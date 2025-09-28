https://ukraina.ru/20250928/ruka-fsb-ili-rasstrelivayut-li-v-rossii-dronom-upyr-za-ukrainskie-pesni-1069239851.html

"Рука ФСБ", или Расстреливают ли в России дроном "Упырь" за украинские песни

На Украине завирусилось видео с поющим в Москве украинские песни уличным музыкантом. Украинские блогеры подозревают "руку ФСБ", не понимая, чем Россия разительно отличается от Украины

На минувшей неделе в украинских соцсетях широко обсуждалось видео из Москвы. На нём уличный музыкант идёт и поёт песню "Без бою" галицкой группы "Океан Эльзы". Всё происходит неподалёку от станции метро "ВДНХ"."Насколько я знаю, кто пропагандирует что-то украинское или связанное с Украиной, его сразу же вяжет полиция, забирает и сажают всегда в тюрьму. Но в этой ситуации он там простоял целый день, играл украинские песни, и его никто не трогал. Ситуация очень странная, если честно. Как будто какая-то провокация была или что-то подобное. Или просто повезло этому парню. И что с ним дальше, я вообще не знаю. Но картина — смелый парень", — прокомментировал это видео один из популярных украинских блогеров.Он отметил, что это может быть "пропаганда".Ему ответил российский журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев."Украинский философ глубокомысленно говорит, что налицо, видимо, провокация ФСБ, потому что, как известно, всякого, кто в Москве и вообще в России начинает петь на украинском (правильнее, конечно, на малороссийском диалекте), тут же сажают на пожизненное. Собственно, что нас с вами, дорогие читатели, должно в этом видео привлечь? Как всегда, качество украинской пропаганды. Люди, проживающие на территории бывшей Украины или даже убежавшие оттуда в ЕС, совершенно искренне убеждены, что за украинские песни в России расстреливают на месте дроном „Упырь“, что в России на заправках нет кофейных аппаратов, что светофор с кнопкой для россиян окажется неведомым чудом", — отметил он.По его словам, даже если украинским пользователям показать памятник Тарасу Шевченко и сеть украинских ресторанов "Корчма" в Москве, те заявят с полной убеждённостью, что этого не может быть и всё это нарисовал ИИ."Почему всё это важно для нас? Потому что хуже нет дела, чем жить в иллюзиях. И когда иные эксперты бодро рапортуют о том, что население Украины устало от войны и Зеленского, экспертам этим можно смело плюнуть в глаз. Не устало население. Более того, верит, что до победы над руснёй осталось совсем чуток", — сделал Медведев свои выводы из реакции украинского блогера.Однако в истории с украинскими песнями в Москве можно сделать и ещё один вывод.Тут вам не здесь!Скандалы с уличными музыкантами, исполняющими "неугодные" песни, довольно часты на Украине."Спойте песню „Детство“, у меня сын погиб", — просила в Киеве летом на украинском языке у уличного музыканта женщина.Музыкант до того, как услышал о погибшем сыне, отказывался. А потом начал петь песню "Детство" Юрия Шатунова. Но даже слова женщины о том, что её сын погиб, не вразумили одну из "новых киевлянок", стоящих рядом."Это русская песня", — заголосила она.Но на неё не обратили внимания. Плачущая женщина поблагодарила музыканта. Судя по новостям, несмотря на то что видео набрало популярность, к женщине украинские спецслужбы не пришли. Возможно, свою роль сыграло то, что её сын погиб.Но есть и другие случаи. Самый известный из них произошёл летом 2023 года, когда народный депутат Украины Наталия Пипа добилась задержания во Львове подростка из Одессы. Тот исполнял на улице песни группы "Кино", чем возмутил Пипу. Она потребовала от подростка прекратить петь на русском языке, но тот отказался. В итоге подростка стараниями Пипы упекли в интернат.Но тяжело приходится не только уличным артистам. Даже те представители украинской эстрады, которые яростно осудили Россию и во всём поддерживают украинскую власть, вынуждены отбиваться от нападок.Так, после того как артист Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, спел 13 июня песни на русском языке, на него написал донос украинский телеведущий Виктор Дяченко. Дяченко обвинил Данилко в попытке "мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве".Позднее, в конце июля, новый украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская законом потребовала запретить публичное исполнение песен на русском языке. Она указала, что сейчас на Украине запрещено только исполнение песен граждан РФ, но не песен на русском языке. Кроме того, в ряде городов Украины, в частности в Киеве и Тернополе, приняты решения об ограничении публичного использования русскоязычного культурного продукта, но никакие санкции не предусмотрены."Публичное исполнение русскоязычного репертуара сегодня вызывает категорическое неприятие у подавляющей части граждан — и это бесспорно", — заявила Ивановская.Поэтому, по её словам, "общественная поддержка запрета исполнения песен на языке государства-агрессора в публичном пространстве требует чёткого законодательного регулирования".Но на деле всё обстоит по-другому. Так, украинское издание "Страна" обратило внимание на то, что 3 сентября в трендах Google по Украине запрос "3 сентября", связанный с песней Михаила Шуфутинского, занял второе место. Больше украинцы искали только второй сезон американского сериала "Уэнсдей". Особенно популярен запрос был в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, а также в Днепропетровске, Харькове, Одессе и Николаеве.Тем временем со всё большим скептицизмом относятся украинцы к обласканной властью украиноязычной эстраде. Особенно к тем исполнителям, которые спекулируют на военной тематике.В конце августа народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что подаёт в суд на Тараса Тополю — солиста группы "Антитіла"."Подаю на Тараса Тополю в суд за мошенничество. Это раз. Второе, готовлю запрос, где и как он проходил службу и нет ли там такого же случая, как у Шабунина с „командировками“. Уверена, что есть. Концерты и тусовки во время войны сами себя не проведут. Но одним СИЗО, а другим ОП (Офис президента — ред.). Видите, Тополя — это как Гайдай, обнаглевшие приспособленцы, которые считают, что у них абсолютная крыша. Посредственный певец, который „порешал“", — заявила Безуглая.Она указала, что автор официозного хита "Фортеця Бахмут", анонсировавший концерты в "украинском Крыму", поёт в тылу, числясь при этом на военной службе.В общем, согласия нет даже среди украинских патриотов. В России же тем временем "цветут тысячи цветов".А что в России?После того как 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой"* вышло интервью певицы Аллы Пугачёвой, в котором та раскритиковала действующую российскую власть, а также одобрительно отозвалась о боевике и террористе Джохаре Дудаеве, на Пугачёву подали в суд."В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева", — заявил подавший в суд адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв.Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.Пугачёва и раньше весьма резко высказывалась о том, что происходит в России. И не только она: ряд российских певцов и певиц поддержали Украину, покинув перед этим территорию РФ. Некоторые из них были признаны иноагентами, некоторые — как Пугачёва — нет. Но их песни продолжают звучать в России.Причина — способность отделять творца от творения. Хотя подчас по этому поводу и вспыхивают споры."Если тебе человек вообще наглухо не нравится, а разногласия у вас уже чисто по аграрному вопросу, это совершенно не означает, что ты не можешь слушать его песни, читать его книги и разглядывать рисунки. И даже общаться по вопросам, не связанным с предметом принципиальных разногласий — это не всегда получается, но в принципе ничего ужасного. Будет потом, о чём всплакнуть на его могиле", — отметил историк Евгений Норин.Примечательно, что на работающих в России музыкальных сервисах спокойно можно найти, например, гимн Майдана 2014 года — песню "Воины света" группы Brutto, известной своей поддержкой украинских ультраправых движений.Даже больше: вот, например, на "Яндекс Музыке" страница культовой среди украинских неонацистов группы "Кому вниз". Солиста группы — Андрея Середу — называл "гуру" лидер группировки С14*, командир 413 отдельного батальона "Рейд" Евгений Карась*. "Кому вниз" были ультраправыми ещё до того, как это стало мейнстримом. Сейчас группа выступает, в т. ч. на памятных мероприятиях, посвящённых погибшим во время СВО украинским нацистам. И композиции "Кому вниз" можно спокойно послушать в России.А вот группу M8l8th состоящего в рядах РДК* россиянина Алексея Лёвкина* на российских ресурсах не сыщешь — некоторые её композиции внесены в списки экстремистских материалов.Такая вот ирония судьбы.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, включённые в РФ в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ террористические организации

