https://ukraina.ru/20251009/naftogaz-ukrainy-zakupit-importnyy-gaz-na-kredit-1069859673.html

"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит

"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит - 09.10.2025 Украина.ру

"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит

Госкомпания "Нафтогаз Украины" взяла кредит у украинского госбанка "Ощадбанк" на закупку за рубежом газа. Об этом госкомпания сообщила 9 октября.

2025-10-09T14:05

2025-10-09T14:05

2025-10-09T14:05

новости

украина

россия

запад

ощадбанк

нафтогаз

украина.ру

российский газ

газ

импорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103222/31/1032223130_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_453e8a9f2359d8d4dbb9f97ddb0fbca2.jpg

"Нафтогаз привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - сказано в сообщении госкомпании.По нынешнему курсу указанная сумма эквивалентна $72,3 млн. Источники и график погашения долга не уточняются. Ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о привлечении правительством Украины €300 млн на закупки газа по линии Европейского инвестиционного банка. Еврокомиссия тем временем ищет возможности конфисковать российские активы на Западе, чтобы ими кредитовать нынешнее руководство Украины. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денегВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, ощадбанк, нафтогаз, украина.ру, российский газ, газ, импорт, энергосистема украины, энергетика, энергетический кризис, кредит