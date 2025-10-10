https://ukraina.ru/20251010/vovlechenie-moldavii-v-voynu-provaly-vsu-perspektivy-peregovorov-khronika-sobytiy-na-utro-10-oktyabrya-1069899926.html

Вовлечение Молдавии в войну, провалы ВСУ, перспективы переговоров. Хроника событий на утро 10 октября

10.10.2025

Вовлечение Молдавии в войну, провалы ВСУ, перспективы переговоров. Хроника событий на утро 10 октября

Молдавию могут вовлечь в войну по указке Брюсселя. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп заявил о перспективах скорых переговоров России и Украины

Молдавское правительство в среду утвердило новую военную стратегию, рассчитанную до 2035 года.В ней Россия была названа угрозой, отметила в пятницу исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер."Впервые за всю историю независимой Молдовы власть прямо называет российский миротворческий контингент в Приднестровье "военной угрозой". Те самые миротворцы, которые не дали Молдове повторить судьбу Донбасса, теперь вдруг стали врагами. Почему? Потому что так велит Брюссель и кураторы Майи Санду (президента Молдавии - ред.)", - объяснила она РИА Новости.Таубер предупредила, что поддержка ЕС "далеко не бесплатна". И вот спустя неделю после парламентских выборов Россия официально объявлена угрозой.Политик обратила внимание на то, что по новой стратегии Молдавия должна увеличить армию на 30 процентов, довести расходы на оборону до 1 процента ВВП, перейти на стандарты НАТО и фактически встроить себя в военную систему Евросоюза.Она назвала новую стратегию манифестом отказа от мира, нейтралитета и от будущего."Молдову хотят сделать плацдармом НАТО. Не для защиты - а для провокаций конфликта с Россией и Приднестровьем, для вовлечения нашей страны в чужую геополитическую игру", - подчеркнула Таубер.Политик в связи с этим обратилась к властям республики."И я хочу, чтобы мои слова услышала Санду и ее приспешники: вы совершаете страшное преступление против нашего народа! Вы не имеете права играть судьбой страны по указке своих хозяев в Брюсселе!" - возмутилась она.Политик также предупредила, что вследствие принятия новой военной доктрины в стране могут появиться иностранные военные базы.По ее словам, уже наблюдаются тревожные события в других странах."В Румынии давно сосредоточены силы НАТО. В Одессу прибыли военные контингенты Франции и Великобритании. И никто не скрывает, что следующим шагом может стать Молдова", - отметила политик.Таубер напомнила, как несколько лет назад президент Молдавии Майя Санду клялась, что республика никогда не откажется от нейтралитета.По ее словам, оппозиционный в Молдавии блок "Победа" будет бороться, чтобы остановить милитаризацию, вернуть стране нейтралитет."Мы не дадим уничтожить нашу Молдову. Я хочу обратиться ко всем ее гражданам: не верьте в ложный выбор между "миром Европы" и "угрозой России". Реальная угроза — это группа преступников, захвативших власть, которая ведет страну к войне", - подчеркнула Таубер.Названная стратегия предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии. В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова".Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.При этом власти России не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сирены сначала раздались в Киеве, затем сигнал тревоги распространился на всю территорию страны.Серии взрывов звучали в украинской столице. Также они раздавались в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Днепропетровске, на временно оккупированных территориях Запорожской области и в других регионах.Ночью российские военные ударили по противнику дронами "Герань", затем нанесли удар баллистическими ракетами по объектам энергетики (ТЭЦ и другим) в Киеве. Местные жители выкладывали в соцсетях видеозаписи со множественными характерными вспышками взрывов.Кроме того, под массированную атаку "Гераней" попали Кременчугская и Каменская ГЭС.Позже российские военные ударили ракетами и бомбами по целям в регионах Украины.Также военные ударили управляемыми авиабомбами по целям в Запорожье и нанесли ракетный удар по Каменскому (Днепродзержинску).Власти Киева жалуются на "сложную" ситуацию с энергоснабжением в столице. Местные телеграм-каналы пишут, что обесточено до 70 процентов города. В связи с блэкаутом в Киеве введены ограничения в работе метрополитена (на некоторых участках поезда будут идти с опозданием, на других - движение просто невозможно и остановлено).Учебные заведения Киева переведены на дистанционное обучение из-за отсутствия света и воды в части города после взрывов, сообщает городская администрации.Экстренные отключения света ввели в Киевской области.О частичном блэкауте пишут паблики и в Днепропетровске."Днепропетровск… В городе масштабный пожар. Перебои со светом", - отмечают СМИ.Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что электроэнергия отсутствует на данный момент в части Павлоградского, Петропавловского, Синельниковского, Самаровского и Межевского районов города.На территории Сумской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии Причина — последствия атаки на энергетическую инфраструктуру, информировали в компании "Сумыоблэнерго".Также жителей Запорожья призвали временно ограничить потребление газа.Минэнерго Украины выпустило официальное заявление о массированной атаке по энергоинфраструктуре, вызвавшей перебои с электроэнергией в различных регионах.Украинские мониторинговые телеграм-каналы отмечают, что всего за ночь ВС РФ атаковали не менее десяти энергетических объектов Украины.Позже украинский энергохолдинг ДТЭК посетовал, что оборудование одной из теплоэлектростанций (ТЭС) на Украине получило серьезное повреждение. О какой именно станции идет речь, энергохолдинг не уточняет.Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар по скоплению военной гусеничной техники ВСУ, расположенной на территории машинно-тракторного предприятия "Надежда" в Черниговской области Украины.Также, по его словам, был уничтожен цех по сборке БПЛА на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Расчеты пушек "Пион" группировки войск "Запад" уничтожили укрепрайон ВСУ в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что получив данные от аэроразведки, расчеты "Пиона" выдвинулись в район выполнения боевых задач."Оперативно развернув орудие и организовав посты воздушного наблюдения, выполнили серию выстрелов с корректировкой по цели. По данным воздушной разведки, все цели были поражены с минимальными отклонениями", - рассказали в ведомстве.ВСУ несут большие потери. Так, целая рота 71-й отдельной егерской бригады полностью уничтожена в районе Алексеевки и Варачино Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Основная часть погибших числится пропавшими без вести.Командование ВСУ после больших потерь пытается доукомплектовать штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады и 225-го отдельного штурмового полка, которые воюют на Сумском направлении. В учебные центры направлены рекрутеры для набора новобранцев, за счет которых командование пытается восстановить наступательный потенциал.Перспективы переговоровПрезидент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины об урегулировании."Думаю, они скоро сядут за стол переговоров", - сказал он на встрече с главой Финляндии Александром Стуббом.При этом Трамп снова подчеркнул, что считал украинский конфликт одним из самых легких для разрешения.Он заверил, что сейчас усиливает давление для разрешения украинского конфликта.Однако он не уточнил, о чем конкретно говорит.По его словам, происходящее на Украине напрямую не затрагивает Соединенные Штаты. Тем не менее он назвал конфликт "ужасной вещью" и выразил надежду на урегулирование.Он также похвалился, что "ни один президент в истории не урегулировал восемь войн за девять месяцев", подчеркнув, что ему "удалось это сделать".Кроме прочего, американский лидер на встрече с президентом Финляндии подчеркнул, что Вашингтон продает много оружия НАТО для дальнейшей отправки Украине.При этом Россия неоднократно заявляла, что поставки Западом вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".Подробнее о попытках затянуть конфликт - в материале Дениса Рудометова Юрий Кнутов: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.

