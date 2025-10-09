"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит - 09.10.2025 Украина.ру
"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит
Госкомпания "Нафтогаз Украины" взяла кредит у украинского госбанка "Ощадбанк" на закупку за рубежом газа. Об этом госкомпания сообщила 9 октября.
"Нафтогаз привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - сказано в сообщении госкомпании.По нынешнему курсу указанная сумма эквивалентна $72,3 млн. Источники и график погашения долга не уточняются. Ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о привлечении правительством Украины €300 млн на закупки газа по линии Европейского инвестиционного банка. Еврокомиссия тем временем ищет возможности конфисковать российские активы на Западе, чтобы ими кредитовать нынешнее руководство Украины. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денегВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Нафтогаз Украины" закупит импортный газ на кредит

14:05 09.10.2025
 
© Украина.руНафтогаз коллаж
Нафтогаз коллаж - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Украина.ру
Госкомпания "Нафтогаз Украины" взяла кредит у украинского госбанка "Ощадбанк" на закупку за рубежом газа. Об этом госкомпания сообщила 9 октября.
"Нафтогаз привлек 3 миллиарда гривен от Ощадбанка для закупки импортного газа. Новый кредитный ресурс поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", - сказано в сообщении госкомпании.
По нынешнему курсу указанная сумма эквивалентна $72,3 млн. Источники и график погашения долга не уточняются.
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщал о привлечении правительством Украины €300 млн на закупки газа по линии Европейского инвестиционного банка.
Еврокомиссия тем временем ищет возможности конфисковать российские активы на Западе, чтобы ими кредитовать нынешнее руководство Украины. Подробности в публикации Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния