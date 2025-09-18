https://ukraina.ru/20250918/glavnyy-porokhovoy-zaryad-ekspert-rasskazal-gde-mozhet-nachatsya-globalnaya-voyna-1068739056.html
Главный пороховой заряд: эксперт рассказал, где может начаться глобальная война
Если мировая война начнется, то произойдет это не на Ближнем Востоке, а в Тайваньском проливе. Об этом рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец
2025-09-18T04:30
новости
китай
сша
ближний восток
война
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:305:832:773_1920x0_80_0_0_9ea15001a1f83cb354f47ab13ada5aaa.jpg
На Ближнем Востоке всегда будет полувоенный хаос с участием прокси-сил. Там так было всегда и будет в ближайшие столетия, отметил эксперт. "Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи. Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", - сказал Волынец.По его словам, весь раздрай вокруг Дональда Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана.Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068147462_0:227:832:851_1920x0_80_0_0_93fe2f6746e2318c9bd692ca7b6a2e3a.jpg
На Ближнем Востоке всегда будет полувоенный хаос с участием прокси-сил. Там так было всегда и будет в ближайшие столетия, отметил эксперт.
"Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи. Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", - сказал Волынец.
По его словам, весь раздрай вокруг Дональда Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана.
Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.