Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец

Лагерь противников западного глобализма окончательно оформился в текущих условиях, хотя вряд ли примет форму единого договора. Его ядро составляют Китай, Россия и КНДР, к которым присоединяются сочувствующие страны от Индии до Бразилии. При этом глубины противоречий позволяют предполагать любые формы конфронтации

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068083752_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_f1d946264ca1c8b246c8e33c6172cd02.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский журналист, публицист, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая" Алексей Волынец.Отвечая на вопрос о самом взрывоопасном регионе планеты, эксперт назвал Ближний Восток зоной "вспышкопускательства", где будет сохраняться полувоенный хаос с участием прокси-сил, но который не станет детонатором мировой войны.Волынец указал на другую, гораздо более опасную точку."Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи", — заявил аналитик.По его словам, установление контроля Китая над этими морскими путями кардинально меняет баланс сил."Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале", — пояснил Волынец.Публицист также связал внутренний политический разлад в США с утратой страной позиций мировой промышленной державы."Весь раздрай вокруг Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана", — резюмировал Алексей Волынец.Полный текст интервью ​​Алексея Волынца: Россия может воевать еще долго, но обществу нужна милитаризация перед будущими войнами читайте на сайте Украина.ру

