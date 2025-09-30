"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России - 30.09.2025 Украина.ру
"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России
"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России - 30.09.2025 Украина.ру
"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России
Свернувшие свою деятельность в России иностранные компании будут заново входить на российский рынок. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Сроки опционных соглашений на обратный выкуп активов иностранного бизнеса в России уже истекают, поэтому компании ждет не возвращение, а именно приход на российский рынок, такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин."Иностранцы, ушедшие из России, такие как Renault и Nissan, вряд ли вернутся. А если и вернутся, то вряд ли мы их примем, потому что они ушли не по-хорошему. Многие уходили и сохраняли опцион на возвращение, на покупку этих активов по согласованным условиям. Но сроки этих опционных соглашений, как правило, не превышали три года. Поэтому это уже не возвращение, а приход", - сообщил глава РСПП.В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что сроки действия соглашений с иностранными компаниями истекли или истекают. Желающим продлить соглашения или заключить новые придётся учитывать изменения в российском законодательстве."Они должны возвращаться так, как уходили. А уходили они через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, получали разрешение на выход", - пояснил Шохин.Издание РИА Новости напомнило, что власти России неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.Интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Это уже не возвращение, а приход": РСПП пояснил перспективы иностранного бизнеса в России

Свернувшие свою деятельность в России иностранные компании будут заново входить на российский рынок. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Сроки опционных соглашений на обратный выкуп активов иностранного бизнеса в России уже истекают, поэтому компании ждет не возвращение, а именно приход на российский рынок, такое мнение высказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Иностранцы, ушедшие из России, такие как Renault и Nissan, вряд ли вернутся. А если и вернутся, то вряд ли мы их примем, потому что они ушли не по-хорошему. Многие уходили и сохраняли опцион на возвращение, на покупку этих активов по согласованным условиям. Но сроки этих опционных соглашений, как правило, не превышали три года. Поэтому это уже не возвращение, а приход", - сообщил глава РСПП.
В интервью телеканалу "Россия 24" он отметил, что сроки действия соглашений с иностранными компаниями истекли или истекают. Желающим продлить соглашения или заключить новые придётся учитывать изменения в российском законодательстве.
"Они должны возвращаться так, как уходили. А уходили они через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, получали разрешение на выход", - пояснил Шохин.
Издание РИА Новости напомнило, что власти России неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Интервью на эту тему: Дмитрий Бавырин: Трамп подмораживает Америку, Европа оплачивает войну на Украине, Россия забирает своё
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияУкраинаВладимир ПутинРоссия 24релокантыбизнесроссийская экономикамеждународные отношения
 
Лента новостейМолния