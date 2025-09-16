https://ukraina.ru/20250916/pochemu-ubiytsu-kirka-mozhet-zhdat-rasstrel-i-gde-vsu-vybrali-sdatsya--glavnoe-na-utro-16-sentyabrya--1068728026.html

Почему убийцу Кирка может ждать расстрел и где ВСУ выбрали сдаться. Главное на утро 16 сентября

Почему убийцу Кирка может ждать расстрел и где ВСУ выбрали сдаться. Главное на утро 16 сентября - 16.09.2025 Украина.ру

Почему убийцу Кирка может ждать расстрел и где ВСУ выбрали сдаться. Главное на утро 16 сентября

Подозреваемому по делу об убийстве известного американского консервативного блогера, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка может грозить расстрел. Военнослужащие ВСУ регулярно обращаются к российским силовым структурам с просьбой организовать коридоры для сдачи в плен

Минобороны России сообщило, что в период c 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Ставропольского края, 11 – над территорией Ростовской области, 10 – над территорией Брянской области, 5 – над территорией Тульской области, 4 – над территорией Рязанской области, 3 – над территорией Республики Крым, 2 – над территорией Волгоградской области, 2 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Нижегородской области, 1 – над акваторией Черного моря.Военкоры Телеграм-канала "Два майора" сообщили, что в ночь на вторник ВС РФ нанесли удары по Запорожью. Местные паблики писали о работе ФАБ и РСЗО. Отмечалось, что взрывы звучали в Харьковской и Сумской областях, также в течение ночи поступали данные о прилетах по Киевской области.Ранее Телеграм-канал Украина.ру писал о барражировании над Киевом множества БПЛА и нанесении нескольких ударов по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры в пригородах столицы, а также в городе Василькове, где расположена авиабаза, нефтехранилище и другие важные объекты. Взрывы гремели и в Фастовском районе.Убийцу активиста Кирка могут приговорить к расстрелуГлава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди заявила, что подозреваемому по делу об убийстве известного американского консервативного блогера, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка может грозить расстрел. При этом минюст может предъявить подозреваемому федеральные обвинения, если сочтет это необходимым для привлечения его к ответственности в полном объеме. Говоря об уликах, Бонди сообщила, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.Информацию о задержании предполагаемого стрелка на прошлой неделе подтвердил лично президент США Дональд Трамп в ходе разговора с журналистами Fox News – он заявил, что узнал о поимке буквально за несколько минут до начала интервью. Американский лидер также подчеркнул, что надеется на то, что суд приговорит стрелка к смертной казни.По информации газеты New York Post, подозреваемый в убийстве Чарли Кирка — 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Агентство CNN, в свою очередь, писало, что задержанный по подозрению в убийстве Кирка признался в содеянном отцу, который и рассказал об этом властям.В четверг, 11 сентября, в Университете долины Юты был убит известный американский консерватор, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк. Отмечается, что в популярного республиканца выстрелили во время выступления в кампусе университета Юта Вэлли. Позднее его доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его кончине.Очередные провалы ВСУ Ряд российских СМИ написал, что военнослужащие ВСУ регулярно обращаются к российским силовым структурам с просьбой организовать коридоры для сдачи в плен. Отмечается, что такие запросы поступают примерно два раза в неделю на Херсонском и Запорожском направлениях. Большинство желающих сдаться в плен являются солдатами из обычных бригад ВСУ, а не националистических формирований. Значительная часть военнослужащих ВСУ лишена возможности безопасно сдаться в плен из-за атак со стороны украинских беспилотников. Командование ВСУ использует дроны для предотвращения массовой сдачи своих солдат в плен. Между тем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что киевский режим начал подготовку к срочной эвакуации Коммунарского района — южной части города Запорожье — в связи с успешным продвижением российской армии. "Ставленники режима [Владимира] Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района, опасаясь приближения русской армии", — сообщил Рогов в комментарии агентству РИА Новости. По его словам, украинские власти уже отдали распоряжение о формировании специальных групп из сотрудников полиции и экстренных служб. Эти подразделения должны обеспечить проведение эвакуационных мероприятий при получении соответствующего приказа из Киева. Рогов отметил, что расстояние от линии фронта до южной границы Запорожья составляет около 20 километров по прямой. Стремительное наступление российских войск вынуждает киевский режим принимать экстренные меры. Что происходит на фронтеВоенкор Евгений Лисицын опубликовал во вторник фронтовую сводку, в которой представил ход событий на нескольких направлениях. Так, в Запорожской области группировка войск "Восток" полностью освободила населённый пункт Ольговское. В районе Степногорска штурмовые подразделения продвинулись на 1 километр вглубь посёлка. А в районах Приморское и Гуляйполе продолжаются наступательные действия с оказанием давления на позиции ВСУ. На Покровском направлении в районе Берёзового идут тяжелые бои, группировка войск "Восток" продолжает операции по освобождению населённого пункта. В районе Шандриголово российские войска успешно подавляют оборону противника.На Константиновском направлении завершена зачистка района Предтечино-Александро-Шультино. Ведутся бои на восточных окраинах Константиновки при одновременном охвате с юга. Севернее Яблоновки отмечается продвижение и укрепление позицийНа Северском направлении продолжаются бои в районе Выемки с достижением успехов со стороны Новосёловки и Верхнекаменского. Российские подразделения укрепляются в Серебрянском лесу и продвигаются к Дроновке.На Купянском направлении штурмовые подразделения ведут наступление на Купянск с северного и западного направлений. В районе Степной Новоселовки успешно отбито девять атак ВСУ.Между тем хронику событий на фронте представил Телеграм-канал "Два майора". По данным военкоров, на Сумском направлении в районе Андреевки ВСУ предприняли попытку контратаковать позиции армии РФ. Атака противника была решительно пресечена."Два майора" отметили, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу возле Синельниково и на Хатненском участке фронта.

