"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае" - 08.10.2025
"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае"
"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае" - 08.10.2025 Украина.ру
"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае"
Прямой призыв президента РФ Владимира Путина к украинским солдатам сдаваться в плен стал новым акцентом в его риторике, направленным на работу с личным составом ВСУ. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Значительная часть выступления президента России по Украине не была новой, однако эксперт выделил один показательный момент. "Я услышал некий месседж, прямой призыв к украинским солдатам: "Дезертируйте, сдавайтесь в плен", — отметил он.По мнению Барабанова, это было "ново и показательно". "Возможно, президент говорил об этом раньше, но акцентировано я услышал об этом впервые, что он отделяет простого украинского солдата и правящую верхушку, пресловутую киевскую хунту", — заявил историк.По его словам, президент России подчеркивал, что солдаты ВСУ воюют не за свои интересы. "Владимир Путин говорил о том, что украинский солдат (наш сильный противник, воюющий умело, дерзко, эффективно в течение трёх с лишним лет, как правило рабоче-крестьянского происхождения) воюет за чужие политические, а то и коррупционные финансовые интересы", — указал Барабанов.Таким образом, этот призыв стал новым акцентом в риторике российского лидера, направленным на работу с личным составом ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира — в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае"

05:50 08.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Прямой призыв президента РФ Владимира Путина к украинским солдатам сдаваться в плен стал новым акцентом в его риторике, направленным на работу с личным составом ВСУ. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Значительная часть выступления президента России по Украине не была новой, однако эксперт выделил один показательный момент. "Я услышал некий месседж, прямой призыв к украинским солдатам: "Дезертируйте, сдавайтесь в плен", — отметил он.
По мнению Барабанова, это было "ново и показательно". "Возможно, президент говорил об этом раньше, но акцентировано я услышал об этом впервые, что он отделяет простого украинского солдата и правящую верхушку, пресловутую киевскую хунту", — заявил историк.
По его словам, президент России подчеркивал, что солдаты ВСУ воюют не за свои интересы. "Владимир Путин говорил о том, что украинский солдат (наш сильный противник, воюющий умело, дерзко, эффективно в течение трёх с лишним лет, как правило рабоче-крестьянского происхождения) воюет за чужие политические, а то и коррупционные финансовые интересы", — указал Барабанов.
Таким образом, этот призыв стал новым акцентом в риторике российского лидера, направленным на работу с личным составом ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.
О том, готовы ли Канада и США признать многополярную модель мира в материале Анны Черкасовой "Алан Фриман: Христианство могло бы “скрепить” Европу с Россией, но неприязнь сильнее" на сайте Украина.ру.
