Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе

Белоруссия не создает отдельный вид спецназа для борьбы с украинскими ДРГ, речь идет лишь о защите южной границы страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский

Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами". По словам Тиханского, такая "новость" была взята из "украинской пропаганды". "Дело в том, что мы прикрывали все западное направление (граница с Польшей и Прибалтикой), а на южном направлении (граница с Украиной) было пусто. При этом после 2014 года уже начались сложности, поскольку украинцы стали использовать ДРГ на территории РБ, создавать схроны и закладки со взрывчаткой. С началом СВО это проявилось еще острее. И поскольку южная граница не была прикрыта ничем, кроме застав (в районе Чернобыля вообще ничего не было), было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций", - рассказал эксперт. То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет, отметил он. Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу Белоруссии. Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой, своей артиллерией и батальоном операторов БПЛА, полагает Тиханский.Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.

новости, белоруссия, украина, сво, спецназ