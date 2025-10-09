https://ukraina.ru/20251009/vsu-popolnyat-kibersily-1069858602.html

ВСУ пополнят "киберсилы"

ВСУ пополнят "киберсилы" - 09.10.2025 Украина.ру

ВСУ пополнят "киберсилы"

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о создании нового вида войск - киберсил украинской армии. Об этом заявил 9 октября украинский депутат Ярослав Железняк.

2025-10-09T13:39

2025-10-09T13:39

2025-10-09T13:39

новости

украина

россия

ярослав железняк

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

верховная рада

украина.ру

законопроект

киберпреступность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101883/94/1018839485_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_0eaabbe263717a4e7f8ac52f24b22224.jpg

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк."Рада приняла за основу законопроект №12349 о создании киберсил ВСУ", - написал нардеп в своем телеграм-канале.Киберсилы станут структурным подразделением ВСУ и будут подчинены главкому украинской армии. Законопроектом определяются функции киберсил, формирование и другие вопросы. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль уточнил: новый вид войск будет отвечать за кибероборону, защищать её коммуникации и системы управления технологическими процессами ВСУ,. Новый вид войск также призван подготавливать и осуществлять военные кибероперации и совместно с западными партнёрами противодействовать угрозам в киберпространстве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, ярослав железняк, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, законопроект, киберпреступность, кибератаки, киберзащита, кибербезопасность, кибершпионаж, информационная война, информационная безопасность, всу, минобороны украины