ВСУ пополнят "киберсилы"
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о создании нового вида войск - киберсил украинской армии. Об этом заявил 9 октября украинский депутат Ярослав Железняк.
2025-10-09T13:39
2025-10-09T13:39
новости
украина
россия
ярослав железняк
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада
украина.ру
законопроект
киберпреступность
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк."Рада приняла за основу законопроект №12349 о создании киберсил ВСУ", - написал нардеп в своем телеграм-канале.Киберсилы станут структурным подразделением ВСУ и будут подчинены главкому украинской армии. Законопроектом определяются функции киберсил, формирование и другие вопросы. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль уточнил: новый вид войск будет отвечать за кибероборону, защищать её коммуникации и системы управления технологическими процессами ВСУ,. Новый вид войск также призван подготавливать и осуществлять военные кибероперации и совместно с западными партнёрами противодействовать угрозам в киберпространстве.
новости, украина, россия, ярослав железняк, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, законопроект, киберпреступность, кибератаки, киберзащита, кибербезопасность, кибершпионаж, информационная война, информационная безопасность, всу, минобороны украины
Новости, Украина, Россия, Ярослав Железняк, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру, законопроект, киберпреступность, кибератаки, киберзащита, кибербезопасность, кибершпионаж, информационная война, информационная безопасность, ВСУ, Минобороны Украины

ВСУ пополнят "киберсилы"

13:39 09.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о создании нового вида войск - киберсил украинской армии. Об этом заявил 9 октября украинский депутат Ярослав Железняк.
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании киберсил ВСУ, сообщил в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Рада приняла за основу законопроект №12349 о создании киберсил ВСУ", - написал нардеп в своем телеграм-канале.
Киберсилы станут структурным подразделением ВСУ и будут подчинены главкому украинской армии.
Законопроектом определяются функции киберсил, формирование и другие вопросы.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль уточнил: новый вид войск будет отвечать за кибероборону, защищать её коммуникации и системы управления технологическими процессами ВСУ,. Новый вид войск также призван подготавливать и осуществлять военные кибероперации и совместно с западными партнёрами противодействовать угрозам в киберпространстве.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
