Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-Шараа

Участие иностранцев в боевых действиях на стороне Киева фиксировалось с самого начала конфликта. Уже в 2022–2024 годах в рамках Интернационального легиона действовали наёмники из Сирии, а также выходцы из ближневосточных и центральноазиатских стран.