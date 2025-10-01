В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией - 01.10.2025 Украина.ру
Новейший авианосец ВМС США "Джеральд Форд" может стать первой жертвой в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом 1 октября заявил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
2025-10-01T16:05
2025-10-01T16:05
По словам эксперта, данный корабль является легкой мишенью для российского гиперзвукового оружия, поскольку не имеет действенных средств защиты от него. Вайхерт напоминает, что недавно этот авианосец возглавлял группу американских военных кораблей на учениях в Северной море, и в ходе учений издание The Sun сообщало об угрозе российской подводной лодки с гиперзвуковыми ракетами на борту, которая якобы могла незаметно подобраться к авианосной группе.По мнению обозревателя, несмотря на технологическое совершенство американских авианосцев типа "Форд", они практически беззащитны против гиперзвуковых ракет и подводных лодок - и поэтому, отмечает Вайхерт, в случае войны между Россией и НАТО "Джеральд Форд" может стать "первой жертвой". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия, сша, северное море, нато, новости, вс рф, армия сша
Россия, США, Северное море, НАТО, Новости, ВС РФ, Армия США

16:05 01.10.2025
 
© Фото : MC2 Jackson Adkins / Keystone Press AgencyАвианосец США "Джеральд Форд"
Новейший авианосец ВМС США "Джеральд Форд" может стать первой жертвой в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом 1 октября заявил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
По словам эксперта, данный корабль является легкой мишенью для российского гиперзвукового оружия, поскольку не имеет действенных средств защиты от него.
Вайхерт напоминает, что недавно этот авианосец возглавлял группу американских военных кораблей на учениях в Северной море, и в ходе учений издание The Sun сообщало об угрозе российской подводной лодки с гиперзвуковыми ракетами на борту, которая якобы могла незаметно подобраться к авианосной группе.
По мнению обозревателя, несмотря на технологическое совершенство американских авианосцев типа "Форд", они практически беззащитны против гиперзвуковых ракет и подводных лодок - и поэтому, отмечает Вайхерт, в случае войны между Россией и НАТО "Джеральд Форд" может стать "первой жертвой".
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
31 августа, 07:00
"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракетИспользование гиперзвуковых ракет "Циркон" с корабельных носителей позволяет российской армии наносить внезапные и высокоэффективные удары по аэродромной инфраструктуре Украины, нивелируя преимущество противника в спутниковой разведке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния