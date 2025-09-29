"Пророк" неолиберлизма Харари и его двусмысленная поддержка Украины - 29.09.2025 Украина.ру
"Пророк" неолиберлизма Харари и его двусмысленная поддержка Украины
"Пророк" неолиберлизма Харари и его двусмысленная поддержка Украины
Речь идёт о статье популярного израильского писателя Юваля Ноя Харари, опубликованной в лондонской Financial Times под названием "Почему Украина выигрывает войну". "Израильский военный историк-медиевист*, а также футуролог" – автор множества толстых книжек, самой известной из которых является "Sapiens: Краткая история человечества".Казалось бы, серьёзный человек – чего он повёлся на эту ерунду? Ведь даже если не присматриваться к мимике Трампа должно быть понятно – смысл его слов ироничный: я вам предлагал договориться, вы не хотите, ну тогда продолжайте – положите миллион народу, дойдёте, ха-ха до границы, потом всё равно приползёте ко мне на коленях… Как-то так. Неужели это непонятно?Понятно, конечно, и первая реакция на слова Трампа на Западе как раз была в духе – "гыпс сымают, клиент уезжает", но потом поняли, что в создавшейся ситуации лучше не разгонять зраду, а сделать как Зеленский сделал – обрадоваться хотя бы для виду. Тем более, что ему-то и вправду радостно – помощь он получает, а в завершении войны он заинтересован примерно так же, как сесть на ежа.В этом отношении вполне логично было подключить к прославлению Украины и, косвенно, Трампа (но так, чтобы всем было понятно, что Трамп никакой славы недостоин) авторитетного в определённых кругах автора.Авторитетный "военный историк медиевист", а на практике – просто натурфилософ, понятно, парит в эмпириях и к теме отнёсся максимально безответственно. Собственно, читать статью никакой надобности нет – она на скорую руку скомпонована из штампов украинской пропаганды.Уже первая фраза говорит всё обо всём: "России не удалось достичь самой главной цели – уничтожить украинскую нацию".Надо сказать, что даже официальный нарратив украинской пропаганды, впервые озвученный Зеленским ещё 24 февраля 2022 звучит несколько более вменяемо – Россия, дескать, собиралась уничтожить украинское государство. Но не так, чтобы вот прям взять и уничтожить, а только поменять власть на "пророссийскую". "Уничтожение нации" – это уже для пропаганды, причём не типа серьёзной, а для ботов в соцсетях и явных невменяешек.Мы, впрочем, не ожидали от "военного историка" каких-то особых откровений, просто потому, что не знаем, что он писал как военный историк, но знаем, что он писал в качестве неолиберально "философа". А писания у него интересные.Если кратко, то Харари приверженец крайнего материализма во всём.Его "краткая история человечества" вызвала, как иногда пишут, "скептическое" отношение научной общественности. Там ничего чрезвычайного не написано, соль в оценочных суждения:- технический прогресс (прям начиная с аграрной революции) привёл к ухудшению жизни людей;- люди начали бесконтрольно размножаться (для открытого гея Харари эта тема болезненная);- нехорошо, когда один животные (люди) угнетают других животных (коров).По его мнению, человек представляет собой животное, которое формируется окружающей средой. Все действия человека жёстко детерминированы происхождением, окружением (природным и социальным), влиянием своей физиологии. Никакой свободы воли у человека нет.Отсюда – довольно специфическая мораль: если ты сделал гадость ближнему своему, не переживай, это был не ты – это троюродная бабушка, толстый кишечник и ретроградный Меркурий.До такой степени морального релятивизма даже большевики не дошли – на что материалисты. Они всё же полагали, что мораль и свобода воли существуют, пусть и исключительно как классовая категория.Ну а теперь подумаем – чьё это мировоззрение? Если в человеке нет божественной искры (души) и, если у человека нет морали и свободы воли, это полная противоположность христианству. Т.е. – сатанизм**. Сатанизм, разумеется, мировоззренческий, а не религиозный. Ну так многие вообще с сомнением относятся именно к религиозной версии сатанизма, поскольку вера в сатану предполагает также веру и в Бога… Человек же, сознательно вставший на сторону зла, всегда может так же сознательно передумать.Самый цимес для украинской темы тут, однако, не в этом. Приходит человек, который утверждает, что человек всегда врёт (он, впрочем, способность к вымыслу считает эволюционным преимуществом и отчасти прав) и говорит – "Украина победит". Что мы должны подумать? Что он врёт… Недаром же сатану зовут "князем лжи".Сильную поддержку организовали Зеленскому друзья из неолиберального лагеря, ничего не скажешь…* Медиевист – специалист по истории средних веков. Учитывая, что средние века в истории Израиля попросту отсутствовали, такое именование выглядит несколько иронично, хотя очевидно, что "израильский" – не сфера научных интересов, а местонахождение.** Признан в России экстремистским движением.
Заявление Дональда Трампа о способности Украины выйти на границы 1991 года было с восторгом воспринято не только на Украине, но и среди его политических противников на Западе. Либеральные СМИ рассыпаются в славословиях – даже такой (…) как Трамп смог осознать нашу историческую правоту! В ход пошла и тяжёлая артиллерия…
Речь идёт о статье популярного израильского писателя Юваля Ноя Харари, опубликованной в лондонской Financial Times под названием "Почему Украина выигрывает войну". "Израильский военный историк-медиевист*, а также футуролог" – автор множества толстых книжек, самой известной из которых является "Sapiens: Краткая история человечества".
Казалось бы, серьёзный человек – чего он повёлся на эту ерунду? Ведь даже если не присматриваться к мимике Трампа должно быть понятно – смысл его слов ироничный: я вам предлагал договориться, вы не хотите, ну тогда продолжайте – положите миллион народу, дойдёте, ха-ха до границы, потом всё равно приползёте ко мне на коленях… Как-то так. Неужели это непонятно?
Понятно, конечно, и первая реакция на слова Трампа на Западе как раз была в духе – "гыпс сымают, клиент уезжает", но потом поняли, что в создавшейся ситуации лучше не разгонять зраду, а сделать как Зеленский сделал – обрадоваться хотя бы для виду. Тем более, что ему-то и вправду радостно – помощь он получает, а в завершении войны он заинтересован примерно так же, как сесть на ежа.
В этом отношении вполне логично было подключить к прославлению Украины и, косвенно, Трампа (но так, чтобы всем было понятно, что Трамп никакой славы недостоин) авторитетного в определённых кругах автора.
Авторитетный "военный историк медиевист", а на практике – просто натурфилософ, понятно, парит в эмпириях и к теме отнёсся максимально безответственно. Собственно, читать статью никакой надобности нет – она на скорую руку скомпонована из штампов украинской пропаганды.
Уже первая фраза говорит всё обо всём: "России не удалось достичь самой главной цели – уничтожить украинскую нацию".
Надо сказать, что даже официальный нарратив украинской пропаганды, впервые озвученный Зеленским ещё 24 февраля 2022 звучит несколько более вменяемо – Россия, дескать, собиралась уничтожить украинское государство. Но не так, чтобы вот прям взять и уничтожить, а только поменять власть на "пророссийскую". "Уничтожение нации" – это уже для пропаганды, причём не типа серьёзной, а для ботов в соцсетях и явных невменяешек.
Мы, впрочем, не ожидали от "военного историка" каких-то особых откровений, просто потому, что не знаем, что он писал как военный историк, но знаем, что он писал в качестве неолиберально "философа". А писания у него интересные.
Если кратко, то Харари приверженец крайнего материализма во всём.
Его "краткая история человечества" вызвала, как иногда пишут, "скептическое" отношение научной общественности. Там ничего чрезвычайного не написано, соль в оценочных суждения:
- технический прогресс (прям начиная с аграрной революции) привёл к ухудшению жизни людей;
- люди начали бесконтрольно размножаться (для открытого гея Харари эта тема болезненная);
- нехорошо, когда один животные (люди) угнетают других животных (коров).
По его мнению, человек представляет собой животное, которое формируется окружающей средой. Все действия человека жёстко детерминированы происхождением, окружением (природным и социальным), влиянием своей физиологии. Никакой свободы воли у человека нет.
Отсюда – довольно специфическая мораль: если ты сделал гадость ближнему своему, не переживай, это был не ты – это троюродная бабушка, толстый кишечник и ретроградный Меркурий.
До такой степени морального релятивизма даже большевики не дошли – на что материалисты. Они всё же полагали, что мораль и свобода воли существуют, пусть и исключительно как классовая категория.
Ну а теперь подумаем – чьё это мировоззрение? Если в человеке нет божественной искры (души) и, если у человека нет морали и свободы воли, это полная противоположность христианству. Т.е. – сатанизм**. Сатанизм, разумеется, мировоззренческий, а не религиозный. Ну так многие вообще с сомнением относятся именно к религиозной версии сатанизма, поскольку вера в сатану предполагает также веру и в Бога… Человек же, сознательно вставший на сторону зла, всегда может так же сознательно передумать.
Самый цимес для украинской темы тут, однако, не в этом. Приходит человек, который утверждает, что человек всегда врёт (он, впрочем, способность к вымыслу считает эволюционным преимуществом и отчасти прав) и говорит – "Украина победит". Что мы должны подумать? Что он врёт… Недаром же сатану зовут "князем лжи".
Сильную поддержку организовали Зеленскому друзья из неолиберального лагеря, ничего не скажешь…
* Медиевист – специалист по истории средних веков. Учитывая, что средние века в истории Израиля попросту отсутствовали, такое именование выглядит несколько иронично, хотя очевидно, что "израильский" – не сфера научных интересов, а местонахождение.
** Признан в России экстремистским движением.
