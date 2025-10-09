https://ukraina.ru/20251009/naftogaz-ukrainy-zakupit-importnyy-gaz-na-kredit-1069859673.html
"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит
"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит - 09.10.2025 Украина.ру
"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит
Госкомпания "Нафтогаз Украины" взяла кредит у украинского госбанка "Ощадбанк" на закупку за рубежом газа. Об этом госкомпания сообщила 9 октября.
2025-10-09T14:05
2025-10-09T14:05
2025-10-09T14:05
новости
украина
россия
запад
ощадбанк
нафтогаз
украина.ру
российский газ
газ
импорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/31/1032223130_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_453e8a9f2359d8d4dbb9f97ddb0fbca2.jpg
"Нафтогаз привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - сказано в сообщении госкомпании.По нынешнему курсу указанная сумма эквивалентна $72,3 млн. Источники и график погашения долга не уточняются. Ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о привлечении правительством Украины €300 млн на закупки газа по линии Европейского инвестиционного банка. Еврокомиссия тем временем ищет возможности конфисковать российские активы на Западе, чтобы ими кредитовать нынешнее руководство Украины. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денегВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/31/1032223130_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_544104de2dbfb2dceed85b5d0af7f809.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, запад, ощадбанк, нафтогаз, украина.ру, российский газ, газ, импорт, энергосистема украины, энергетика, энергетический кризис, кредит
Новости, Украина, Россия, Запад, Ощадбанк, Нафтогаз, Украина.ру, российский газ, газ, импорт, Энергосистема Украины, энергетика, энергетический кризис, кредит
"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит
Госкомпания "Нафтогаз Украины" взяла кредит у украинского госбанка "Ощадбанк" на закупку за рубежом газа. Об этом госкомпания сообщила 9 октября.
"Нафтогаз привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - сказано в сообщении госкомпании.
По нынешнему курсу указанная сумма эквивалентна $72,3 млн. Источники и график погашения долга не уточняются.
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о привлечении правительством Украины €300 млн на закупки газа по линии Европейского инвестиционного банка.
Еврокомиссия тем временем ищет возможности конфисковать российские активы на Западе, чтобы ими кредитовать нынешнее руководство Украины. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.