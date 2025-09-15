https://ukraina.ru/20250915/protiv-krugovoy-oborony-globalistov-kak-osvobodit-evropu-ot-vnutrenney-okkupatsii-i-voyny-1068703405.html

Против круговой обороны глобалистов. Как освободить Европу от внутренней оккупации и войны

Против круговой обороны глобалистов. Как освободить Европу от внутренней оккупации и войны - 16.09.2025 Украина.ру

Против круговой обороны глобалистов. Как освободить Европу от внутренней оккупации и войны

Американский новостной аналитический сайт American Greatness (AG), который называет себя "ведущим голосом следующего поколения американского консерватизма" рассказал, что 77% граждан Украины выступают за дипломатическое завершение боевых действий.

2025-09-15T20:53

2025-09-15T20:53

2025-09-16T10:50

весь скачко

ес

украина-ес

владимир путин

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

киев

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101230/77/1012307769_0:156:2228:1409_1920x0_80_0_0_3d83e959eda33761ac84b96d8f63f5a2.jpg

И только лишь 13% опрошенных украинцев поддерживают военное решение конфликта. То есть войну до победного конца.И в то же время на коллективном Западе сохраняется тенденция, отмеченная службой IPSOS в 27 странах мира еще в апреле 2022 года, через пару месяцев после начала специальной военной операции (СВО) России по умиротворению неонацистской Украины. Опрос тогда установил: подавляющее большинство опрошенных граждан выступают против военного участия их стран в конфликте с Россией.К примеру, 72% опрошенных заявили, что их страна должна избегать участия в военном конфликте. И самый высокий показатель дала Венгрия (90%). За нею пошли Турция (86 %), Саудовская Аравия (82%), Израиль и Малайзия (81%). Против участия стран в войне высказались 76% респондентов в Германии, а в США, Великобритании и Франции — по 65%.И сегодня британское издание The Sunday Express рассказало, что, по данным соцопроса, две трети британцев (64%) не хотят воевать за свою страну в случае нападения России или другого государства, когда их спросили, готовы ли они вступить в армию в случае войны. Еще 6% опрошенных выразили сомнение в том, что они вступят в армию при таком сценарии. То есть всего 70% пацифистов, как с куста.И глава МИД Польши Радослав Сикорский, стоявший у истока госпереворота на Украине в 2014 году и фактически приближавший войну, констатировал: страны Европы не желают вступать в военный конфликт с Россией. "Кто хочет воевать с Россией – может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих", – съехидничал Сикорский. По его словам, в таких условиях эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна.И такие же настроения определяют политический и общественный климат в большинстве стран коллективного запада, который сейчас норовит каким-то образом повевать с Россией и нанести ей стратегическое поражение.Но война продолжается. Более того, конца и края ей не видно, несмотря на явный раскол в западном стане относительно перспектив конфликта, его интенсивности, сроков и накала. Сегодня США усилиями их президента Дональда Трампа вроде бы хотят замирить Киев и Москву, а вот Западная Европа хочет продолжения кровавого банкета и норовит заставить Америку воевать дальше, поддерживая все европейские усилия по перевооружению. И себя, и Украины, которую хотят сохранить в качестве вооруженного инструмента борьбы с Россией.В получении этой передышки, чтобы всесторонне и системно подготовить Европу с Украиной к новому витку эскалации и войны до 2030 года, – суть всей этой шумихи о мирных переговорах.Чтобы в Европе наступил прочный мир между Россией и Украиной, должны быть устранены два главных препятствия, которые и предопределяют войну.Первое и главное – война была и остается в повестке дня Запада как главный и основной инструмент достижения всех политических и экономических целей. Объективно война больше всего не выгодна Украине: она может сгореть в ее огне дотла и прекратить существование на карте мира.Другое дело – Украина, лишившись любого суверенитета в результате госпереворота-2014 и подсадки на западные дотации, не может отказаться от ведения войны до последнего украинца. Для правящего в ней неонацистского режима Владимира Зеленского война – это способ продлить пребывание у власти и уйти от ответственности за содеянное. И потому Зеленский и его клика будут воевать. Делать это их даже заставлять не надо.Не выгодна война и для России, если она в ее результате не добьется полных гарантий своей безопасности. То есть того, ради чего она и затеяла СВО.Но Россия сегодня вынуждена вести войну, потому что оставление любой недобитой Украины – это просто перенесение новой войны во времени, на несколько лет вперед. Из любого куска Украины Запад всегда воссоздаст новую агрессивную АнтиРоссию, если она не станет внеблоковой и нейтральной. И вот об этом пока не хочет слышать Запад. Потому что ставка в этой войне для него крайне высока – ресурсы России, к которым можно будет дорваться, нанеся Москве это самое стратегическое поражение.Вот потому-то в доступе к российским ресурсам и дерибане их – смысл и цель деяний Запада. Для него это по большому счету вопрос выживания, жизни или смерти в будущем, когда ресурсный дефицит станет явью и проблемой №1.Объективно война невыгодна и Европе, сбитой сегодня в ЕС и НАТО. В результате войны экономика ЕС может быть максимально обезжирена и поставлена под контроль США. Но нынешние европейские элиты думают о том, как бы сохранить трансатлантическое единство Запада и не дать США окончательно уйти из Европы, оставив ее один на один с Россией.Европа хочет выйти из войны с Россией коллективным победителем и поживиться военными трофеями за счет побежденной – указанными выше ресурсами. И сегодня Европа балансирует на очень тонкой грани между потерей своего суверенитета и возможного развала ЕС за ненадобностью и надеждой на совместную с США победу над Россией.И война в Европе, ясное дело, однозначно выгодна США. Во-первых, усилиями Трампа Штаты фактически ушли из прямого участия в войне между Россией и Украиной и превратили ее в источник обогащения – на торговле американским оружием для Украины за европейский счет.Во-вторых, война в Европе для США – это обоюдоострый инструмент, с помощью которого Вашингтон, с одной стороны, обезжиривает Европу и ставит ее под свой контроль. А с другой – истощает и ослабляет Россию, оттягивает ее ресурсы и не дает в полной мере сотрудничать с Китаем.А Китай для США – этот главная задача и главный "враг". С ним Вашингтон планирует разделаться в первую очередь и не хочет войны на два фронта. Ибо, как говорят тинэйджеры поколения Z, Америчка надорвалась и войну на два фронта одинаково успешно может не вытянуть. А этих дополнительных фронтов у США по всему миру еще несколько – один на Ближнем Востоке с Ираном чего стоит.Вот потому-то вся эта миротворческая возня Трампа – это удовлетворение его личного, персонального общественно-политического и человеческого тщеславия, борьба за приличное место в истории путем получения той же Нобелевской премии мира. Отсюда и его разговоры про "семь войн", которые он якобы прекратил, но которые на самом деле никто не видел. Потому что везде, где вмешивались США ради мира, тлеют конфликты.И именно этим стремлением оставить войну как скрытый инструмент для решения американских проблем вызвано и то, что Трамп впервые в своей риторике в минувшее воскресенье назвал Россию "агрессором". "На этой неделе погибло 8 тысяч солдат с обеих сторон. Несколько больше — со стороны России. Но когда ты агрессор, ты теряешь больше", – сказал он. И это его фактический политический каминг-аут – тайное стало явью: США нужна война с Россией. Пусть тлеющая, пусть отложенная, пусть затухающая, но нужна. Для того, чтобы в будущем ее раздухарить до полноценной войны в борьбе за ресурсы, если такой случай представится. А он не может не представиться, пока США будут вести свою войну за гегемонию…Второе препятствие для мира – это глобалистски настроенные элиты, которые сегодня рулят и ЕС, и его ведущими странам – Германией и Францией, а также отвалившейся от ЕС Великобританией.Европа сегодня находится фактически в состоянии внутренней оккупации этими элитами, которые еще недавно не мыслили устройство мира без тотальной глобализации по западным лекалам, разработанным и поддержанным и в США, и в ЕС. И выступала эта глобализация формой новой колонизации – неоколонизации, которая должна была обслуживать интересы "золотого миллиарда", снабжая его всем необходимым. Именно это имел в виду бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, когда сравнивал Запад с цветущим садом, который окружают дикие джунгли.Существовал этот "сад" и обдирал весь остальной мир во главе с одним гегемоном – США. Но теперь ситуация изменилась, глобализация выдохлась и практически сошла на нет под давлением многополярного мира, который рождается и укрепляется при поддержке России, Китая, Индии, Бразилии и прочих стран, которые не желают больше быть безропотными "джунглями".Сейчас эти глобалистские элиты в Европе не хотят признавать, что они десятилетиями вкладывались в негодный геополитический процесс – глобализацию. И понимают, что их ждет ответственность за то, что они вели свои страны по ложному пути и привели их к краху.Вот потому они и заняты, с одной стороны, круговой обороной ради сохранения своих режимов и своей власти любой ценой. Они не позволяют сменить себя у руля своих стран, извращая суть демократии и всех демократических процессов и не допуская к власти своих оппонентов путем фальсификации итогов выборов и манипуляции результатами народного голосования. Это и есть внутренняя оккупация без введения оккупационных войск.Только за последние пару-тройку лет к участию во власти и к корректировке курса своих стран не были допущены антиглобалисты и евроскептики во Франции (Марин Ле Пен), в Нидерландах (Герт Вилдерс), в Германии (партия Альтернатива для Германии), в Румынии (Кэлин Джорджеску).Путем давления на политиков были извращены предвыборные цели, с которыми политики шли на выборах - лейборист Кир Стармер в Великобритании и как бы правая консерваторка Джорджа Мелони в Италии. Они, придя к власти, стали играть по общим для всего ЕС глобалистским правилам, игнорирующим национальные интересы всех стран и отстаивающим миражи и фантомы единого Евросоюза и даже некоего "трансатлантического единства".И именно в процессе этой круговой обороны и удержания власти и был избран очень пагубный и взрывоопасный метод – решение внутренней напряженности путем усиления внешней военной и милитаристской агрессивности. Война становится средством и инструментом и решения всех проблем, и ухода от ответственности (типа война все спишет, родина в опасности – все позволено). И глобалисты сегодня до зубов вооружают себя и пичкают оружием Украину, чтобы продолжалась война. И можно было удержать США в европейской орбите.Сейчас евроСМИ рапортуют, что европейским лидерам якобы удалось убедить Трампа в том, что Россию якобы "нужно заставить" начать вести переговоры по Украине, но при этом провести дискуссию, как "на самом деле нанести удар" по "Рашке".А параллельно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту в Страсбурге в среду 10 сентября этого года, как известно, сообщила, что Украина получит от Евросоюза авансом 6 млрд евро. Причем за счет российских активов, которые фактически сворованы в Европе. "Европа предоставит 6 млрд евро из кредита ERA (Чрезвычайное ускорение доходов) и заключит с Украиной Альянс дронов. Украина обладает изобретательностью. Сейчас ей нужно масштабирование. И вместе мы можем обеспечить его, чтобы Украина сохранила преимущество, а Европа укрепила своё", – сказала Урсула.Она даже поделилась со всеми, какой хитрый и лживый механизм при этом был придуман: сами замороженные российские активы не будут изъяты, на основе процентов с них ЕС может предоставить Украине кредит на покупку оружия в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а долги потом отдаст из репараций, которые Россия типа заплатит, когда проиграет войну коллективному Западу.Фон дер Ляйен даже не скрывала, что риски такого жульнического шага Европе придется "нести коллективно". "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации. …Мы предложим новую программу. Мы называем ее Качественное военное преимущество. Она будет поддерживать инвестиции в возможности Вооруженных сил Украины. …На данный момент уже есть около 170 млрд евро военной и финансовой помощи, и потребуется еще больше", – сказала она.Как вы понимаете, это очень похоже на дележку шкуры медведя, который не то что еще даже не убит, а побеждает на полях сражений СВО. Это и станет ответом России на все эти европейские хитросплетения и расклады, основанные на цинизме, подлости и лжи.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250911/otvetyat-kollektivno-ursula-fon-der-lyayen-pridumala-kak-popilit-rossiyskie-aktivy-1068527157.html

https://ukraina.ru/20250911/1068518788.html

https://ukraina.ru/20250915/1068678859.html

киев

россия

москва

европа

великобритания

франция

италия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

весь скачко, ес, украина-ес, владимир путин, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, киев, россия, москва, европа, сво, перемирие, переговоры, великобритания, франция, италия, германия, украина, дональд трамп, сикорский, мид, нато, дроны