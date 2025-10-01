В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией
© Фото : MC2 Jackson Adkins / Keystone Press AgencyАвианосец США "Джеральд Форд"
© Фото : MC2 Jackson Adkins / Keystone Press Agency
Новейший авианосец ВМС США "Джеральд Форд" может стать первой жертвой в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом 1 октября заявил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
По словам эксперта, данный корабль является легкой мишенью для российского гиперзвукового оружия, поскольку не имеет действенных средств защиты от него.
Вайхерт напоминает, что недавно этот авианосец возглавлял группу американских военных кораблей на учениях в Северной море, и в ходе учений издание The Sun сообщало об угрозе российской подводной лодки с гиперзвуковыми ракетами на борту, которая якобы могла незаметно подобраться к авианосной группе.
По мнению обозревателя, несмотря на технологическое совершенство американских авианосцев типа "Форд", они практически беззащитны против гиперзвуковых ракет и подводных лодок - и поэтому, отмечает Вайхерт, в случае войны между Россией и НАТО "Джеральд Форд" может стать "первой жертвой".
