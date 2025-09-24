https://ukraina.ru/20250924/ubiystvo-charli-kirka-mozhet-stat-shagom-dlya-grazhdanskogo-konflikta-v-ssha--drobnitskiy-1069051820.html
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий - 24.09.2025 Украина.ру
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
Реакция на убийство известного американского консервативного блогера, соратника американского президента Чарли Кирка показала отсутствие "единой Америки", а дальнейшее развитие событий зависит от результатов расследования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-09-24T05:05
2025-09-24T05:05
2025-09-24T05:05
новости
сша
америка
дональд трамп
чарли кирк
дмитрий дробницкий
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068564794_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_bd097e528e0010f3c2df59454b27e23a.jpg
Он заявил, что если власти ограничатся версией об "одиночке" и не покажут заговор с политическими последствиями, это может спровоцировать неконтролируемый гнев среди сторонников президента США Дональда Трампа и усугубить гражданское противостояние.Эксперт отметил, что после убийства Кирка оптимистичные настроения среди республиканцев резко упали. По его словам, от администрации Трампа избиратели ждут не только "крутых слов", но и "крутых действий", а способность властей наказать виновных станет ключевым тестом.Политолог подчеркнул, что ситуация пока не является "зажжённой спичкой в бочке с порохом", но находится в крайне напряженном состоянии. Он напомнил о заявлениях видных республиканцев, называющих Демократическую партию экстремистской организацией."Сейчас все это не зажжённая спичка в бочке с порохом, но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных, потому что сказано уже много и о том, что Сорос должен сидеть, и что это действия, направленные на разжигания ненависти к консерваторам и христианам в США", — пояснил американист.Дробницкий резюмировал, что Трампу необходимо добиться максимальных политических последствий по делу об убийстве, чтобы избежать эскалации внутреннего конфликта."Не знаю, понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Чарли Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет", — резюмировал Дробницкий.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250922/tramp-nenavidel-vdova-proschala-karlson-zheval-khumus-kak-proshla-panikhida-po-charli-kirku-1069015187.html
сша
америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068564794_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65734133db18f1e404fe402e810a022c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, америка, дональд трамп, чарли кирк, дмитрий дробницкий, украина.ру
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
Реакция на убийство известного американского консервативного блогера, соратника американского президента Чарли Кирка показала отсутствие "единой Америки", а дальнейшее развитие событий зависит от результатов расследования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он заявил, что если власти ограничатся версией об "одиночке" и не покажут заговор с политическими последствиями, это может спровоцировать неконтролируемый гнев среди сторонников президента США Дональда Трампа и усугубить гражданское противостояние.
Эксперт отметил, что после убийства Кирка оптимистичные настроения среди республиканцев резко упали. По его словам, от администрации Трампа избиратели ждут не только "крутых слов", но и "крутых действий", а способность властей наказать виновных станет ключевым тестом.
"Если по поводу убийства Кирка будет сделан вывод, что стрелял одиночка, лишь социальные сети вели себя неправильно, все расходимся, будем помнить Чарли, до свидания, это будет раздражающим фактором для тех, кто голосовал за Трампа, кто ждал не только крутых слов, но и крутых действий", — заявил Дробницкий.
Политолог подчеркнул, что ситуация пока не является "зажжённой спичкой в бочке с порохом", но находится в крайне напряженном состоянии. Он напомнил о заявлениях видных республиканцев, называющих Демократическую партию экстремистской организацией.
"Сейчас все это не зажжённая спичка в бочке с порохом, но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных, потому что сказано уже много и о том, что Сорос должен сидеть, и что это действия, направленные на разжигания ненависти к консерваторам и христианам в США", — пояснил американист.
Дробницкий резюмировал, что Трампу необходимо добиться максимальных политических последствий по делу об убийстве, чтобы избежать эскалации внутреннего конфликта.
"Не знаю, понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Чарли Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет", — резюмировал Дробницкий.