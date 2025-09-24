Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий - 24.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250924/ubiystvo-charli-kirka-mozhet-stat-shagom-dlya-grazhdanskogo-konflikta-v-ssha--drobnitskiy-1069051820.html
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий - 24.09.2025 Украина.ру
Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
Реакция на убийство известного американского консервативного блогера, соратника американского президента Чарли Кирка показала отсутствие "единой Америки", а дальнейшее развитие событий зависит от результатов расследования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-09-24T05:05
2025-09-24T05:05
новости
сша
америка
дональд трамп
чарли кирк
дмитрий дробницкий
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068564794_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_bd097e528e0010f3c2df59454b27e23a.jpg
Он заявил, что если власти ограничатся версией об "одиночке" и не покажут заговор с политическими последствиями, это может спровоцировать неконтролируемый гнев среди сторонников президента США Дональда Трампа и усугубить гражданское противостояние.Эксперт отметил, что после убийства Кирка оптимистичные настроения среди республиканцев резко упали. По его словам, от администрации Трампа избиратели ждут не только "крутых слов", но и "крутых действий", а способность властей наказать виновных станет ключевым тестом.Политолог подчеркнул, что ситуация пока не является "зажжённой спичкой в бочке с порохом", но находится в крайне напряженном состоянии. Он напомнил о заявлениях видных республиканцев, называющих Демократическую партию экстремистской организацией."Сейчас все это не зажжённая спичка в бочке с порохом, но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных, потому что сказано уже много и о том, что Сорос должен сидеть, и что это действия, направленные на разжигания ненависти к консерваторам и христианам в США", — пояснил американист.Дробницкий резюмировал, что Трампу необходимо добиться максимальных политических последствий по делу об убийстве, чтобы избежать эскалации внутреннего конфликта."Не знаю, понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Чарли Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет", — резюмировал Дробницкий.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250922/tramp-nenavidel-vdova-proschala-karlson-zheval-khumus-kak-proshla-panikhida-po-charli-kirku-1069015187.html
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068564794_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65734133db18f1e404fe402e810a022c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, америка, дональд трамп, чарли кирк, дмитрий дробницкий, украина.ру
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, Чарли Кирк, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру

Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий

05:05 24.09.2025
 
© AP / Lindsey Wasson
- РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP / Lindsey Wasson
Читать в
ДзенTelegram
Реакция на убийство известного американского консервативного блогера, соратника американского президента Чарли Кирка показала отсутствие "единой Америки", а дальнейшее развитие событий зависит от результатов расследования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он заявил, что если власти ограничатся версией об "одиночке" и не покажут заговор с политическими последствиями, это может спровоцировать неконтролируемый гнев среди сторонников президента США Дональда Трампа и усугубить гражданское противостояние.
Эксперт отметил, что после убийства Кирка оптимистичные настроения среди республиканцев резко упали. По его словам, от администрации Трампа избиратели ждут не только "крутых слов", но и "крутых действий", а способность властей наказать виновных станет ключевым тестом.
"Если по поводу убийства Кирка будет сделан вывод, что стрелял одиночка, лишь социальные сети вели себя неправильно, все расходимся, будем помнить Чарли, до свидания, это будет раздражающим фактором для тех, кто голосовал за Трампа, кто ждал не только крутых слов, но и крутых действий", — заявил Дробницкий.
Политолог подчеркнул, что ситуация пока не является "зажжённой спичкой в бочке с порохом", но находится в крайне напряженном состоянии. Он напомнил о заявлениях видных республиканцев, называющих Демократическую партию экстремистской организацией.
"Сейчас все это не зажжённая спичка в бочке с порохом, но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных, потому что сказано уже много и о том, что Сорос должен сидеть, и что это действия, направленные на разжигания ненависти к консерваторам и христианам в США", — пояснил американист.
Дробницкий резюмировал, что Трампу необходимо добиться максимальных политических последствий по делу об убийстве, чтобы избежать эскалации внутреннего конфликта.
"Не знаю, понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Чарли Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет", — резюмировал Дробницкий.
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
22 сентября, 16:22
Трамп ненавидел, вдова прощала, Карлсон "жевал хумус": как прошла панихида по Чарли КиркуВ ночь на 22 сентября по московскому времени в присутствии порядка 70 тыс. человек на арене State Farm в Аризоне состоялась панихида по убитому консервативному активисту Чарли Кирку. На мероприятие собрался весь республиканский бомонд во главе с президентом США Дональдом Трампом
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШААмерикаДональд ТрампЧарли КиркДмитрий ДробницкийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:05Борьба за "малое небо" на Украине свелась к войне ноу-хау, заявил Звинчук
05:55Звинчук объяснил, почему ВС РФ три года не могли зачистить Серебрянское лесничество
05:50Эдикас Ягелавичус: Не хочу, чтобы в Литву пришла война
05:35Бавырин: В Китае признают дорогое жилье и кризис "детей-паразитов"
05:18Трамп поощряет Европу
05:05Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий
04:45Руководитель "Рыбаря" объяснил, откуда появляются спекуляции, что Купянск вот-вот падет
04:35Экономика Украины и война: откровения от Шевченко, бюджетные беды и новый стекольный завод
04:35​​Звинчук: Наступление ВС РФ похоже на склеивание картинки из мелких кусочков
04:30Эксперт рассказал, что станет катализатором нарастания гражданского конфликта в США
04:22Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:15Американист ответил, ждать ли в США отстрела лидеров воук-повестки после убийства Кирка
04:10Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни
04:04Силы ПВО за два часа сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ и Чёрным морем
04:00"Не зажженная спичка в бочке с порохом": Дробницкий о расследовании убийства Кирка
03:54"Дали месяц на победу над Россией". Что говорят на Украине о новых гастролях Зеленского в США
03:52Два жителя получили ранения при атаке БПЛА в Ростовской области
03:31Белгород вновь атакован: ранение в результате атаки беспилотника ВСУ получил ещё один мирный житель
03:07Сводка опасности атак БПЛА по регионам России на 3:00
02:12Меланья Трамп позволила жене Зеленского только "поздороваться" с ней
Лента новостейМолния