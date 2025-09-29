https://ukraina.ru/20250929/1039230588.html

Лев Кассо: опыт укрепления патриотизма и развития образования в борьбе с либералами

115 лет назад, 29 сентября 1910 года, министром просвещения России стал бессарабский грек, экс-профессор Киевского и Харьковского университетов Лев Кассо. На его плечи легло выполнение ответственейших образовательных реформ, начатых правительством Петра Столыпина

Семья Кассо обосновалась в российской Бессарабской области в 1823 году, когда из Запрутской Молдавии туда перебрался дед будущего министра – Стефан Кассо. До переезда в Российскую империю он служил при дворе молдавских господарей. На новой родине он также сделал успешную карьеру, войдя в 1843 году в состав губернского дворянского собрания.Средства от обширных земельных владений позволяли клану Кассо давать своим отпрыскам достойное образование. Отец героя этой истории – Аристид Кассо окончил Ришельевский лицей в Одессе, служил чиновником по особым поручениям при Новороссийском и Бессарабском генерал-губернаторе. Также он избирался почётным мировым судьей в родной губернии.Лев Аристидович Кассо, родившийся 18 июня 1865 года (в этом году исполнилось 160 лет со дня его рождения), окончил школу права Сорбонны, учился на юридическом факультете Гейдельбергского университета и в Берлинском университете. После приезда в Россию преподавал гражданское право в Дерптском, Киевском и Харьковском университетах, защитил докторскую диссертацию. Затем перешел в Московский университет, где возглавил кафедру.В конце первого десятилетия нового века Кассо встал во главе Катковского лицея – привилегированного гуманитарного учебного заведения в Москве.В 1901 году ему была объявлена благодарность Министерства просвещения за участие в разработке законопроекта об авторском праве.В 1906 году под авторством Кассо вышел первый в России учебник по земельному праву. Он изучал и историю права в родной Бессарабии. Основными его работами в данной области стали: "Византийское право в Бессарабии" и "Россия на Дунае и образование Бессарабской области". Впоследствии эти труды были переведены на румынский язык.Переход на работу в министерство в ту пору был сопряжён с большим риском. На посту министра просвещения был убит один из предшественников Кассо, а сам глава кабинета Столыпин впоследствии стал жертвой террористов.Мотивацию Кассо в принятии важного карьерного решения позволяет понять его прощальная речь перед учащимися Катковского лицея:"Вы видите, Рим, такое могучее государство, как Россия. И если Рим был силен цивилизацией и своим сознанием права, то и Россия так же нуждается в молодых силах, которые проводили бы в жизнь правовое юридическое начало".Очевидно, что для известного правоведа и очень обеспеченного человека меркантильные соображения при занятии министерской должности стояли явно не на первом месте.Центральным проектом Министерства просвещения в тот момент, стало введение всеобщего начального образования в Российской империи. Законопроект об этом был разработан министерством ещё при предшественниках Кассо, но именно "бессарабскому" министру пришлось отстаивать его в Государственной думе.Проект закона состоял всего лишь из 12 статей, но они означали глобальные изменения в государстве.Предусматривалось бесплатное четырёхлетнее образование для всех жителей Российской империи, достигших восьми лет. Государство брало на себя выплату жалования учителям (при норме нагрузки в 50 учеников на одного учителя), хозяйственное обустройство школ и обеспечение казёнными учебниками.Допускалось изучение не только русского, но и родных языков национальных окраин. Кроме классического набора предметов начальной школы, планировалось изучение черчения, географии, истории России, а также рукоделия, домоводства, сельскохозяйственного производства и других предметов, исходя из местных потребностей.Законопроект предусматривал государственное финансирование не только для земских, но и для церковно-приходских школ. Последние, правда, сохраняли подчинённость Священному Синоду.Эта норма вызвала категорические возражения со стороны либеральных и социалистических фракций. Под разными предлогами они выступали за фактическое переподчинение церковно-приходских школ земствам.При всей, казалось бы, второстепенности этого вопроса он приобрел большую политическую остроту.Православная общественность и консервативные партии осознавали, что такое нововведение поставит приходские учреждения под воздействие либеральной идеологии, которая преобладала среди земцев. Кассо лично выступал на заседании Думы, где предлагал сохранить особый статус церковно-приходских школ.Накал дискуссии по этому вопросу передаёт диалог между двумя депутатами Госдумы. На заявление социал-демократа Белоусова о том, что церковно-приходская школа является "черносотенной" священник Гепецкий (избранный от Бессарабской губернии) отвечал:"Да, действительно, в этом отношении школа наша черносотенная. (…) Вера в Бога, любовь к ближнему, искренняя любовь, преданность Государю Императору и Родине – это есть та основа, без которой, по нашему мнению, не может быть русского государства".Думское большинство поддержало идею переподчинения церковных школ и законопроект был отклонён Госсоветом.Так жизненно важный для государства законопроект о всеобщем обучении детей был принесён в жертву политическим интересам левых и либеральных партий.Однако, к чести правительства, введение всеобуча продолжилось и происходило в рамках оперативной деятельности министерства просвещения. Средства "на нужды начального образования сверх сумм, ассигнуемых в настоящее время" стали ежегодно закладываться в госбюджет.В 1909 году государственные расходы на финансирование начальных школ увеличились на 6 млн рублей, в 1910 году (когда Кассо стал министром) ещё на 10 млн, в 1911 – на 7, в 1912 – на 8, в 1913 – на 10 млн. Для системы образования это были астрономические суммы, каждая из которых превышала расходы ведомства за всю историю его существования в XIX — начале ХХ веков.Данные ассигнования распределялись министерством просвещения в виде субсидий между губернскими земствами. Последние предоставляли в министерство проекты школьной сети и финансовые планы их наполнения на определенный срок. При этом финансирование создаваемых таким образом школ происходило исходя из параметров вышеупомянутого законопроекта. Обеспечение же приходских школ осуществлялось по отдельной смете.Таким образом, во время министерства Кассо Российская империя шла по пути фактического введения всеобщего начального образования. Происходил взрывной рост числа школ. К концу 1913 года их число достигло 123,7 тыс. при общей потребности в 265 тыс.В это время были изданы подробные программы для средних учебных заведений (что вызвало обвинения со стороны либералов в ущемлении педагогической свободы), упорядочена деятельность родительских комитетов.Куда более острые баталии разворачивались в сфере высшей школы.Перед Кассо стояла задача снизить степень политизации российских университетов. Причем протестная активность студентов стимулировались леволиберальной профессурой и даже администрациями ряда вузов.В декабре 1910 года Кассо поддержал проведение совещания профессоров провинциальных вузов, отличавшихся консервативностью. Его организатором стал доктор международного права, профессор Новороссийского университета (Одесса) Пётр Казанский.Мероприятие проходило под вполне естественным для наших дней лозунгом "Университет для науки". Именно он и стал своеобразным девизом министерства просвещения на ближайшие годы.В начале 1911 году были изданы циркуляры, запрещавшие студенческие собрания (кроме научных кружков) и возлагавшие ответственность за порядок в вузах на университетскую администрацию.Столичные профессорские коллегии восприняли это как ущемление университетской автономии. Началась студенческая забастовка, в знак протеста подали в отставку 130 профессоров Московского университета. Министр, ко всеобщему удивлению, отставку принял. Одновременно из вузов были исключены несколько сотен студентов, причастных к беспорядкам. Впоследствии этот случай закрепился в историографии под термином "Дело Кассо".Ещё одним резонансным действием министра стала его инициатива по подготовке молодёжи за границей. Предполагалось отправлять её для подготовки к профессуре в Германию и Францию, где для этого устраивались специальные отделения. Подготовленные таким образом профессора впоследствии должны были занять свободные кафедры в российских университетах.Выдвигая данную идею, Кассо преследовал две цели.Во-первых, он старался модернизировать отечественную науку, которая по ряду направлений уступала в своём развитии западным научным центрам.Во-вторых, такая практика была призвана ослабить влияние на молодых ученых столичных профессорских корпораций, где преобладали леволиберальные взгляды.В январе 1912 года, уже после гибели Столыпина, законопроект о подготовке "профессорских кадров" за границей был утверждён императором. Он вызвал острую критику со стороны либеральной общественности.Не менее острую критику вызывало решение министерства удалять из столичных университетов политически ангажированных профессоров и приглашать занимать кафедры их более лояльных коллег из провинции. Острословы удостоили за это региональные вузы эпитетом "дисциплинарные батальоны по отношению к столичным университетам".После убийства Столыпина Кассо был переназначен на свою должность, а в 1913 году в Петербурге заговорили о возможном назначении "бессарабца" на должность председателя Совета министров России. Слух этот был ложным, но отражал высокий авторитет Кассо в консервативных кругах.Министр застал начало Первой мировой войны в Германии. Накануне официального объявления войны супружеская чета Кассо подверглась нападению толпы на берлинском вокзале. Вызвавший ярость немцев российский министр был избит до полусмерти. Он скончался 9 декабря 1914 года.Его тело нашло упокоение в родовом бессарабском имении Чутулешты, в парке у церковной стены. Памятник на своей могиле он просил не ставить, а завещал положить на нее лишь небольшую плиту с простой надписью "Доктор Кассо".

