Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/effekt-domino-ischenko-raskryl-pochemu-priznanie-palestiny-stalo-lavinoobraznym-protsessom-1069455910.html
Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом
Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом - 02.10.2025 Украина.ру
Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом
Процесс признания Палестины в Европе носит лавинообразный характер, когда решение одной страны моментально усиливает давление как извне, так и изнутри на другие страны, вынуждая их делать аналогичные шаги. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-02T05:12
2025-10-02T05:12
новости
европа
газа
ростислав ищенко
палестина
дональд трамп
украина.ру
признание
ближний восток
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060314352_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_9f0716f8032bff991cc0e3682e1a0f11.jpg
Отвечая на вопрос, почему лидеры ряда стран дружно пошли на этот шаг, эксперт описал механизм цепной реакции. "Поэтому европейские страны одна за другой начинают признавать Палестину, тем более это как эффект домино", — заявил Ищенко.Он описал, как работает этот политический механизм. "Признал кто-то один, и давление на всех остальных тут же усиливается", — пояснил обозреватель.Эксперт напомнил, что первоначально Европа и США были склонны принимать израильскую версию. "Но если раньше европейцы и американцы склонны были принимать израильскую концепцию, что вокруг арабы-террористы, а в центре белый и пушистый Израиль, который сражается за свое будущее и вынужден применять жесткие методы", — отметил Ищенко.Однако, по его словам, ситуация в Газе вызвала совершенно иную реакцию в мире, что и запустило процесс признания Палестины. Таким образом, даже те страны, которые хотели занять выжидательную позицию, оказываются в ситуации, когда бездействие становится политически более затратным, чем признание, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.На тему палестино-израильского конфликта в новостях: План Трампа для Газы.
https://ukraina.ru/20251001/pyat-tysyach-siriyskikh-golovorezov-dlya-vsu-o-chem-dogovorilsya-zelenskiy-s-ash-sharaa-1069453253.html
европа
газа
палестина
ближний восток
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060314352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0756d032cfc6db60b2d9839cac094c29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, газа, ростислав ищенко, палестина, дональд трамп, украина.ру, признание, ближний восток, сша
Новости, Европа, Газа, Ростислав Ищенко, Палестина, Дональд Трамп, Украина.ру, признание, Ближний Восток, США

Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом

05:12 02.10.2025
 
© AP / Mariam Dagga
- РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP / Mariam Dagga
Читать в
ДзенTelegram
Процесс признания Палестины в Европе носит лавинообразный характер, когда решение одной страны моментально усиливает давление как извне, так и изнутри на другие страны, вынуждая их делать аналогичные шаги. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, почему лидеры ряда стран дружно пошли на этот шаг, эксперт описал механизм цепной реакции. "Поэтому европейские страны одна за другой начинают признавать Палестину, тем более это как эффект домино", — заявил Ищенко.
Он описал, как работает этот политический механизм. "Признал кто-то один, и давление на всех остальных тут же усиливается", — пояснил обозреватель.
Эксперт напомнил, что первоначально Европа и США были склонны принимать израильскую версию. "Но если раньше европейцы и американцы склонны были принимать израильскую концепцию, что вокруг арабы-террористы, а в центре белый и пушистый Израиль, который сражается за свое будущее и вынужден применять жесткие методы", — отметил Ищенко.
Однако, по его словам, ситуация в Газе вызвала совершенно иную реакцию в мире, что и запустило процесс признания Палестины.
Таким образом, даже те страны, которые хотели занять выжидательную позицию, оказываются в ситуации, когда бездействие становится политически более затратным, чем признание, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
На тему палестино-израильского конфликта в новостях: План Трампа для Газы.
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 14:07
Пять тысяч сирийских головорезов для ВСУ. О чем договорился Зеленский с Аш-ШарааУчастие иностранцев в боевых действиях на стороне Киева фиксировалось с самого начала конфликта. Уже в 2022–2024 годах в рамках Интернационального легиона действовали наёмники из Сирии, а также выходцы из ближневосточных и центральноазиатских стран.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаГазаРостислав ИщенкоПалестинаДональд ТрампУкраина.рупризнаниеБлижний ВостокСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:00Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам
06:44"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем
06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского
06:20"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
06:15Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский
06:10Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе
06:05Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте
06:00"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта
05:55"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину
05:48"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы
05:42"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль
05:36Дмитрий Стефанович: "С точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится"
05:24"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона
05:18"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
05:12Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом
05:00Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
04:54"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
04:48Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
04:34"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
Лента новостейМолния