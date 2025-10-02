https://ukraina.ru/20251002/effekt-domino-ischenko-raskryl-pochemu-priznanie-palestiny-stalo-lavinoobraznym-protsessom-1069455910.html
Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом
Процесс признания Палестины в Европе носит лавинообразный характер, когда решение одной страны моментально усиливает давление как извне, так и изнутри на другие страны, вынуждая их делать аналогичные шаги. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, почему лидеры ряда стран дружно пошли на этот шаг, эксперт описал механизм цепной реакции. "Поэтому европейские страны одна за другой начинают признавать Палестину, тем более это как эффект домино", — заявил Ищенко.Он описал, как работает этот политический механизм. "Признал кто-то один, и давление на всех остальных тут же усиливается", — пояснил обозреватель.Эксперт напомнил, что первоначально Европа и США были склонны принимать израильскую версию. "Но если раньше европейцы и американцы склонны были принимать израильскую концепцию, что вокруг арабы-террористы, а в центре белый и пушистый Израиль, который сражается за свое будущее и вынужден применять жесткие методы", — отметил Ищенко.Однако, по его словам, ситуация в Газе вызвала совершенно иную реакцию в мире, что и запустило процесс признания Палестины. Таким образом, даже те страны, которые хотели занять выжидательную позицию, оказываются в ситуации, когда бездействие становится политически более затратным, чем признание, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.На тему палестино-израильского конфликта в новостях: План Трампа для Газы.
Отвечая на вопрос, почему лидеры ряда стран дружно пошли на этот шаг, эксперт описал механизм цепной реакции. "Поэтому европейские страны одна за другой начинают признавать Палестину, тем более это как эффект домино", — заявил Ищенко.
Он описал, как работает этот политический механизм. "Признал кто-то один, и давление на всех остальных тут же усиливается", — пояснил обозреватель.
Эксперт напомнил, что первоначально Европа и США были склонны принимать израильскую версию. "Но если раньше европейцы и американцы склонны были принимать израильскую концепцию, что вокруг арабы-террористы, а в центре белый и пушистый Израиль, который сражается за свое будущее и вынужден применять жесткие методы", — отметил Ищенко.
Однако, по его словам, ситуация в Газе вызвала совершенно иную реакцию в мире, что и запустило процесс признания Палестины.
Таким образом, даже те страны, которые хотели занять выжидательную позицию, оказываются в ситуации, когда бездействие становится политически более затратным, чем признание, подытожил собеседник Украина.ру.
План Трампа для Газы.