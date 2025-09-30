https://ukraina.ru/20250930/mir-novykh-sovetov-pervyy-obrazets-resheniya-voennykh-konfliktov-1069404129.html

Мир новых Советов: первый образец решения военных конфликтов

Как мирный план по Газе связан с решением украинского вопроса? Напрямую. В понедельник, 29 сентября, Трамп и Нетаньяху согласовали мирный план для сектора Газа, во вторник спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что достижение мира в Газе может поспособствовать и урегулированию на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ближневосточную мирную инициативу: "Детали мирного плана Трампа по Газе неизвестны Москве, российская сторона видела только его пункты". Что касается пунктов этого плана, то некоторые из них известны. Прежде всего речь идет об освобождении израильских заложников, после их возвращения члены ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сложат оружие, получат амнистию. После принятия этого соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена полная гуманитарная помощь. И самое главное: Газа будет находиться под временным переходным управлением технократического, аполитичного палестинского комитета. В состав этого комитета войдут квалифицированные палестинцы и международные эксперты, под контролем и надзором нового международного переходного органа — "Совета мира". Примут ли этот план Трампа сами стороны конфликта и как он приблизит мир на Украине – анализировали эксперты в своих соцсетях.Американист Алексей Наумов"Мирный план Трампа" по Газе похож на ультиматум Израиля, но ультиматум с очевидной демонстрацией слабости. Палестинцев до обсуждения не допустили, все придумали исключительно Трамп и Нетаньяху. Главное — план фактически исключает создание какого бы то ни было палестинского государства. Он содержит довольно издевательскую формулировку: "Когда Газа будет перестроена, и когда реформа Палестинской администрации будет добросовестно проведена, тогда могут появиться основания для осязаемого пути к государству". Успешность и добросовестность реформы будет определять комиссия во главе с Трампом и Тони Блэром — то есть фактически Израиль. Да и то: в случае успеха будет не государство, а "осязаемый путь". В общем, понятно, что больше всего Израиль сегодня боится появления палестинского государства, и ради того, чтобы исключить его создание, он готов и ХАМАСовцев из тюрем выпустить, и ЦАХАЛ отвести, и деньги в Газу вложить. Показательно, что план предусматривает очень активное участие США — Трамп по сути предлагает лично (в качестве главы временного совета) руководить Газой на время ее реконструкции и управлять самим процессом восстановления.Политолог Юрий БаранчикПлан Трампа по Газе — считай, готовый план по Украине. С минимальными доработками, озвученный президентом США по Газе годится и для Украины. Которую, конечно, сначала нужно добомбить до состояния Газы. А затем всё мировое сообщество просто обязано подписать подобное соглашение. Прецедент-то уже будет создан. — Украина станет зоной, свободной от радикализма и терроризма, которая не будет представлять угрозы для соседей. Экономическое и социальное восстановление должно служить интересам населения Украины. — Если обе стороны примут соглашение, боевые действия немедленно приостанавливаются. Российские войска отступают на согласованные линии для подготовки освобождения удерживаемых Украиной лиц. — В течение 72 часов после публичного принятия соглашения Украиной — должны быть возвращены все удерживаемые лица (живые и останки погибших) в пределах процедур, оговорённых соглашением. — После возврата удерживаемых лиц Украина освободит политзаключённых и задерживаемых, аналогично будут оговорены пропорции обмена останками в точности по формуле, согласованной сторонами. — Чиновники или военные Украины, которые публично обязуются к мирному сосуществованию, сложат оружие и пройдут проверку — могут получить условную амнистию при условии полной демилитаризации их структур и сдачи вооружений под международный контроль. — Тем, кто пожелает покинуть территорию Украины (включая представителей прежних формирований), будет обеспечен безопасный выезд, никто не будет принуждаться к выезду принудительно. — После принятия соглашения международная помощь будет немедленно направлена на Украину; объёмы и приоритеты будут определяться мандатами ООН. — Доставка гуманитарной помощи и материалов будет осуществляться под эгидой ООН и её агентств, Международного Красного Креста/Красного Полумесяца. — Временное управление будет осуществлять технократический, аполитичный переходный комитет Украины из квалифицированных украинцев и международных экспертов. — Создаётся международный надзорный орган — "Совет мира" под руководством президента Белоруссии Александра Лукашенко и Дмитрия Козака, который координирует восстановление, мониторинг и политическую дорожную карту. — Переходный орган будет проводить восстановительные программы и готовить почву для передачи полномочий национальным органам, когда те выполнят согласованные реформы и продемонстрируют способность обеспечивать безопасность и права населения. — Будет разработан план экономического восстановления и оживления Украины. — Вся военная инфраструктура Украины, используемая для наступательных операций (подразумеваются конкретные объекты, заводы, склады, туннели/подземные коммуникации и т.п.), подлежит уничтожению или переводу в небоеспособное состояние под контролем независимых наблюдателей. — Зеленский и другие группировки соглашаются не принимать никакого участия в управлении Украиной, ни прямого, ни косвенного, ни в какой-либо иной форме. — Создаются временные международные стабилизационные силы (МСС) для поддержания порядка и обучения новых украинских силовых структур; МСС действуют под мандатом международного механизма и координируют свои действия с Россией и соседними странами в обеспечении приграничной безопасности. — Россия не будет аннексировать или оккупировать территорию Украины в долгосрочной перспективе за Днепром. — Запускаются программы по социальному примирению, образовательные и межконфессиональные инициативы, направленные на снижение враждебности, продвижение терпимости и выгод мирного сосуществования. — Стороны создают процесс урегулирования разногласий при участии международных гарантов. — По мере разумного выполнения реформ и гарантий безопасности переходный орган и международные партнёры могут начать диалог о политическом статусе украинской территории. — Если одна из сторон отклонит предложение или будет саботировать его реализацию, предусмотрены заранее оговорённые ответные меры — вплоть до целенаправленных санкций и возобновления операций против формирований, не выполнивших условия демилитаризации. Зеленский, бери да подписывай, чего уж.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГаза — очередной "хитрый план" Трампа и Израиля.Идёт активный пиар плана администрации США по урегулированию в Газе. Премьер Израиля Нетаньяху на словах его одобрил, внеся ряд правок. Самое главное: в плане Трампа не содержится тезиса о возможности создания Палестинского государства. Проведена подмена на "стремление палестинского народа" к самоопределению. ХАМАС, кстати, пока не согласился на план. Но его будут дожимать. Второй важный момент. После освобождения всех живых заложников и выдачи всех тел погибших заложников ЦАХАЛ, согласно плану, лишь уменьшает зону оккупации сектора, а не выходит из него полностью. Очевидно, что с данного момента Израиль, который и так себя не сдерживал с точки зрения применения всех сил и средств по Газе, получит полный карт-бланш на военное решение вопроса. Третий момент — требование полной демилитаризации ХАМАС. Кроме того, он и другие группировки должны отказаться от участия в управлении Газой, напрямую или косвенно. Членам ХАМАС, согласившимся на разоружение и "мирное сосуществование", обещают амнистию. У них также будет возможность покинуть сектор через безопасный коридор в принимающие страны. Таким образом, Газа лишится своего силового инструмента. И после её полной демилитаризации с ней можно будет делать что угодно. Предполагается также, что временное управление сектором Газа будут осуществлять некие технократические власти под надзором международного органа, который возглавит лично Трамп. В совет органа войдёт и бывший премьер Британии Тони Блэр. Наблюдаем новые формы колониального управления.Кстати, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф уже успел заявить об универсальности подхода к урегулированию в Газе и о потенциальной возможности его использования по всему миру: "Речь идёт не только о секторе Газа, но и о том, как это [урегулирование] может распространиться на все прочие регионы Ближнего Востока и к чему это приведёт. Возможно, оно даже распространится на Россию и Украину". Прямо напрашивается девиз "Из директоров Газы — в директора Украины". А в совет по Украине, похоже, включат и небезызвестную Викторию Нуланд. Очевидно, что план Трампа призван снизить международное давление на Израиль в связи с его политикой геноцида в Газе. Палестинцы в конечном итоге не получат ничего.Со временем, разоружив Газу, Израиль при помощи США проведёт её окончательную аннексию.Политолог Максим ЖаровОчередной "мирный план" Трампа по Газе, уже одобренный Израилем, подразумевает его реализацию в коалиции США с "глобальным Лондоном".Реальным управляющим сектором Газа (преобразуется в особую экономическую зону) будет некий "совет мира" под руководством Трампа и экс-премьера Великобритании Тони Блэра. Именно этот "совет" будет контролировать "технократическое правительство", которое будет занято исключительно оказанием госуслуг. ХАМАС предлагается согласиться с этим "планом" Трампа в обмен на "амнистию" и собственное разоружение, а также некий абстрактно сформулированный "вывод" израильских войск из Газы в случае освобождения заложников и начала работы этого "совета мира". В случае, если ХАМАС опять пойдёт в отказ, Трамп не будет возражать против того, чтобы Нетаньяху окончательно вбомбил Газу в землю. Обнародование Белым домом этого "плана" по Газе еще раз подтверждает, что Трамп вошёл в коалицию с "глобальным Лондоном".В случае с Газой формально Трамп в этой коалиции на правах лидера, но что-то подсказывает, что в случае начала реализации этого "плана" реально управлять событиями в Газе будут на пару Израиль и Тони Блэр, а не Трамп. Кремлю стоит иметь ввиду все эти нюансы, так как точно такие же "планы" с "советами мира" Стив Уиткофф может в конце концов сверстать под "глобальный Лондон" и по Украине.О других особенностях ситуации на Ближнем Востоке - в статье "Запад приступил к признанию Палестины. Почему Израилю все равно"

2025

