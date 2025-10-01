https://ukraina.ru/20251001/v-ssha-nazvali-kandidata-na-pervuyu-zhertvu-v-sluchae-voyny-s-rossiey-1069463951.html

В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией

В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией - 01.10.2025 Украина.ру

В США назвали кандидата на "первую жертву" в случае войны с Россией

Новейший авианосец ВМС США "Джеральд Форд" может стать первой жертвой в случае начала военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом 1 октября заявил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.

2025-10-01T16:05

2025-10-01T16:05

2025-10-01T16:05

россия

сша

северное море

нато

новости

вс рф

армия сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069459808_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_1f82de76bd6f2816ff778ac0f8a885ae.jpg

По словам эксперта, данный корабль является легкой мишенью для российского гиперзвукового оружия, поскольку не имеет действенных средств защиты от него. Вайхерт напоминает, что недавно этот авианосец возглавлял группу американских военных кораблей на учениях в Северной море, и в ходе учений издание The Sun сообщало об угрозе российской подводной лодки с гиперзвуковыми ракетами на борту, которая якобы могла незаметно подобраться к авианосной группе.По мнению обозревателя, несмотря на технологическое совершенство американских авианосцев типа "Форд", они практически беззащитны против гиперзвуковых ракет и подводных лодок - и поэтому, отмечает Вайхерт, в случае войны между Россией и НАТО "Джеральд Форд" может стать "первой жертвой". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250831/udar-tsirkonami--neozhidannyy-dlya-protivnika-yuriy-knutov-pro-preimuschestvo-rossiyskikh-raket-1067912068.html

россия

сша

северное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, северное море, нато, новости, вс рф, армия сша