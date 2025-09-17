https://ukraina.ru/20250917/ekspert-razvenchal-mif-ukrainskoy-propagandy-o-belorusskom-spetsnaze-1068733099.html
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе - 17.09.2025 Украина.ру
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе
Белоруссия не создает отдельный вид спецназа для борьбы с украинскими ДРГ, речь идет лишь о защите южной границы страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
2025-09-17T05:00
2025-09-17T05:00
2025-09-17T06:35
новости
белоруссия
украина
сво
спецназ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046835121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5814dd102cd9a0cd3d59690fb066f131.jpg
Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами". По словам Тиханского, такая "новость" была взята из "украинской пропаганды". "Дело в том, что мы прикрывали все западное направление (граница с Польшей и Прибалтикой), а на южном направлении (граница с Украиной) было пусто. При этом после 2014 года уже начались сложности, поскольку украинцы стали использовать ДРГ на территории РБ, создавать схроны и закладки со взрывчаткой. С началом СВО это проявилось еще острее. И поскольку южная граница не была прикрыта ничем, кроме застав (в районе Чернобыля вообще ничего не было), было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций", - рассказал эксперт. То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет, отметил он. Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу Белоруссии. Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой, своей артиллерией и батальоном операторов БПЛА, полагает Тиханский.Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.
белоруссия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046835121_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_fe111d926adea2b8ca8ecffeaaeec117.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, сво, спецназ
Эксперт развенчал миф украинской пропаганды о белорусском спецназе
05:00 17.09.2025 (обновлено: 06:35 17.09.2025)
Белоруссия не создает отдельный вид спецназа для борьбы с украинскими ДРГ, речь идет лишь о защите южной границы страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик из Минска, полковник запаса, автор телеграм-канала "Белорусский балкон" Александр Тиханский
Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о создании в Белоруссии "специализированного спецназа для борьбы с украинскими диверсантами". По словам Тиханского, такая "новость" была взята из "украинской пропаганды".
"Дело в том, что мы прикрывали все западное направление (граница с Польшей и Прибалтикой), а на южном направлении (граница с Украиной) было пусто. При этом после 2014 года уже начались сложности, поскольку украинцы стали использовать ДРГ на территории РБ, создавать схроны и закладки со взрывчаткой. С началом СВО это проявилось еще острее. И поскольку южная граница не была прикрыта ничем, кроме застав (в районе Чернобыля вообще ничего не было), было принято решение с нуля создать бригаду в составе сил специальных операций", - рассказал эксперт.
То есть ни о каком специализированном спецназе по борьбе с украинцами речь не идет, отметил он.
Это лишь бригада спецназа, которая будет прикрывать южную границу Белоруссии. Но она не обычная, а тяжелая. Она будет оснащена гусеничной техникой, своей артиллерией и батальоном операторов БПЛА, полагает Тиханский.
Полный текст интервью Александр Тиханского - на сайте Украина.ру.