а сейчас снова в США. Никаких других нет.У Украины нет морских площадок для запуска, её жалкий москитный флот загнан по норам. Шутки ради задаюсь вопросом, а как Украина будет запускать "переданные Томагавки", с резиновых лодок британского производства, переданных ещё до начала СВО? Нет платформ, с которых можно было бы вести пуск. Да и специалистов нет. Обучить, конечно, можно, как это произошло с Patriot, но в случае с "Томагавками" ситуация иная. Без непосредственного участия американских военных их запуск невозможен. Да, и если Patriot — это система ПВО, то "Томагавк" — наступательное оружие. Именно об этом говорит Путин: подобный шаг изменил бы характер отношений между Россией и США, резко повысив уровень противостояния.При этом, важно понимать: "Томагавк" — это вовсе не "вундерваффе". Ещё с 1980-х годов советские системы ПВО проектировались с учётом противодействия этим ракетам. Для новейших российских комплексов они не представляют особой проблемы. По сути, это ухудшенная версия "Калибра". Если украинские ПВО периодически перехватывают "Калибры", то с "Томагавками" аналогичные российские комплексы справятся тем более. Процент перехвата будет высоким. Да, атаки по гражданским объектам или инфраструктуре неприятны, их сложно прикрыть полностью, но в целом "Томагавк" не меняет картину. Кроме того, у США нет свободных объёмов этих ракет. Производство ограничено. Ну, и, даже если чудом окажется, что комплекс Typhon попадёт на Украину, он будет крайне уязвим. Американские военные сами признают его немобильность и высокую заметность. Обнаружить и уничтожить его будет несложно. В отличие от Patriot, который хотя бы способен защищать себя, Typhon станет мишенью, дорогой и беспомощной. Не стоит забывать и о том, что "Томагавк" может нести ядерную боеголовку. Это вопрос уже другого порядка, экзистенциального. Никто не будет играть со столь опасным уровнем рисков глобальной эскалации.Поэтому появление "Томагавков" на Украине исключено. Все разговоры о том, что это неизбежно, — чушь. Это возможно лишь в случае катастрофического разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном, хуже, чем при Байдене, и только тогда когда украинский кризис приобретёт предъядерный характер. Но сейчас этого нет. Да и не просматривается такая перспектива.Поэтому не стоит поддаваться на эмоции и слухи. Всё это спекуляции, рассчитанные на то, чтобы раскачать информационное поле, собрать лайки и комментарии. Большинство экспертов, даже военных, позволяют себе безответственные заявления. На деле же факт один: появление "Томагавков" на Украине ждать не приходится. Да, и слава Богу!Подробнее о предоставлении Томагавков - в статье Алексея Туманова ""Томагавки" для Украины: Трамп медлит, к транзиту готовы Нидерланды"

