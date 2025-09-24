https://ukraina.ru/20250924/ubiystvo-charli-kirka-mozhet-stat-shagom-dlya-grazhdanskogo-konflikta-v-ssha--drobnitskiy-1069051820.html

Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий

Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий - 24.09.2025 Украина.ру

Убийство Чарли Кирка может стать шагом для гражданского конфликта в США — Дробницкий

Реакция на убийство известного американского консервативного блогера, соратника американского президента Чарли Кирка показала отсутствие "единой Америки", а дальнейшее развитие событий зависит от результатов расследования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-09-24T05:05

2025-09-24T05:05

2025-09-24T05:05

новости

сша

америка

дональд трамп

чарли кирк

дмитрий дробницкий

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068564794_0:304:3072:2032_1920x0_80_0_0_bd097e528e0010f3c2df59454b27e23a.jpg

Он заявил, что если власти ограничатся версией об "одиночке" и не покажут заговор с политическими последствиями, это может спровоцировать неконтролируемый гнев среди сторонников президента США Дональда Трампа и усугубить гражданское противостояние.Эксперт отметил, что после убийства Кирка оптимистичные настроения среди республиканцев резко упали. По его словам, от администрации Трампа избиратели ждут не только "крутых слов", но и "крутых действий", а способность властей наказать виновных станет ключевым тестом.Политолог подчеркнул, что ситуация пока не является "зажжённой спичкой в бочке с порохом", но находится в крайне напряженном состоянии. Он напомнил о заявлениях видных республиканцев, называющих Демократическую партию экстремистской организацией."Сейчас все это не зажжённая спичка в бочке с порохом, но все зависит от того, смогут ли показать заговор и наказать виновных, потому что сказано уже много и о том, что Сорос должен сидеть, и что это действия, направленные на разжигания ненависти к консерваторам и христианам в США", — пояснил американист.Дробницкий резюмировал, что Трампу необходимо добиться максимальных политических последствий по делу об убийстве, чтобы избежать эскалации внутреннего конфликта."Не знаю, понимает это Трамп или нет, результаты расследования убийства Чарли Кирка должны иметь максимальные политические последствия. В противном случае это будет иметь очень плохие последствия как для президентства Трампа, так и для социальной стабильности в США. Реакция на убийство Кирка уже показала, что никакой единой Америки нет", — резюмировал Дробницкий.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250922/tramp-nenavidel-vdova-proschala-karlson-zheval-khumus-kak-proshla-panikhida-po-charli-kirku-1069015187.html

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, дональд трамп, чарли кирк, дмитрий дробницкий, украина.ру