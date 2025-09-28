https://ukraina.ru/20250928/verkhovnyy-vozhd-politicheskiy-trup-vozvraschaetsya-v-bolshuyu-mirovuyu-politiku-1069298791.html

"Верховный вождь". Политический труп возвращается в большую мировую политику

"Верховный вождь". Политический труп возвращается в большую мировую политику - 28.09.2025 Украина.ру

"Верховный вождь". Политический труп возвращается в большую мировую политику

Мировые медиа всколыхнула неожиданная новость, которая выглядит безумной даже по нынешним временам, когда в большой политике торжествует ничем не прикрытое лицемерие.

2025-09-28T11:42

2025-09-28T11:42

2025-09-28T11:42

эксклюзив

великобритания

сша

вашингтон

маргарет тэтчер

джаред кушнер

джекован браун

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101860/41/1018604148_0:0:2738:1541_1920x0_80_0_0_3e5978d804aa5f471024269a76dec6f6.jpg

Как сообщает журнал Economist, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить новообразованную структуру под названием "Международная переходная администрация Газы", которую собираются сформировать на Западе для управления разрушенным эсклавом палестинского государства.По данным британского издания, кандидатуру Блэра поддерживает зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, известный своими тесными контактами с израильским руководством. Кроме того, бывший премьер пользуется поддержкой европейского истеблишмента и военного командования НАТО, которые хотели бы сделать его чем-то вроде своего ближневосточного губернатора, подотчетного только Вашингтону, Лондону и Брюсселю.Мнение проживающих в блокадном секторе палестинцев никого не интересует, хотя их реакция на подобное назначение обещает быть достаточно предсказуемой. Отставной английский политик является для представителей арабского мира одиозной фигурой с репутацией военного преступника. Потому что Тони Блэр несет ответственность за организацию военных агрессий на Ближнем Востоке, и активно поддерживал Израиль в противостоянии с населением Палестины.Тони Блэр пришел к власти в 1997 году. Это случилось после того как Великобритания в течение восемнадцати лет находилась под управлением консерваторов – Маргарет Тэтчер и ее преемника Джона Мейджора, которые закрывали шахты, больницы, поликлиники, разогнали профсоюзы, выбросили на улицу сотни тысяч рабочих, и даже забрали у школьников бесплатное молоко.Британцы проголосовали за лейбористов в надежде на то, что они избавят страну от ненавистного наследия тэтчеризма. Фигура Тэтчер была настолько непопулярной, что ее смерть впоследствии отмечали народными гуляниями, что считается единственным подобным случаем в современной истории. Потому что внутренняя политика Маргарет целиком и полностью сводилась к обогащению богачей за счет бедняков.Однако никаких изменений к лучшему не произошло. Принято считать, что накануне выборов британские банкиры и генералы провели неформальную встречу с лидерами Лейбористской партии – Блэром и его ближайшим соратником Гордоном Брауном, чтобы объяснить им правила игры в большой политике Соединенного Королевства.Перед лейбористскими боссами поставили два ключевых условия. Во-первых, они должны были продолжать антисоциальный курс консерваторов, направленный на приватизацию государственного сектора и сокращение бюджетных расходов. А, во-вторых, Блэра и Брауна обязали отказаться от антивоенной повестки, которая была популярна среди лейбористов в восьмидесятые, когда Великобританию сотрясали митинги за ядерное разоружение и разрядку в отношениях с Советским Союзом.Получив пост премьера, Тони Блэр не стал заниматься пересмотром результатов тэтчеровской приватизации – несмотря на то, что лейбористы обещали избирателям вернуть под контроль государства проданные в частные руки железные дороги и остановить разрушение системы доступного государственного здравоохранения. Больше того, Лейбористская партия приступила к коммерциализации образования, что существенно усилило процессы социального расслоения внутри британского общества.Премьер Блэр не стал возвращать отмененные при Тэтчер льготы и пособия для малоимущих – удостоившись за это похвалы от самой Маргарет. Но зато он сразу стал фигурантом коррупционных скандалов, включая обвинения в торговле парламентскими креслами. Блэр славился богатством и непрозрачностью финансовых доходов своей семьи, которые оцениваются в сотни миллионов фунтов стерлингов. А несколько лет назад его имя всплыло в так называемом "Архиве Пандоры", где публиковались данные владельцев тайных офшорных счетов.Популярность лейбористского премьер-министра быстро упала, и тогда он начал делать то, что всегда делают в таких случаях британские политики – втянул свою страну в кровавые войны.Благодаря Тони Блэру Великобритания приняла участие в нападении на Югославию – причем британский лидер настаивал на необходимости проведения наземной операции против сербов, обещая послать на Балканы пятьдесят тысяч солдат. Хотя против наземной кампании выступал даже президент США Билл Клинтон, который решил ограничиться бомбардировками сербских городов и поселков.После этого Блэр направил британские войска в Сьерра-Леоне, чтобы сохранить контроль над алмазными месторождениями этого африканского государства. Британские десантники воевали в гражданском конфликте на стороне прозападных марионеток, которые, в благодарность за это, присвоили Тони почетное звание "верховного вождя". А этот титул вызывал в Великобритании волну язвительной критики и насмешек.Британский премьер активно поддерживал американское вторжение в Афганистан, а затем одобрил оккупацию разрушенного войсками НАТО Ирака. Его роль в ближневосточной агрессии была настолько значительной, что видные общественные деятели, включая нобелевских лауреатов Гарольда Пинтера и Десмонда Туту, потребовали судить Блэра за тяжкие военные преступления, совершенные британскими войсками по приказу его правительства.Международная комиссия по расследованию военных преступлений во главе с бывшим премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом единогласно признала Тони Блэра виновным, а иракский политический деятель Абдулвахид аль-Раббат подал иск в Высокий суд Лондона, требуя наказать лейбористского лидера за его роль в преступном нападении на свою несчастную родину. Накануне своей отставки Блэр боялся показываться на публике, потому что возмущенные британские демонстранты закидывали его ботинками и огрызками, скандируя слово "убийца!".Лидер лейбористов длительное время входил в парламентскую лоббисткую группу произраильских депутатов. Он оказывал содействие антипалестинским кампаниям Тель-Авива и отказался осудить военное нападение Израиля на Ливан. Попытка назначить такого человека на пост наместника Газы шокировала даже самих британцев, которые образно сравнили эту инициативу с попыткой назначить волка пастухом овечьего стада.Но все объясняется просто. Как сообщает газета Times, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне, Тони Блэр и Джаред Кушнер представили президенту США "план восстановления сектора Газа", который предусматривает "временное переселение" проживающих на его территории палестинцев.А это значит, что отставного "верховного вождя" хотят нанять для совершения новых преступлений против человечности, в которых он так преуспевал в далекие девяностые годы.

великобритания

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Леонид Николенко

Леонид Николенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Леонид Николенко

эксклюзив, великобритания, сша, вашингтон, маргарет тэтчер, джаред кушнер, джекован браун, нато