Создание спецназа на южной границе Белоруссии не связано с Украиной — Тиханский - 19.09.2025
Создание спецназа на южной границе Белоруссии не связано с Украиной — Тиханский
Слухи о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами" являются пропагандой. Речь идет о формировании новой тяжелой бригады для прикрытия ранее незащищенного южного направления
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.Эксперт пояснил, что после 2014 года на южном направлении, на границе с Украиной, стали фиксироваться случаи деятельности диверсионно-разведывательных групп, создания схронов и закладок со взрывчаткой. С началом СВО проблема обострилась, в то время как эта граница, особенно в районе Чернобыля, практически не была прикрыта."Было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций. То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет. Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу РБ", — заявил Тиханский.Аналитик подчеркнул, что новая бригада будет иметь усиленное оснащение."Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой и своей артиллерией. И в том, что там будет батальон операторов БПЛА – я не сомневаюсь", — резюмировал полковник запаса.Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
новости, белоруссия, украина, нато, спецназ
Новости, Белоруссия, Украина, НАТО, спецназ

Создание спецназа на южной границе Белоруссии не связано с Украиной — Тиханский

06:05 19.09.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Слухи о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами" являются пропагандой. Речь идет о формировании новой тяжелой бригады для прикрытия ранее незащищенного южного направления
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский.
Эксперт пояснил, что после 2014 года на южном направлении, на границе с Украиной, стали фиксироваться случаи деятельности диверсионно-разведывательных групп, создания схронов и закладок со взрывчаткой. С началом СВО проблема обострилась, в то время как эта граница, особенно в районе Чернобыля, практически не была прикрыта.
"Было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций. То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет. Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу РБ", — заявил Тиханский.
Аналитик подчеркнул, что новая бригада будет иметь усиленное оснащение.
"Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой и своей артиллерией. И в том, что там будет батальон операторов БПЛА – я не сомневаюсь", — резюмировал полковник запаса.
- РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Полный текст интервью Александра Тиханского: Если НАТО полезет на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят по всей Европе читайте на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния