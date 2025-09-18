Главный пороховой заряд: эксперт рассказал, где может начаться глобальная война - 18.09.2025 Украина.ру
Главный пороховой заряд: эксперт рассказал, где может начаться глобальная война
Главный пороховой заряд: эксперт рассказал, где может начаться глобальная война - 18.09.2025 Украина.ру
Главный пороховой заряд: эксперт рассказал, где может начаться глобальная война
Если мировая война начнется, то произойдет это не на Ближнем Востоке, а в Тайваньском проливе. Об этом рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец
На Ближнем Востоке всегда будет полувоенный хаос с участием прокси-сил. Там так было всегда и будет в ближайшие столетия, отметил эксперт. "Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи. Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", - сказал Волынец.По его словам, весь раздрай вокруг Дональда Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана.
Главный пороховой заряд: эксперт рассказал, где может начаться глобальная война

04:30 18.09.2025
 
© ФотоСгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото
Если мировая война начнется, то произойдет это не на Ближнем Востоке, а в Тайваньском проливе. Об этом рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец
На Ближнем Востоке всегда будет полувоенный хаос с участием прокси-сил. Там так было всегда и будет в ближайшие столетия, отметил эксперт.
"Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи. Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", - сказал Волынец.
По его словам, весь раздрай вокруг Дональда Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана.
Полный текст интервью Алексея Волынца - на сайте Украина.ру.
