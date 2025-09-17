Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе - 17.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250917/ekspert-razvenchal-mif-ukrainskoy-propagandy-o-belorusskom-spetsnaze-1068733099.html
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе - 17.09.2025 Украина.ру
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе
Белоруссия не создает отдельный вид спецназа для борьбы с украинскими ДРГ, речь идет лишь о защите южной границы страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
2025-09-17T05:00
2025-09-17T06:35
новости
белоруссия
украина
сво
спецназ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046835121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5814dd102cd9a0cd3d59690fb066f131.jpg
Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами". По словам Тиханского, такая "новость" была взята из "украинской пропаганды". "Дело в том, что мы прикрывали все западное направление (граница с Польшей и Прибалтикой), а на южном направлении (граница с Украиной) было пусто. При этом после 2014 года уже начались сложности, поскольку украинцы стали использовать ДРГ на территории РБ, создавать схроны и закладки со взрывчаткой. С началом СВО это проявилось еще острее. И поскольку южная граница не была прикрыта ничем, кроме застав (в районе Чернобыля вообще ничего не было), было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций", - рассказал эксперт. То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет, отметил он. Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу Белоруссии. Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой, своей артиллерией и батальоном операторов БПЛА, полагает Тиханский.Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046835121_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_fe111d926adea2b8ca8ecffeaaeec117.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина, сво, спецназ
Новости, Белоруссия, Украина, СВО, спецназ

Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе

05:00 17.09.2025 (обновлено: 06:35 17.09.2025)
 
© gpk.gov.by
© gpk.gov.by
Читать в
ДзенTelegram
Белоруссия не создает отдельный вид спецназа для борьбы с украинскими ДРГ, речь идет лишь о защите южной границы страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами". По словам Тиханского, такая "новость" была взята из "украинской пропаганды".
"Дело в том, что мы прикрывали все западное направление (граница с Польшей и Прибалтикой), а на южном направлении (граница с Украиной) было пусто. При этом после 2014 года уже начались сложности, поскольку украинцы стали использовать ДРГ на территории РБ, создавать схроны и закладки со взрывчаткой. С началом СВО это проявилось еще острее. И поскольку южная граница не была прикрыта ничем, кроме застав (в районе Чернобыля вообще ничего не было), было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций", - рассказал эксперт.
То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет, отметил он.
Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу Белоруссии. Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой, своей артиллерией и батальоном операторов БПЛА, полагает Тиханский.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияУкраинаСВОспецназ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:17Главное за ночь 17 сентября
08:01Создавая антисоветское подполье: 70 лет назад Хрущёв выпустил на свободу 100 тысяч бандеровцев
07:59ПВО ночью расправилась с украинскими дронами над Россией
07:41Первый за три года самолет вылетел из Москвы в Краснодар
07:18ВКС РФ ударили управляемыми авиабомбами по целям в оккупированном Херсоне
07:00Алексей Стаценко: России придется сбросить ВСУ с неба и провести ядерные испытания, чтобы угомонить Запад
07:00Может произойти в любой момент: эксперт объяснил, зачем НАТО стягивает силы к границам РФ
06:50Эксперт рассказал, как Украина может повторить судьбу Южного Вьетнама
06:45А мы чем хуже? Живов призвал бить по оборонным заводам в Европе
06:40Требуют миллиарды от Запада и имитируют бурную деятельность. Чем в эти дни занимаются украинские элиты
06:35Ядро противников Запада сформировалось вокруг России, Китая и КНДР — Волынец
06:30"Сидеть и выжидать": участник СВО рассказал об охоте на украинскую "Бабу-Ягу"
06:25Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината Ахметова
06:20Любимчик Брижит с неопределенным будущим. Пять лиц Лекорню, которого русофобия сделала премьером Франции
06:15Неменский объяснил "психологическую потребность" Польши выдумывать российскую угрозу
06:10Станет ли Сербия Украиной или Зачем Западу второй Вучич? О том, что происходит в Белграде
06:00Нельзя преследовать за идеи... даже идеи Русского мира. ООН требует от Киева прекратить такую практику
05:45Предательство нации: эксперт объяснил, почему в Польше заговорили о росте симпатий к РФ
05:45Время мирового правительства еще не пришло: Ищенко раскрыл, почему ООН неэффективна
05:30"Армия вчерашнего дня": эксперт объяснил, почему милитаризация Польши кончится провалом
Лента новостейМолния