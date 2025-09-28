Будет ли "Ярс" пробивать "Золотой купол" и какую угрозу от Украины Россия пока не сняла — Стефанович
Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович в эфире Украина.ру прокомментировал диалог о продлении договорённостей по СНВ-3 между Россией и США, а также рассказал о рисках применения тактического ядерного оружия со стороны европейских стран:
00:30 – О продлении СНВ-3, модернизации систем и необходимости сокращения ядерных вооружений;
08:10 – Наращивание ядерного арсенала Китаем и ядерные риски со стороны Европы;
13:19 – Вероятность совместных стратегических учений России и Северной Кореи;
14:54 – Угроза бесконтрольного применения ядерного оружия;
15:45 – Распределение ТЯО между Россией и Белоруссией и риски локализации ТЯО в Калининграде и на белорусских территориях;
19:08 – Цели применения тактического ядерного оружия и варианты его "гуманного" применения;
21:37 – Украинские разработки ТЯО;
23:18 – Сравнение ТЯО с конвенциональным оружием;
24:51 – На какой стадии сдерживания и эскалации сегодня находится мир?
