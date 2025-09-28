https://ukraina.ru/20250928/budet-li-yars-probivat-zolotoy-kupol-i-kakuyu-ugrozu-ot-ukrainy-rossiya-poka-ne-snyala--stefanovich-1069294843.html

Будет ли "Ярс" пробивать "Золотой купол" и какую угрозу от Украины Россия пока не сняла — Стефанович

Будет ли "Ярс" пробивать "Золотой купол" и какую угрозу от Украины Россия пока не сняла — Стефанович - 28.09.2025 Украина.ру

Будет ли "Ярс" пробивать "Золотой купол" и какую угрозу от Украины Россия пока не сняла — Стефанович

28.09.2025

Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру прокомментировал диалог о продлении договорённостей по СНВ-3 между Россией и США, а также рассказал о рисках применения тактического ядерного оружия со стороны европейских стран:00:30 – О продлении СНВ-3, модернизации систем и необходимости сокращения ядерных вооружений;08:10 – Наращивание ядерного арсенала Китаем и ядерные риски со стороны Европы;13:19 – Вероятность совместных стратегических учений России и Северной Кореи; 14:54 – Угроза бесконтрольного применения ядерного оружия; 15:45 – Распределение ТЯО между Россией и Белоруссией и риски локализации ТЯО в Калининграде и на белорусских территориях; 19:08 – Цели применения тактического ядерного оружия и варианты его "гуманного" применения; 21:37 – Украинские разработки ТЯО; 23:18 – Сравнение ТЯО с конвенциональным оружием; 24:51 – На какой стадии сдерживания и эскалации сегодня находится мир?Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

2025

Новости

