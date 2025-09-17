Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец - 17.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250917/yadro-protivnikov-zapada-sformirovalos-vokrug-rossii-kitaya-i-kndr--volynets-1068748313.html
Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец - 17.09.2025 Украина.ру
Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
Лагерь противников западного глобализма окончательно оформился в текущих условиях, хотя вряд ли примет форму единого договора. Его ядро составляют Китай, Россия и КНДР, к которым присоединяются сочувствующие страны от Индии до Бразилии. При этом глубины противоречий позволяют предполагать любые формы конфронтации
2025-09-17T06:35
2025-09-17T06:35
новости
китай
сша
россия
дональд трамп
вмф
кндр
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068083752_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_f1d946264ca1c8b246c8e33c6172cd02.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский журналист, публицист, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая" Алексей Волынец.Отвечая на вопрос о самом взрывоопасном регионе планеты, эксперт назвал Ближний Восток зоной "вспышкопускательства", где будет сохраняться полувоенный хаос с участием прокси-сил, но который не станет детонатором мировой войны.Волынец указал на другую, гораздо более опасную точку."Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи", — заявил аналитик.По его словам, установление контроля Китая над этими морскими путями кардинально меняет баланс сил."Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", — пояснил Волынец.Публицист также связал внутренний политический разлад в США с утратой страной позиций мировой промышленной державы."Весь раздрай вокруг Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана", — резюмировал Алексей Волынец.Полный текст интервью ​​Алексея Волынца: Россия может воевать еще долго, но обществу нужна милитаризация перед будущими войнами читайте на сайте Украина.ру
китай
сша
россия
кндр
новости, китай, сша, россия, дональд трамп, вмф, кндр
Новости, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, ВМФ, КНДР

Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец

06:35 17.09.2025
 
Лагерь противников западного глобализма окончательно оформился в текущих условиях, хотя вряд ли примет форму единого договора. Его ядро составляют Китай, Россия и КНДР, к которым присоединяются сочувствующие страны от Индии до Бразилии. При этом глубины противоречий позволяют предполагать любые формы конфронтации
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский журналист, публицист, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая" Алексей Волынец.
Отвечая на вопрос о самом взрывоопасном регионе планеты, эксперт назвал Ближний Восток зоной "вспышкопускательства", где будет сохраняться полувоенный хаос с участием прокси-сил, но который не станет детонатором мировой войны.
Волынец указал на другую, гораздо более опасную точку.
"Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи", — заявил аналитик.
По его словам, установление контроля Китая над этими морскими путями кардинально меняет баланс сил.
"Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", — пояснил Волынец.
Публицист также связал внутренний политический разлад в США с утратой страной позиций мировой промышленной державы.
"Весь раздрай вокруг Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана", — резюмировал Алексей Волынец.
9 сентября, 05:00
Компромисс России и Китая по разделению влияния: Ищенко раскрыл "тайну" создания ШОС
Полный текст интервью ​​Алексея Волынца: Россия может воевать еще долго, но обществу нужна милитаризация перед будущими войнами читайте на сайте Украина.ру
