https://ukraina.ru/20250930/eto-uzhe-ne-vozvraschenie-a-prikhod-rspp-poyasnil-perspektivy-inostrannogo-biznesa-v-rossii-1069386089.html
"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России
Свернувшие свою деятельность в России иностранные компании будут заново входить на российский рынок. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
2025-09-30T11:44
2025-09-30T11:44
2025-09-30T11:44
новости
россия
украина
владимир путин
россия 24
релоканты
бизнес
российская экономика
международные отношения
Сроки опционных соглашений на обратный выкуп активов иностранного бизнеса в России уже истекают, поэтому компании ждет не возвращение, а именно приход на российский рынок, такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Иностранцы, ушедшие из России, такие как Renault и Nissan, вряд ли вернутся. А если и вернутся, то вряд ли мы их примем, потому что они ушли не по-хорошему. Многие уходили и сохраняли опцион на возвращение, на покупку этих активов по согласованным условиям. Но сроки этих опционных соглашений, как правило, не превышали три года. Поэтому это уже не возвращение, а приход", - сообщил глава РСПП.В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что сроки действия соглашений с иностранными компаниями истекли или истекают. Желающим продлить соглашения или заключить новые придётся учитывать изменения в российском законодательстве."Они должны возвращаться так, как уходили. А уходили они через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, получали разрешение на выход", - пояснил Шохин.Издание РИА Новости напомнило, что власти России неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.Интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, владимир путин, россия 24, релоканты, бизнес, российская экономика, международные отношения
Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Россия 24, релоканты, бизнес, российская экономика, международные отношения
Сроки опционных соглашений на обратный выкуп активов иностранного бизнеса в России уже истекают, поэтому компании ждет не возвращение, а именно приход на российский рынок, такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Иностранцы, ушедшие из России, такие как Renault и Nissan, вряд ли вернутся. А если и вернутся, то вряд ли мы их примем, потому что они ушли не по-хорошему. Многие уходили и сохраняли опцион на возвращение, на покупку этих активов по согласованным условиям. Но сроки этих опционных соглашений, как правило, не превышали три года. Поэтому это уже не возвращение, а приход", - сообщил глава РСПП.
В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что сроки действия соглашений с иностранными компаниями истекли или истекают. Желающим продлить соглашения или заключить новые придётся учитывать изменения в российском законодательстве.
"Они должны возвращаться так, как уходили. А уходили они через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, получали разрешение на выход", - пояснил Шохин.
Издание РИА Новости напомнило, что власти России неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
